Dân Trung Hoa có vẻ khoái Trump, thích vị tổng thống giàu, có thế lực, lại bạo miệng như một danh hài

Du khách đang chụp hình tượng sáp Tổng Thống Donald Trump tại viện bảo tàng ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. (Getty Images)



BẮC KINH - Anh hùng nể anh hùng. Giang hồ thích giang hồ. Và dân dữ thích người dữ. Tại Hoa Kỳ thì ông Donald Trump có thể là một vị tổng thống gây chia rẽ, đi đâu cũng bị biểu tình lẫn với được ủng hộ. Khi đến Bắc Kinh vào ngày thứ Tư, theo dự đoán trên mạng xã hội ở quốc gia đông dân nhất trái đất này, ông sẽ được nhiều người đón chào trong sự vui mừng, và hầu như chắc chắn sẽ không bị biểu tình... vì nhà nước ở đây cấm dân tụ tập "trái phép."



Trên các mạng xã hội như Sina Weibo giống Twitter tại Tây Phương, người Trung Hoa ủng hộ ông Trump đều đông đảo hơn nhiều so với những người phản đối. Họ thán phục tài kinh doanh thành công của ông và phong cách thỏa mái "thích sao nói vậy, chả sợ gì ai" không bị kiềm chế bởi sự chín chắn về mặt chính trị của ông.



Tuy không có thống kê nào để biết rõ có bao nhiêu người thích ông Trump tại Trung Quốc, một số chuyên gia gợi ý rằng ông được nhiều người Trung Hoa ủng hộ nồng nhiệt.

Ông Yin Hao, người chuyên dịch những trích đoạn tin tức và video tếu của Mỹ cho gần một triệu người theo dõi trên mạng Weibo, nói với Reuters, "Dân Trung Hoa có ấn tượng rằng ông ấy vô cùng giàu có, ông thích những thứ gì tuyệt hảo và huy hoàng, và ông thích khoe khoang. Không phải tỷ phú nào cũng như vậy cả."

Theo ông Yin cho biết, những đoạn video clip được của ông, liên quan đến Tổng Thống Trump, thường thu hút hàng ngàn ý kiến, trong đó một số người thường tham gia vào việc chửi mắng người khác để bênh vực cho ông Trump.



Yin cho biết, "Họ sẽ tiếp tục đặng ý kiến bênh vực ông Trump, chế nhạo những kẻ chống đối ông dưới mọi clip tin tức liên quan đến ông, và chỉ trích bất cứ ý kiến nào không có lợi cho ông Trump."

Ông Chen Jibing, một bình luận gia chính trị ở Thượng Hải, nói rằng những người Trung Hoa hâm mộ ông Trump đều khác với những người ái mộ các nhà lãnh đạo ngoại quốc trước đây. Chẳng hạn như Barack Obama, người tiền nhiệm của ông, và Thủ Tướng Anh Margaret Thatcher, người nhân được sự ủng hộ rộng rãi nhưng ít nồng nhiệt.



Trong một mục đăng trên mạng xã hội cho hàng triệu người theo dõi, ông Chen viết, "Những người Trung Hoa mến mộ ông Trump đều là những người rất thực lòng, nghiêm khắc. Tốt hơn hết là bạn đừng đụng đến họ."



Ông Trump đã bị biểu tình phản đối khi ông đến Nhật Bản và Nam Hàn, ở hai chặng đầu tiên của chuyến công du tại Á Châu kéo dài 12 ngày. Tuy nhiên những cảnh như thế hầu chắc không diễn ra ở Trung Quốc, nơi mà nhà cầm quyền kiểm soát chặt chẽ những cuộc tụ họp ở nơi công cộng. Giới truyền thông và Internet cũng đều bị kiểm duyệt.



Ông Cui Tiankai, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, nói rằng ông Trump sẽ có một kinh nghiệm "thăm viếng chính thức và hơn thế nữa" ở Bắc Kinh. Ông sẽ đến Tử Cấm Thành và tham dự cuộc thanh tra quân đội Trung Quốc.



Sự nổi tiếng của Trump ở Trung Quốc phần lớn phát xuất từ thái độ khinh thị đối với sự đúng đắn về mặt chính trị và bất chấp các quan điểm về tự do của Tây Phương, mà nhiều người Trung Hoa xem là có tính cách trọng giới ưu tú và không thực tế.



Việc ông chỉ trích tình trạng thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc được nhiều người trong nước coi là ngôn từ chính trị tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.



Ông Chen nói, "Ở Trung Quốc, những người thực tế giữ niềm tin ở luật rừng, có nghĩa là kẻ mạnh rình rập ăn hiếp người yếu. Đối với họ, thế giới không bị chia ra thành đúng và sai, tốt và xấu. Họ chỉ đánh giá mọi thứ là thành công hay thất bại, người mạnh và kẻ yếu."



Những sai lầm hoặc sơ suất trong thực tế của ông Trump thường được bỏ qua bởi người Trung Hoa hâm mộ ông, hoặc được giải thích là những điều sai lầm vô hại do một nhà lãnh đạo tự tạo các quy tắc cho chính mình, không nghe theo ai hết.



Tại Nhật Bản vào ngày thứ Hai, Tổng Thống Trump nói với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng nền kinh tế Nhật Bản không hoạt động tốt đẹp như nền kinh tế Mỹ. Ông Trump cũng nói sai rằng nền kinh tế Nhật Bản là lớn đứng hạng thứ nhì trên thế giới. Thực ra Nhật Bản đứng thứ ba sau Trung Quốc. Thế nhưng ở Trung Quốc thì người ta không mấy quan tâm đến sự sai lầm của Trump.



Nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc xem ông Trump là một người tức cười.

Một người dùng mạng Weibo viết, "Ông Trump giống như một danh hài kịch hơn là một tổng thống."

Trong một đất nước mà theo truyền thống cha mẹ thường được phán đoán bởi mức thành công của con cái, ông Trump được ghi thêm điểm là nhờ Ivanka con gái ông, một nhà kinh doanh và hiện này là cố vấn cho Tổng Thống Trump, và những đứa con nói tiếng Quan Thoại của Ivanka.



Một ấn bản của chính phủ Trung Quốc cho biết cả năm người con của ông Trump đều cho thấy ông là một người cha giỏi.



Nhật báo giáo dục China Education Daily nói, "Bạn có thể biết cha mẹ ra sao thông qua sự thành công của con cái họ. Năm người con của ông Trump đều tuyệt vời, có nghĩa là ông là một người cha thành công."

Khi biết Ivanka Trump không tháp tùng theo cha tới Bắc Kinh, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng.

Jiang Xiaofeng, một ký giả của đài Phoenix TV nói trên Sina Weibo, mượn lại một lời ta thán mà ông Trump thích nói trên Twitter: "BUỒN! Ivanka không đến Trung Quốc."