Đang làm rõ đối tượng khiến nữ sinh lớp 8 mang bầu

Nữ sinh lớp 8 mang bầu hơn 5 tháng. Ảnh: Ngọc Hưng

Nữ sinh mang bầu với ai?

Không khó để chúng tôi hỏi thăm nhà nữ sinh V.T.H (14 tuổi). Trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, cháu H ngồi co ro, người gầy xanh xao ốm yếu. Khi chúng tôi hỏi về sự việc đã xảy ra, cháu chỉ biết ôm mặt khóc.

Ông V.V.T (68 tuổi, ông nội cháu H) cho hay: “Thời gian gần đây, gia đình thấy cháu H hay mệt mỏi, ăn uống kém, cứ tưởng do cháu bị mệt, không ai ngờ tới chuyện tày trời này. Bố mẹ cháu suốt ngày đầu tắt, mặt tối không lo lắng gì cho con cái. Bây giờ cháu mang bầu khi tuổi đời còn quá nhỏ thì lấy gì mà nuôi nấng. Phát hiện ra sự việc thì cái thai đã quá lớn nên cháu phải nghỉ học hơn 1 tuần nay. Các thầy cô, Hội Phụ nữ cũng tới hỏi thăm, động viên cháu. Gia đình mong sao các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý kẻ đồi bại theo pháp luật”.

Ngồi bên cạnh, mợ cháu H gạt nước mắt cho biết, những ngày qua, H chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám ra ngoài. Mỗi lần gặp người lạ là cháu tỏ vẻ ngại ngùng. Mợ cháu H kể: “Cháu còn nhỏ, đã biết gì đâu, ăn chưa no lo chưa tới mà đã phải làm mẹ thì khổ quá. Gặng hỏi mãi cháu H mới khai là do bạn T (ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc) dụ dỗ, gạ gẫm quan hệ nhiều lần dẫn tới cháu có thai. Gia đình đã sang nhà T nói chuyện thì cháu này phủ nhận và còn hành hung mấy người chúng tôi. Sự việc không biết sẽ đi đến đâu nếu đúng cái thai là của T. Gia đình đã làm đơn gửi lãnh đạo xã Vĩnh Tiến vào cuộc bảo vệ quyền lợi của cháu H. Bây giờ, chờ cháu sinh nở mới biết được chính xác cái thai là của ai”.

Nhiều tin đồn ác ý

Ngôi nhà của nữ sinh.

Sau khi cháu H có thai, người dân địa phương không ngớt xôn xao bàn tán. Thậm chí có tin đồn cái thai trong bụng cháu bé là của một cán bộ, khiến cho tình hình tại địa phương bất ổn. Trao đổi với chúng tôi, ngày 20/11, ông Lê Quang Lai – Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến khẳng định, không hề có chuyện cán bộ xã quan hệ bất chính dẫn tới việc cháu bé 14 tuổi mang bầu như lời đồn đại. Ông Lai nói: “Khoảng 1 tuần trước đây, khi nghe dư luận bàn tán chuyện cháu H đang là học sinh lớp 8 trên địa bàn xã có bầu hơn 5 tháng, chúng tôi đã cử cán bộ xuống nắm tình hình cụ thế. Đồng thời đề nghị nhà trường báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Vĩnh Lộc. Ban đầu, người dân không rõ sự tình cứ bàn tán này nọ khiến tình hình bất ổn. Khi làm việc với cháu H và bố cháu thì cháu nói là do bạn tên là T quan hệ nhiều lần dẫn tới có thai. Thời điểm khoảng tháng 6/2017, khi đó các cháu nghỉ hè không có người lớn ở nhà nên làm chuyện dại dột. Hiện Công an xã đã lập hồ sơ, làm việc với các gia đình và báo cáo lên Công an huyện để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cô Hiệu trưởng Trường THCS nơi cháu H theo học cho hay: “Biết tin em H có thai, Ban Giám hiệu nhà trường thấy đây là sự việc rất nghiêm trọng nên đã làm báo cáo cho Công an xã. Chúng tôi có mời em H lên để nghe em nói chuyện thì em kể là do quan hệ với bạn T khi không có người lớn ở nhà. Nhà trường cũng chỉ biết động viên, an ủi, chia sẻ với em trong hoàn cảnh đáng tiếc này. Chúng tôi cũng mời em T lên để hỏi sự tình thì em không nhận, còn khóc bù lu, bù loa. Qua sự việc này cũng rất cần có sự quan tâm của các bậc phụ huynh và phối hợp đồng bộ hơn với nhà trường để giáo dục con trẻ. Trước nhiều sự cám dỗ của cuộc sống, nếu không có sự che chở, bao bọc của gia đình, nhà trường và xã hội thì các em rất dễ phạm phải sai lầm”.

Được biết, gia đình cháu H thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua. Gia đình có 2 con gái gồm cháu H và cô em học đang học lớp 5. Hàng ngày, bố mẹ cháu H tất bật đi làm phụ hồ ngoài thị trấn. Khi không có việc thì bố cháu làm xe ôm kiếm thêm thu nhập và lo cho con cái ăn học.

Ngọc Hưng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất