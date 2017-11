Dân nghèo mà lại chơi sang, xây cổng làng giá $180,000

Cổng làng này được xây theo kiểu "tam quan ba lầu," có ba tầng mái, được lợp bằng ngói tại xã Diễn Hoàng, Diễn Châu. (Dân Trí)NGHỆ AN - Lại thêm một vụ khoe của không đúng chỗ, đi xây một cổng làng đắt giá, không mấy hữu ích trong khi dân chung quanh còn nghèo. Đó là chuyện một cổng tam quan được xây khá bề thế, làm bằng gỗ mun kết hợp với đá trắng quý, trị giá 4.2 tỉ đồng VN (hơn $180,000 Mỹ kim) tại xã Diễn Hoàng, Diễn Châu.Một bản tin của báo Dân Trí cho biết dư luận đã xôn xao về cổng làng “hoành tráng” này trong mấy ngày qua. Theo thiết kế, cổng làng có khung gỗ kết hợp với đá trắng, dựng hai bức bình phong bên cánh gà và chân cột.Cổng làng này được làm từ 50 mét khối gỗ mun, lim, trong đó điểm nổi bật là tám cột gỗ bằng gỗ mun, đường kính mỗi cột 42 cm, cao hơn 6 mét, cùng 70 mét khối đá. Các cột gỗ được dựng trên hai tảng đá trắng dài hơn 3 mét, cao 80 cm. Phía trên cổng là mái được làm theo kiểu "tam quan ba lầu," có ba tầng mái, được lợp bằng ngói.Kinh phí làm cổng này khoảng $180,000, trong đó riêng tiền công cho bảy người thợ chạm khắc khung gỗ hết $20,000. Nhiều người dân khi đi trên tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã Diễn Hoàng không khỏi choáng ngợp trước hình ảnh cổng chào huy hoàng với chiều cao gần 5 mét, rộng 6 mét.Nếu đứng dưới nhìn lên trên thì không ít người phải trầm trồ trước nhiều họa tiết bên trong cổng chào được chạm trổ công phu.Nguyễn Xuân Kỷ, một người dân sống gần cổng, cho biết, “Cổng làng này được khởi công từ tháng Tư (Âm lịch năm nay) và mới khánh thành ngày 15 tháng Tám (Âm lịch). Nguồn vốn do một người dân trong xã làm ăn ở miền Nam đóng góp. Cổng làng được xây dựng với đá, gỗ quý hiếm đưa từ nơi khác về, sau khi khánh thành thì người dân ở đây rất tự hào.”Nguyễn Tân, chủ tịch UBND xã Diễn Hoàng, cho biết, “Sau khi cổng làng được xây dựng thì bà con nhân dân trong xã cũng rất vui mừng, nhưng chiếc cổng cũng gây ồn ào dư luận. Kinh phí của cổng làng này do một số con em trong xã đi làm ăn xa đóng góp. Trước khi xây dựng về phía chính quyền xã đã xin phép Phòng Văn Hóa của huyện.”“Sau vài lần họp dân để lấy ý kiến, chính quyền địa phương, nơi có khoảng 1,800 hộ dân với 7,500 nhân khẩu (người), đồng ý xây dựng cổng làng," ông Tân nói thêm.Với giá trị xây dựng cả trăm ngàn đô như vậy, cổng ở Diễn Hoàng được xem là cổng làng có giá trị nhất ở Nghệ An tính đến thời điểm này. Trước đó, năm 2016, tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng xây cổng làng khoảng $130,000 từ tiền công đức của những người xa quê đóng góp.