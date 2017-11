Dân miền Trung lại đối phó trước dự đoán bão Kirogi đánh sáng Chủ Nhật

Một ông đang khiêng bao cát đặt trên mái nhà để chống bão tại Khánh Hòa ngày thứ Bảy. (VnExpress)



NHA TRANG - Hàng ngàn ngư dân tại các tỉnh phía nam của miền Trung, đặc biệt là từ Khánh Hòa xuống Bình Thuận nơi mà tâm bão đang nhắm vào, đã ráo riết chuẩn bị chống bão Kirogi, hay bão số 14 tại Việt Nam, trong ngày thứ Bảy. Lệnh cấm tàu bè ra khơi đã được ban hành. Tâm bão được dự đoán sẽ đánh vào Cam Ranh sáng Chủ Nhật.



Bến neo đậu tàu thuyền bên trong cửa biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến 5 giờ chiều đã có rất đông tàu thuyền từ ngoài khơi vào neo đậu để tránh trú bão. Ban quản lý cảng cá Phan Thiết đã tổ chức sắp xếp để các tàu thuyền đánh cá neo đậu trật tự, đảm bảo an toàn khi bão vào.



Ông Nguyễn Văn Hồng, thuyền trưởng một tàu cá từ phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết cùng các anh em bạn thuyền đang hoạt động ngoài khơi, đã nghe lệnh và phải bỏ ngang chuyến đi biển để vào bờ chiều cùng ngày.



Ông Nguyễn Văn Hồng cho biết, "Thuyền tôi đi cách bờ từ 25-30 hải lý, nghe tin bão, anh em chúng tôi chạy vào. Ba giờ kém, anh em đã vào nghỉ rồi. Các thuyền khác cũng đang vào đó. Vào tìm nơi ẩn náu cho an toàn."



Đến 3 giờ chiều, tỉnh Bình Thuận còn hơn 1,000 tàu thuyền với gần 5,400 ngư phủ lao động trên biển. Trong đó gần 130 chiếc hoạt động xa bờ. Địa phương này hiện đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão.



Các hoạt động trên cảng vận tải Phan Thiết cũng tạm dừng. Các tàu chở hàng, tàu khách tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý đã được buộc neo, đình chỉ tất cả mọi hoạt động.

Khánh Hòa lo chống bão số 14

Cũng vào chiều thứ Bảy, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương thực hiện các phương cách đối phó với bão số 14. Người dân cũng đã chằng chống, giằng néo nhà cửa trước dự báo có khả năng bão đổ bộ vào trưa mai.

Hải quân đã hướng dẫn cho 13 tàu với hơn 200 ngư dân vào tránh bão ở các âu tàu Song Tử, Sinh Tồn, Đá Tây trước ảnh hưởng của bão.



Khánh Hòa có 210 tàu cá, với hơn 1,200 thuyền viên đang hoạt động trên các vùng biển. Các tàu đánh cá đã được thông báo và biết tin về hướng di chuyển của cơn bão số 14 để tìm nơi tránh trú an toàn.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương di tản dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, xung yếu; ngư dân ở trên các tàu cá và lồng bè hải sản bắt buộc phải trở vào bờ trước 4 giờ chiều; yêu cầu các địa phương hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh.



Các hoạt động du lịch trên biển đã bị yêu cầu tạm dừng, các ca nô du lịch đã vào nơi trú tránh bão; tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học từ thứ Bảy đến hết ngày thứ Hai.



Theo dự đoán, bão số 14 sẽ đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa vào sáng Chủ Nhật.

Theo Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Khánh Hoà, các đơn vị được lênh cấm rời trại từ trưa thứ Bảy cho đến khi hết cơn bão số 14. Hiện các ca nô chống lụt bão được di chuyển về Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh để sẵn sàng điều động; lương thực được chuẩn bị cho bộ đội ăn đủ bảy ngày phòng khi mưa lũ, chia cắt kéo dài. Mọi cuộc họp được dừng để tập trung ứng phó với cơn bão số 14.



Theo ghi nhận tại Nha Trang, thời tiết chiều cùng ngày khô ráo, không có mưa, đứng gió. Người dân một số vùng ven biển như Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái đã giằng néo, chằng chống nhà cửa nhằm ứng phó với bão đang tiến mỗi lúc một gần vào bờ.



Tại thành phố Cam Ranh, lệnh cấm ra biển đã được ban hành từ trưa thứ Bảy, không cho các tàu thuyền ra khơi, kể cả các chuyến đò đưa khách từ đất liền ra đảo Bình Ba, Bình Hưng nằm trên Vịnh Cam Ranh.

Chính quyền thành phố Cam Ranh đã tổ chức di chuyển người dân sống trên các bè, với gần 200 người vào đất liền an toàn, đồng thời hướng dẫn người dân giằng néo, chằng chống lồng bè cho bảo đảm an toàn hơn.

Vùng phía nam tỉnh Khánh Hòa, bao gồm Cam Ranh được dự báo có khả năng bão số 14 đổ bộ. Trong nỗ lực đề phòng, từ trưa thứ Bảy, thành phố Cam Ranh đã thi hành lệnh cắt tỉa các cây xanh đang thiếu an toàn, có thể bị gãy đổ, nhất các là cây cổ thụ.



Hồ chứa nước Suối Hành nằm ở phía tây nam Cam Ranh đã xả điều tiết nước trong lúc có mưa lớn bắt đầu từ vòng ngoài của bão.



Vào đầu tháng 11, tỉnh Khánh Hòa đã bị bão Damrey tàn phá nặng nề, khiến 44 người thiệt mạng, một người còn mất tích, hơn 2,700 căn nhà bị phá hủy, 114,000 nhà bị tốc mái. Theo đó, ước tính thiệt hại do bão số 12 gây ra lên tới hơn $500 triệu Mỹ kim.