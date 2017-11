Dân Hội An nấu cơm giúp người còn mắc kẹt trong nước lũ

Cơm nóng, nước sạch được chuyển lên xuồng để mang đến cho người dân trong vùng ngập nặng tại Hội An. (Phụ Nữ)



QUẢNG NAM - Trong biển nước mênh mông ở Hội An ngày thứ Ba, người ta thấy xuất hiện những chiếc ghe chở hàng ngàn phần cơm nóng, nước sạch đến với người dân vùng đang còn ngập nặng trong nước lũ.

Trong khi đó, trên các con đường ở Hội An như Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh, Hai Bà Trưng cũng có những tấm bảng viết: "Cơm - nước miễn phí" cho những ai cần.



Theo tin của báo Phụ Nữ, nhiều người may mắn ở Hội An đang giúp những ai kém may mắn hơn họ trong trận bão vừa qua. Cô Mai Quyên, chủ tiệm cơm chay Đạm trên đường Phan Châu Trinh. Cô cùng anh trai là Mai Huy Vũ và mẹ ra chợ mua đồ về nấu cơm mang đi phát cho người dân vùng ngập lũ. Thấy Quyên làm cơm, nhiều hàng xóm, bè bạn gần đó liền chạy qua góp sức.



"Mình thấy lũ lên lớn quá, nhiều người dân nhà ngập sâu co ro trong nước lạnh nên rủ mẹ và anh trai cùng nấu cơm đem đi phát cho họ vì bây giờ họ rất cần nước và thức ăn nóng," cô Quyên nói với báo Phụ Nữ.

Lê Thị Hoàng Yến, chủ tiệm bánh Song Khiêm, người tham gia cùng quán cơm chay Đạm cho biết, bên cạnh việc nấu cơm, cô còn kêu gọi những thanh niên khỏe mạnh phụ giúp mang cơm đi cho người dân.



"Cơm và nước miễn phí nấu cho bà con từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối trong 3 ngày từ thứ Hai đến thứ Năm tại quán chay Đạm gần trường Nguyễn Duy Hiệu mọi người cần ghé lấy giúp ạ! Cần 10 bạn nam biết bơi chuyển cơm và nước đến vùng ngập nước, mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn," cô Yến kêu gọi.



Trong ngày thứ Hai, nhóm của Yến đã mang cơm đến cho người dân phường Cẩm Nam và Cẩm Kim -hai nơi còn ngập sâu tại Hội An.



Chiều thứ Hai, nhiều người đến lấy cơm, gói gém cẩn thận mang đi cho những người dân ở Hội An đang ngập trung lũ. Nhiều hàng quán khác, cũng gói sẵn những phần thức ăn cho người qua đường có thể lấy dùng.



Trong khi đó, nhóm anh em tiệm cơm chay An Như ở đường Hai Bà Trưng cũng tranh thủ thời gian để làm những túi nylon chứa đầy cơm, bánh mì, nước sạch lên thuyền đưa đến cho người dân vùng lũ.



Anh Đỗ Thành Trung cho biết ba ngày qua nhóm của anh đã chèo ghe đi phát cơm, nước sạch cho người dân nhưng vẫn còn rất nhiều người dân sống trong vùng ngập lụt đang cần sự giúp đỡ.



"Mấy ngày hôm nay tụi mình đi chỗ nào cũng thấy nhà cửa ngập nặng, nước lên nhanh và ngập sâu chưa từng thấy. Bà con hầu hết không kịp xoay xở, chuẩn bị thức ăn, nước sạch nên qua ngày thứ ba, thứ tư của đợt lũ là bắt đầu cầu cứu," anh Trung cho biết.



Anh Trung cho biết vì thấy lũ lụt gây thiệt hại quá lớn nên cả mấy anh em trong nhà cùng nhân viên tiệm cơm của họ bàn nhau mua gạo, ra chợ mua thêm thực phẩm rồi nấu nướng. Cơm chín tới đâu mọi người phân chia nhau tới các khu vực xa trung tâm, nơi nhiều người đang cầm cự để chia sẻ.



Ngoài việc nấu cơm phát miễn phí, anh em Trung còn mua tổng cộng 25 tấn gạo rồi thuê xe tải đi cứu trợ cho người dân các phường ngập sâu tại Hội An như Cẩm Châu, Cẩm Kim.

Nhận hộp cơm ấm nóng trên tay nhóm thanh niên, ông Huỳnh Lượng (sống trên đường Hùng Vương) đứng trên mái nhà giọng run run, "Lũ lên nhanh quá nên cả nhà không kịp dự trữ đồ ăn. Cầm cự qua ngày thứ ba mọi thứ cạn sạch. Cả ngày nay gia đình tôi chưa có hộp cơm nào, phải ăn mì tôm (gói)."