Đăng Solomon hạ bệ HCM, biết trước mình sẽ bị bắt

Hình lấy từ video cuối cùng của Đăng Solomon, và anh cho biết, “Khi Đăng đã nói thì nói cho hết về tội ác của Hồ Chí Minh, để rồi ngày mai có bị bắt thì đã nói rồi, vì vậy Đăng sẽ tranh thủ ngày hôm nay.” (YouTube)

SÀI GÒN – “Thằng Hồ Chí Minh nó không hề chống Pháp...” đây là lời của anh Nguyễn Hữu Đăng, 37 tuổi, người vừa bị công an Cộng Sản Việt Nam bắt giữ. Trong những video clip được đăng nhiều kỳ trên Facebook và YouTube, anh Đăng, người còn có tên là Đăng Solomon trên Facebook, đã nêu ra những tài liệu lịch sử nhằm cho thấy lãnh tụ Hồ Chí Minh là một kẻ ác độc, gian xảo, thủ đoạn, dùng mọi chiêu bài để cướp chính quyền, kể cả có lúc “nhập nhằng không dám nhận mình là cộng sản” trong thập niên 1940 vì sợ Pháp bắt, nhưng sau lại khích động người dân qua chiêu bài chống Pháp để cướp chính quyền sau thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Trong video cuối cùng được đưa lên mạng xã hội trước khi bị bắt tại Sài Gòn ngày thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017, Đăng Solomon đeo mắt kiếng, ngồi giữa màn đêm bao phủ chung quanh và phân tích từng chi tiết trong các tài liệu lịch sử để cho thấy sự thật về một Hồ Chí Minh khác với tuyên truyền của CSVN. Vì làm việc liều lĩnh này ngay tại Việt Nam, anh Đăng Solomon đã bị Bộ Công An ra lệnh bắt giam với tội “tuyên truyền chống nhà nước.”



Cũng trong video cuối cùng, Đăng Solomon đã tiên liệu mình sẽ bị bắt khi anh cho biết như sau: “Khi Đăng đã nói thì nói cho hết về tội ác của Hồ Chí Minh, để rồi ngày mai có bị bắt thì đã nói rồi, vì vậy Đăng sẽ tranh thủ ngày hôm nay.”



Đăng Salomon là một nhà tranh đấu mới, ít được biết trước đây. Sự việc anh bị bắt đã đưa đến sự tìm hiểu về cá nhân anh, và cho thấy sự phức tạp trong những người đang hoạt động chống cộng sản ở trong nước.

Một trong những người khác đã bị công an bắt mới đây là anh Vũ Quang Thuận, một người sống ở Hà Nội và bị một số người cho là “có vấn đề tâm thần.”



Sau khi nghe anh Thuận nói trên mạng là sẽ “vác thánh giá” để tranh đấu cho “nhân dân Việt Nam,” anh Đăng Solomon, một người Công Giáo, liền lên tiếng chỉ trích Thuận, nói rằng “vác thánh giá” là việc làm của mỗi cá nhân, không ai có thể “vác” cho người khác. Đăng Solomon nói rằng Vũ Quang Thuận không phải là Chúa Giê Su, không thể “vác thánh giá” cho mọi người, và không nên đưa tôn giáo vào chính trị. Cũng trong video clip chỉ trích anh Thuận, Đăng Salomon nêu nghi vấn “Vũ Quang Thuận là an ninh cộng sản.”



Anh Đăng Solomon, hay Nguyễn Hữu Đăng, sinh năm 1980, bị công an Quận 12 bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở vào ngày 24 tháng 3. Đây là vụ bắt mới nhất với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong tuần qua có hai người cũng bị bắt với cáo buộc tương tự như Đăng Solomon là facebooker Phan Kim Khánh ở Phú Thọ và Bùi Hiếu Võ ở Sài Gòn.



Cùng ngày Đăng Solomon bị bắt, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh của lệnh bắt của công an quận 12.



Văn bản do “phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra” của công an quận ký nói rằng ông Đăng Đăng Solomon đã lập nhiều tài khoản trên Youtube, Facebook để tải video “xuyên tạc lịch sử, xúc phạm, hạ uy tín” các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như “kích động, kêu gọi” biểu tình chống “Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”



Trong ngày thứ Bảy, báo chí cộng sản chưa nhắc tới vụ bắt anh Đăng Solomon. Tuy nhiên, các “dư luận viên” (hay bút nô của cộng sản nửa thế kỷ trước) tức là người viết blog đả kích những ai chống nhà nước, đã có loan tin bắt Đăng Solomon, như “dư luận viên” Đình Làng viết như sau:



Nóng: Bắt đối tượng Nguyễn Hữu Đăng có hành vi phát tán thông tin sai trái, thù địch.

Ngày 24/3/2017, đối tượng Nguyễn Hữu Đăng đã bị cơ quan lực lượng an ninh Công an Quận 12 tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp vì có hành vi phát tán nhiều thông tin bịa đặt, sai trái, thù địch trên mạng xã hội.



Được biết Nguyễn Hữu Đăng chủ nhân tài khoản Facebook Đăng Solomon sinh ngày 07/03/1980;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 8, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận;

Nơi ở hiện nay: Đường Tân Thới Nhất 1, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Xây dựng.



Trên facebook của Nguyễn Hữu Đăng cũng như các kênh Youtube, Hữu Đăng đã tiến hành đăng tải nhiều hình ảnh bôi nhọ, hạ bệ thần tượng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Qua khám xét, cơ quan an ninh điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành thu giữ nhiều vật chứng, tang vật có liên quan đến hành vi trên của Nguyễn Hữu Đăng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an Quận 12 đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Đăng theo quy định của pháp luật.



Vụ bắt Đăng Solomon cùng hai blogger Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ cho thấy nhà cầm quyền đang tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là “độc hại” trên các trang mạng xã hội. Hai blogger này đều nói đến các tệ nạn trong guồng máy cai trị tại Việt Nam ngày nay, đặc biệt là tham nhũng và độc tài.

Ngay sau khi công an bắt anh Khánh tại miền Bắc và anh Võ tại miền Nam, Tổ Chức Bảo Vệ Các Ký Giả (CPJ) có trụ sở ở New York đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả họ “ngay lập tức và vô điều kiện.” Đại diện cao cấp của CPJ đặc trách Đông Nam Á nói trong 1 thông cáo công bố hôm 22/3:



"​Việc bắt Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh xảy ra nằm trong bối cảnh liên tục dồn dập trên mạng xã hội có các đơn thư được coi là từ trong nội bộ tố cáo lẫn nhau trong nội bộ.



“Nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì cần ngưng ngay việc đối xử với các nhà báo như những tội phạm và coi những lời chỉ trích ôn hoà như một tội chống lại nhà nước.”

Theo CPJ, Việt Nam đang giam giữ tám nhà báo và blogger, trong đó có Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm).