Đang nằm trong nhà, bị đạn bay trúng vào cổ

Vết thương trên cổ Nguyễn Thế Anh. (Zing)HÒA BÌNH – Anh này chưa tới số, bị đạn ghim vào cổ mà vẫn còn sống.Sự việc xảy ra lúc 10 giờ ngày thứ Hai, 30 tháng 10, tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn. Nạn nhân là anh Nguyễn Thế Anh, 29 tuổi, ngụ ở xóm Trung Mừng 1, xã Yên Quang.Thanh niên này cho biết anh đang nằm chơi điện thoại trên giường thì bỗng nhiên thấy đau ở cổ. Anh cũng thấy mái nhà lợp bằng fibro xi măng xuất hiện một lỗ tròn, nhưng lúc đó chưa biết là có một viên đạn bay vào nhà.Vì vết thương có thể nguy hiểm, nạn nhân được đưa về Bệnh Viện 105 thị xã Sơn Tây, Hà Nội cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp hình thì phát giác một đầu đạn bên trong cổ.Chiều cùng ngày thì sức khỏe của thanh niên đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.Công an huyện Kỳ Sơn đã xuống điều tra tại nhà của Thế Anh.Họ chưa cho biết về kích thước và loại đạn rơi trúng cổ anh Thế Anh sử dụng cho loại súng nào. Tại xã và khu vực lân cận bán kính 5 cây số không có một doanh trại, trường tập luyện bắn nào của quân đội.Trước đó, tại tỉnh Vĩnh Phúc cũng xảy ra tình trạng người dân bị đạn lạc găm trúng người.Sáng 14 tháng 6, bé Nguyễn Hải Phong, 3 tuổi, đang chơi tại trường mầm non tư thục Họa Mi ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên thì bất ngờ bị một đầu đạn dài hơn 25 mm xuyên vào thái dương.Đến ngày 4 tháng 10, bà Trịnh Thị Lý, 63 tuổi, ở thị trấn Gia Khánh, đang đi lễ chùa cũng bị một đầu đạn súng AK găm trúng ngực.Công an nghi những vụ bắn lạc đạn này xuất phát từ những trường tập bắn của quân đội. Cho đến nay họ chưa bắt ai trong ba vụ bắn nói trên.