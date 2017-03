Dân tò mò đi xem cá sủ vàng mới bị bắt

Nhiều người đến xem cá lạ ở thị xã Cửa Lò. (Thanh Niên Online)



NGHỆ AN - Con cá có màu vàng óng, khá lớn, nghi là cá sủ vàng quý hiếm vừa được một ngư dân ở Nghệ An bắt được, thu hút sự quan tâm của nhiều người.





Con cá dài 1 mét, bị sa lưới hôm thứ Sáu. (Thanh Niên Online)



Sáng thứ Sáu vừa qua, trong lúc thả lưới đánh bắt cá trên sông Cấm (đoạn qua địa phận phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An), anh Đậu Văn Sử (24 tuổi, ngụ tại phường Nghi Tân) bất ngờ thấy một con cá lạ mắc vào lưới.

Theo anh Sử, con cá này nặng 8.1 kg, dài gần 1 mét và có màu vàng óng rất đẹp mắt. Nghi ngờ đây là cá sủ vàng quý hiếm, anh Sử đã cẩn thận gỡ lưới rồi bỏ vào lồng cá dưới sông để chăm sóc. Biết tin anh Sử bắt được cá lạ, rất đông người đã kéo đến để tận mắt chứng kiến loại cá này.



Hiện con cá nghi cá lạ vẫn được anh Sử cẩn thận chăm sóc ở thuyền trên sông Cấm.