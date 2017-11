Đang đi đường, người phụ nữ bị đạn bắn thủng bụng

Ngày 21/11, theo thông tin từ bệnh viện E (Hà Nội), đơn vị này vừa mổ cấp cứu thành công cho một phụ nữ 31 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, bị đạn bắn trúng ổ bụng.

Theo đó, khoảng 23h đêm 20/11, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng kích thích do hoảng sợ, đau khắp bụng và có vết thương ở vùng mạn sườn phải. Vết thương hướng từ phải sang trái, từ phía sau ra phía trước.

Viên đạn xuyên thủng vùng bụng của nạn nhân.

Kết quả chụp X-quang cho thấy một đầu đạn nằm tại mạn sườn trái của bệnh nhân, cô được đưa lên phòng mổ.

ThS.BS Trần Thượng Việt, người trực tiếp tiến hành ca mổ cấp cứu, cho biết bệnh nhân bị thủng đại tràng ngang 4 lỗ. Các bác sĩ quyết định cắt phần đại tràng ngang đó. Nếu bệnh nhân không được mổ cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong là rất lớn do thủng đại tràng, sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc.

Ca mổ diễn ra căng thẳng nhưng thành công. Bệnh nhân không gặp biến chứng nào. Hiện, bệnh nhân đã ổn định và được chuyển xuống khoa ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị, dự kiến có thể được xuất viện từ 7 đến 10 ngày tới.

Theo người nhà, nạn nhân gặp nạn vào tối 20/11. Thời điểm này, khi đang đi ngoài đường thì cô gái nghe thấy tiếng nổ giống như súng nên cùng một số người đã bỏ chạy, tuy nhiên vẫn bị viên đạn bắn vào vùng bụng.

Phim chụp X-quang cho thấy viên đạn nằm sâu trong bụng nạn nhân.

Trước đó, khoảng 23h đêm 20/11, khu vực đường Xuân La (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ ẩu đả giữa hàng chục thanh niên. Không lâu sau, một tiếng nổ giống như tiếng súng vang lên khiến nhiều người dân trong khu vực hoảng sợ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, xác nhận sự việc trên và cho hay sau khi có mặt tại hiện trường, Công an phường Xuân Tảo đã báo cáo lên Công an quận Bắc Từ Liêm. Hiện vụ việc được cơ quan công an khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong một diễn biến khác, bà Đỗ Thị Hương Chà, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo, cho biết khu vực xảy ra vụ việc giáp ranh giữa phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) và phường Xuân La (quận Tây Hồ).

Theo Pháp luật TPSài Gòn

