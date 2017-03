Dân lo ngại trước vụ rò rỉ gas mới tại Aliso Canyon

PORTER RANCH – Một chỗ rò rỉ tại đường ống gas trên mặt đất tại nhà kho chứa khí gas Aliso Canyon, được phát hiện hôm thứ Sáu, đã khiến các cư dân tại vùng Porter Ranch lân cận hết sức lo ngại. Trong email gởi các cộng đồng lân cận, công ty gas Miền Nam California (SoCalGas) cho biết, nhân viên công ty đã phát hiện một chỗ rò rỉ vào trưa thứ Sáu, tại một đường ống đường kính 8 inch, trong đợt kiểm tra thường kỳ. Hãng SoCalGas sau đó xác nhận chỗ rò rỉ đã được hàn kín vào lúc 7:40 tối.“Đây chỉ là một trục trặc nhỏ và không gây nguy hiểm cho an toàn và sức khỏe người dân, và không ảnh hưởng môi trường,” email của SoCalGas viết. “Nồng độ khí methane trong không khí vẫn ở mức bình thường. Tuy nhiên, người dân tại Porter Ranch không cảm thấy an tâm. Một người cho biết, bà chỉ hy vọng nhà kho chứa gas Aliso Canyon đóng cửa càng sớm càng tốt.Aliso Canyon là nơi từng xảy ra vụ rò rỉ khí methane lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, bắt đầu vào tháng 10, 2015, và chấm dứt vào tháng 2, 2016. Sự việc đã làm 109,000 tấn khí methane rò rỉ ra môi trường, và khiến ít nhất 7,000 cư dân Porter Ranch phải chuyển chỗ ở trong nhiều tháng. Với hơn 100 giếng ngầm dưới đất, Aliso Canyon là kho chứa khí gas thiên nhiên lớn nhất tại Bờ Tây, và được coi là không thể thiếu đối với khu vực Los Angeles, khi được dùng để phục vụ cho nhu cầu sưởi ấm, nấu nướng, và cung cấp năng lượng vận hành nhà máy điện, mỗi khi nhu cầu điện tăng cao.NEW YORK - Hai nhân viên Mật Vụ đang bị điều tra nội bộ, vì có hành động được cho là không phù hợp khi bảo vệ cháu nội Tổng Thống Donald Trump. Hai nhân viên - được giao nhiệm vụ bảo vệ các con của Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng Thống Trump - đang bị ban giám sát các vấn đề nội bộ thuộc Cơ quan Mật Vụ điều tra, vì hành động không phù hợp trong lúc lái xe đưa cháu ông Trump đi quanh New York hôm 12 tháng 3.Hai người này bị cáo buộc chụp ảnh cháu trai của tổng thống khi đứa bé đang ngủ. Lúc bấy giờ, anh Donald Trump Jr. và cô Vanessa, cha mẹ đứa trẻ, đều không có mặt. Tuy nhiên, họ đã bày tỏ lo ngại với người giám sát của hai nhân viên nêu trên sau khi biết chuyện. Sở Mật Vụ khẳng định sẽ điều tra rõ ràng sự việc, nhưng cũng cho biết sẽ không vội vàng đưa ra kết luận. Anh Donald Trump Jr. có 5 con, tất cả đều được nhân viên Mật Vụ bảo vệ.