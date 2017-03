Dân Hà Nội mất ăn, mất ngủ vì không có chỗ đậu xe

Hà Nội cấm các xe hơi đậu trên vỉa hè.Nhà chức trách Hà Nội đang tiếp tục thi hành chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ trên hàng loạt con phố tại các quận nội thành. Không chỉ xử lý những cơ sở kinh doanh lấn chiếm, lực lượng công lực cũng phạt cả xe hơi, xe máy đậu trái luật trên vỉa hè, đường phố. Không ít chủ xe đã bị phạt, bị cẩu đi nơi khác do đậu không đúng nơi quy định.Vì vậy, nhiều người đi xe hơi cuống cuồng lo tìm một nơi đậu xe mới. Bà Nguyễn Thanh Hằng, nhà ở Kim Giang, quận Hoàng Mai, làm việc tại một văn phòng ở phố Ngô Tất Tố (quận Đống Đa) kể rằng, bà thường đi làm bằng xe hơi, đến công ty để ngay vỉa hè phía trước. Đây là con phố cụt, mọi người vẫn để xe lâu nay mà không bị nhắc nhở gì.Tuy nhiên, từ ngày thứ Sáu, 10 tháng 3, khi thành phố có chiến dịch đòi lại vỉa hè, thì tất cả xe hơi không được để tại đây nữa. Tìm khắp các khu vực Cát Linh, Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, không có chỗ nào nhận giữ xe hơi, bà đành chuyển sang đi xe máy.Việc tìm bãi gửi xe gần chỗ làm với nhiều người trong mấy ngày vừa qua là câu chuyện thời sự, bởi việc tìm được một chỗ để xe gần nơi làm việc giờ là việc không mấy dễ dàng.Công ty mà Lê Đức Thuận làm việc có trụ sở ở phố Láng Hạ trước vẫn được để xe trên vỉa hè, gần văn phòng, nay thì đừng hòng. Ông Thuận phải mang gửi tạm ở một ngõ nhỏ trong khu tập thể Thành Công, nhưng cũng chỉ đến 4 giờ chiều là phải đem đi do có xe khác về đây đậu qua đêm. Do đó, cứ đến giờ này anh lại phải đứng dậy, chạy xe tìm chỗ khác gửi, thậm chí phải mang về nhà rồi đi xe máy quay lại công ty làm việc tiếp. Được mấy ngày, cực chẳng đã, anh đành chuyển hẳn sang đi xe máy.Với nhiều người nhà ở trong ngõ nhỏ, vốn hay gửi xe ở trường học, trụ sở ủy ban phường hay nhà văn hóa phường, cũng đang lo ngay ngáy.Vì tìm một chỗ gửi xe tại các quận nội thành giờ “khó như lên giời,” ông Hoàng Minh Tuấn, sống tại tòa nhà Sông Hồng, phố Thái Hà, cho biết, nhà có hai xe hơi nhưng tầng hầm chung cư chỉ được gửi một xe, chiếc còn lại đêm gửi ở một trường học bên phố Thái Thịnh, ban ngày không đi thì để tạm đâu đó. Song, tình hình hiện nay khiến anh thực sự lo ngại. Nếu thời gian tới thành phố cấm tất cả các trường học không được trông giữ xe, giống như quận Cầu Giấy đã làm, không biết anh phải tìm chỗ nào để gửi xe.Trong khi đó, xe hơi ngày càng rẻ do thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt giảm. Nhiều gia đình đang để dành tiền và nuôi mơ ước lên đời xế hộp vào năm 2018, số lượng xe chắc chắn sẽ tăng lên.Hà Nội hiện có khoảng 800,000 xe hơi các loại. Trong vòng 5 năm nữa con số này có thể tăng gấp đôi, hạ tầng dành cho xe hơi chắc chắn không đáp ứng kịp. Có xe mà không có chỗ gửi quả là vấn đề nan giải với nhiều người.Hà Nội cũng đẩy mạnh việc xây dựng bãi đậu xe. Song, việc này không đơn giản với các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng do quỹ đất quá hạn hẹp, dân cư đông đúc.