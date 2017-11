Dân Sài Gòn thất vọng vì chưa được đi buýt đường sông

Hôm thứ Bảy, tuyến buýt đường sông đầu tiên tại thành phố Sài Gòn, là Bạch Đằng – Linh Đông, đã chính thức vận hành. Tuy nhiên, nhiều gia đình mặc trời nắng nóng vẫn lặn lội đường xa, đưa con cháu đến bến tàu Bạch Đằng, quận 1, chờ được đi thử buýt sông, song họ đành thất vọng quay về khi nhân viên thông báo: “Hôm nay chỉ làm lễ khai trương,” chẳng có khách nào được lên xe buýt băng qua sông cả.Nhiều người dân bày tỏ sự bực tức, thất vọng khi chưa được đi buýt đường sông sau nhiều giờ chờ đợi. Đây cũng là tuyến buýt đường sông đầu tiên trên toàn quốc. Cũng vì lý do đó, nhiều người dân thành phố rất háo hức, mong đợi được đi thử loại hình giao thông công cộng này.Trong ngày khai trương, rất nhiều người sống trong thành phố và du khách đã bến Bạch Đằng, quận 1, để chờ đợi được kinh nghiệm đi xe buýt sông. Qua ngày Chủ Nhật, 26/11, tuyến buýt này mới bắt đầu hoạt động. Trong thời gian quảng cáo, người dân được đi miễn phí tiền vé trong 10 ngày đầu.Tuyến buýt sông này hoạt động từ 6g30 sáng đến 7g30 tối. Giá vé là 15,000 đồng ($0.65) /lượt, không kể lộ trình. Lộ trình mỗi tuyến dài khoảng 30 phút. Phương tiện giao thông bằng đường thủy, hay còn gọi là buýt sông, đã phát triển khá lâu ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thì đây là mô hình rất mới.BÌNH ĐỊNH - Sau một ngày diễn tập dập tắt lửa ở chợ Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, bất ngờ một cửa quán trong chợ này bị lửa thiêu rụi. Vụ cháy được dập tắt sau khoảng 1 tiếng nhưng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng gần 2 tỷ ($87,000 Mỹ kim).Vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng thứ Bảy, tại ki ốt bán quần áo do bà Nguyễn Thị Bích Phượng, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, làm chủ ở tầng hai của chợ Diêu Trì.Sở cứu hỏa đã đưa ba xe chữa lửa cùng hơn lính đến dập lửa. Tuy nhiên, do quán bán quần áo là hàng dễ cháy, lại ở tầng 2 nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Không có ai bị thương.Trước đó, ngày thứ Năm, 23/11, chợ Diêu Trì chính là nơi được huyện Tuy Phước tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tham gia. Ngay sau buổi diễn tập, huyện đã có khen thưởng “nóng” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong buổi diễn tập.KIÊN GIANG - Ngày thứ Sáu, 24/11, khi bé Huỳnh N.T., học sinh lớp 2 trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành đến lớp với vết sẹo lớn trên mặt và tay phải.Khi phát hiện sự việc, thầy cô trong trường đã gặng hỏi cháu những vết thương trên người do ai gây ra và bằng cách nào, tuy nhiên cháu T. không nói. Sau đó, được thầy cô khuyên bảo, cháu T. mới nói vết thương trên mặt là do cha dùng thanh sắt nướng đỏ dí lên mặt.Nhà trường đưa cháu T. đến UBND xã Vĩnh Hòa Phú để nhờ can thiệp, có biện pháp cách li cháu T. với cha mẹ cháu để nhờ cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.Tuy nhiên, khi đưa cháu T. đến đây, cháu T. không chịu nói ai làm cháu bị thương nên cán bộ UBND xã Vĩnh Hòa Phú vẫn cho cháu về với cha.Cháu T. là con của anh Nguyễn Văn H., 29 tuổi, và chị Huỳnh Thị B.V., 27 tuổi. Tuy nhiên, hai người đã li hôn, cháu T. ở với cha và mẹ kế.Hiện mẹ cháu là chị V. đã biết tin và đến công an xã Vĩnh Hòa Phú yêu cầu có biện pháp bảo vệ con gái. Chị cho biết đã quan sát trên người cháu T. thấy có nhiều vết bầm và bỏng ở cánh tay phải và mặt cháu.HUẾ - Tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, người dân đi làm đồng sáng thứ Bảy thì khám phá xác của một người đàn ông nằm dưới mương thủy lợi. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tráng, 33 tuổi, trú tổ dân phố 8. Công an đã đến hiện trường và tiến hành khám nghiệm thi thể nạn nhân.Theo người nhà nạn nhân, tối thứ Sáu, 24/11, anh Tráng vẫn ở nhà cùng vợ con và không có dấu hiệu nào bất thường. "Mực nước ở khu vực mương thủy lợi nơi phát hiện nạn nhân chỉ sâu khoảng 1 mét nên rất khó xảy ra việc anh Tráng bị chết đuối," người nhà nạn nhân cho hay.Vợ chồng anh Tráng có hai con nhỏ, đứa đầu học lớp 7. Gia đình thuộc diện nghèo vì không có nghề nghiệp ổn định.Khoảng 8 giờ sáng thứ Bảy, trong lúc xe hơi 5 chỗ ngồi do tài xế Nguyên Minh Tiến, 32 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều khiển chở theo một phụ nữ và hai trẻ em đang chạy trên đường tỉnh lộ 866B, hướng đi từ tỉnh lộ 866 về khu công nghiệp Long Giang. Khi xe lên đến giữa cầu vượt số 10 bắc qua đường xa lộ Trung Lương, thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì đầu xe bất ngờ phát hỏa bốc khói đen nghi ngút.Khi xe bốc cháy, tài xế đã nhanh chóng cho xe dừng sát thành cầu vượt đồng thời dùng bình chữa cháy trên xe dập lửa. Nghe tài xế kêu cứu người dân xung quanh đã dùng bình chữa lửa cùng tài xế dập lửa. Sau 10 phút chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt. Những người ngồi trên xe may mắn thoát nạn nhưng bị một phen hú vía.