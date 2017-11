Đảng Tân Đại Việt kỷ niệm 53 năm thành lập, bầu tân ban lãnh đạo

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017 vừa qua, tại hội trường thành phố Westminster, Đảng Tân Đại Việt đã tổ chức kỷ niệm 53 năm thành lập Đảng và ra mắt tân Ban Lãnh Đạo nhiệm kỳ 2017 - 20121.



Buổi lễ được điều hợp bởi ông Hoàng Đình Khuê, một đảng viên Tân Đại Việt kỳ cựu và cô Như An, một đảng viên thuộc thế hệ hậu duệ. Chương trình được khai mạc với nghi thức chào quốc kỳ Mỹ, Việt và phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, trong đó có các đồng chí Tân Đại Việt.

Trước bàn thờ có chân dung giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, các vị lãnh đạo Tân Đại Việt đã lên thắp hương và tưởng niệm Đảng Trưởng Trương Tử Anh và cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Sau đó, bác sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Tân Đại Việt lên ngỏ lời cảm tạ qúy vị lãnh đạo tôn giáo, quan khách, dân cử, đại diện các tổ chức, hội đoàn, thân hào nhân sĩ và các cơ quan truyền thông hiện diện.





Quan khách tham dự đang làm lễ chào cờ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau lời chào, bác sĩ Mã Xái trình bày quá trình thành lập Tân Đại Việt và những hoạt động từ ngày đó đến nay. Theo lời bác sĩ Chủ Tịch, Tân Đại Việt được tách ra từ Đảng Đại Việt do nhà cách mạng Trương Tử Anh thành lập từ sau thế chiến thứ hai. Vào năm 1964, Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã vận động các đảng viên Đại Việt trong các xứ bộ Bắc, Trung, Nam tách ra khỏi Đảng Đại Việt để thành lập Tân Đại Việt hầu phù hợp với tình hình mới, GS Nguyễn Ngọc Huy đã đưa Tân Đại Việt ra công khai hoạt động, tranh đấu chính trị nhằm xây dựng một nền dân chủ pháp trị tại miền Nam Việt Nam sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa bị lật đổ. Tân Đại Việt hoạt động theo chủ trương Dân Tộc Sinh Tồn của cố Đảng Trưởng Trương Tử Anh.



Riêng giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã cùng hợp tác với giáo sư Nguyễn Văn Bông thành lập Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, một hình thức tổ chức ngoại vi của Tân Đại Việt để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chánh trị với chế độ cộng sản Hà Nội.





Tân Ban Lãnh Đạo Tân Đại Việt. Từ trái, ông Trần Minh Nhựt (Ban Giám Sát), ông Phan Đức Duy (Đệ I Phó Chủ Tịch), TS Lê Minh Nguyên (Chủ Tịch), ông Dương Tấn Hải (Tổng Thư Ký), và ông Hoàng Đình Khuê (Đệ II Phó Chủ Tịch). (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau khi trình bày chi tiết về quá trình hình thành Tân Đại Việt cũng như các hoạt động trong thời gian qua, bác sĩ Mã Xái kết luận, "Đại Hội Tân Đại Việt Toàn Thế Giới kỳ VIII năm nay diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang trải qua thời kỳ hỗn độn và rối loạn hơn bao giờ hết, chính quyền CSVN đang trên bờ phá sản với nền kinh tế bất cập, nội bộ các lãnh đạp chóp bu tranh giành quyền lợi và chức vụ, an ninh bất ổn, trong lúc kẻ thù phương Bắc ngày một tiến hành xâm lược đất đai, biển, đảo.



"Do đó, Đại Hội năm nay, Tân Đại Việt sẽ cùng toàn dân trong và ngoài nước và các phong trào dân chủ đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa, thực hiện việc giải thể chê độ cộng sản Hà Nội, mở kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam."



Tiếp theo, đồng chí lão thành Hoài Sơn, một đảng viên kỳ cựu nay gần 100 tuổi nhưng vẫn còn sáng suốt, được mời lên trình bày đề tài "Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn Trong Việc Giải Thể Chế Độ Cộng Sản."

Bước sang phần giới thiệu và ra mắt tân Ban Lãnh Đạo nhiệm kỳ 2017 - 2021 với Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên là tân Chủ Tịch. Ông Phan Đức Duy (Đệ Nhất Phó Chủ Tịch); ông Hoàng Đình Khuê (Đệ Nhị Phó Chủ Tịch); ông Dương Tấn Hải (Tổng Thư Ký) và một Ban Giám Sát gồm quý ông; Trần Minh Nhựt (cựu Dân Biểu VNCH) Quốc Phùng và Trần Nguyên Phúc.



Đại diện Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, DS Nguyễn Đình Thức lên trao tặng tân Ban Lãnh Đạo Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang California. Tân Chủ Tịch, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên lên cám ơn BS Mã Xái và ban lãnh đạo tiền nhiệm, cám ơn quý đồng chí đảng viên đã tín nhiệm ông trong chức vụ mới, một chức vụ đầy trách nhiệm và khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, nhất là trước Nghị Quyết 36 của cộng sản Hà Nội đang xâm nhập cộng đồng người Việt hải ngoại để gây chia rẽ, làm lũng đoạn hàng ngũ đấu tranh của chúng ta, vì thế ông xin tất cả mọi người hãy cùng Tân Đại Việt tích cực hơn nữa trong công cuộc đấu tranh đập tan âm mưu chia rẽ, khuynh lóat cộng đồng người Việt tỵ nạn.



Ông Nguyên nói, "Giọt nước không làm nên cơn mưa rào nhưng cơn mưa rào nào cũng cần các giọt nước."

Mọi người tham dự được mời nghỉ giải lao và dùng thức ăn nhẹ. Sau 15 phút, hội trường trở về vị trí cũ và ban tổ chức mời các ông Lê Minh Nguyên, Phạm Đức Duy, Huỳnh Kim Đạo, cô Bùi Anh Thư và ông Nguyễn Kim Bình lên bàn chủ tọa để mở đầu cuộc hội luận.



Diễn giả đầu tiên là TS Lê Minh Nguyên, trình bày đề tài "Ba Mũi Giáp Công Trong Cộng Cuộc Giải Thể Chế Độ Cộng Sản VN."



Diễn giả thứ hai, cô Bùi Anh Thư với đề tài "Tổ Chức Mà Không Tổ Chức Dưới Chế Độ Độc Tài Đảng Trị Của Đảng CSVN" (nguyên văn của ban tổ chức).



Diễn giả thứ ba là ông Hoàng Đình Khuê với đề tài "Thăng Tiến Dân Chủ Trong Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn."



Các đề tài được diễn giả soạn thảo rất công phu, tiếc rằng vì quá nhiều đề tài và mỗi đề tài chiếm nhiều thời gian nên một số người tham dự không đủ kiên nhẫn đã bỏ ra về trước. Sau cùng, vị đại diện ban tổ chức cám ơn và tuyên bố bế mạc.