Đảng viên, nguyên giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước bị tố lạm dụng tình dục 9 bé gái

Nguyễn Khắc Thủy bị chụp hình trong lúc gần gũi một bé gái sống trong khu cùng chung cư Lakeside tại Vũng TàuTrong mấy ngày qua, dư luận trong nước đã phẫn nộ trước những thông tin cho thấy tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em đã gia tăng trong khi nhà nước hầu như không mấy quan tâm đến vấn đề này.Vào cuối tuần qua, tin tức từ các báo trong nước cho biết ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, một bé gái 8 tuổi đã bị một người đàn ông 34 tuổi xâm hại nhiều lần. Gia đình em đã tố cáo với nhà chức trách cách đây hai tháng. Đến nay, thứ Hai, 13 tháng 3, công an Hà Nội mới quyết định khởi tố vụ án.Nguyễn Khắc Thủy (FB)Nghi can là một nhân viên ngân hàng, 34 tuổi, đã bị công an bắt hôm thứ Bảy, nhưng lại được thả ngay sau đó. Người này từng tuyên bố sẽ không ai “làm gì được” vì anh ta “có nhiều mối quan hệ” lớn trong chính quyền.Trong khi đó tại Sài Gòn, gia đình một bé gái học sinh lớp Một đã gửi đơn kêu cứu đến báo chí. Mẹ của cháu bé nói vào ngày 14 tháng 2 thì cô mới biết con mình bị lạm dụng tại lớp học. Sau khi tố cáo với công an, đến nay sau gần một tháng vẫn chưa có kết quả điều tra.Tại thành phố Vũng Tàu, báo chí cho biết cuộc điều tra một vụ ấu dâm sẽ được gia hạn thêm hai tháng. Trong vụ này, một người đàn ông 77 tuổi bị cáo buộc đã xâm hại chín em bé nhiều lần. Nguyễn Khắc Thủy là đảng viên Cộng Sản và từng giữ chức giám đốc ngân hàng nhà nước tại Vũng Tàu. Tội trạng của ông lão này sẽ được trình bày chi tiết ở cuối bản tin.Vào đầu năm nay, ngay sau tết Đinh Dậu, một em trai 13 tuổi đã tự tử ở Cà Mau vì bị người hàng xóm xâm hại nhiều lần, nhưng kẻ phạm tội không bị nhà chức trách xử lý dù gia đình đã báo cáo.Những vụ kể trên chỉ là một phần nhỏ trong số khoảng 5,000 vụ lạm dụng tình dục trẻ em được báo cáo chính thức là đã xảy ra ở Việt Nam trong 5 năm qua.Thống kê chính thức của các cơ quan nhà nước, dù bị các nhà nghiên cứu cho là còn chưa đầy đủ, cho thấy rằng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng về số lượng, trung bình mỗi năm gần 1,000 em bị xâm hại tình dục.Theo báo cáo của Bộ Công An, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị khám phá đã tăng gần gấp đôi từ 867 vụ vào năm 2010 lên gần 1500 vụ vào năm 2014.Con số chính thức này cho thấy là trung bình mỗi ngày có ba đến bốn em bị lạm dụng.Ngày thứ Hai, phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Hà Nội cấp tốc xác minh vụ việc một bé gái 8 tuổi ở quận Hoàng Mai bị xâm hại nhưng chưa được điều tra suốt hai tháng qua.Một vụ án khác gây bất bình trong dư luận là vụ một em trai 13 tuổi ở Cà Mau đã tự vẫn ngay sau tết Đinh Dậu vì bị hàng xóm sờ mó nhiều lần. Gia đình em đã tố cáo người hàng xóm này với cơ quan chức năng nhưng không được xử lý vì "những không đủ bằng chứng để khởi tố vụ việc.”Người bị tố cáo là Nguyễn Khắc Thủy, một đảng viên Đảng CSVN, từng giữ chức giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Thuỷ sinh năm 1940, sống tại căn hộ 203 Chung cư Lakeside A1, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh.Người đàn ông này cũng đã nhiều lần bị cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục đối với các trẻ em sống trong khu chung cư.Một lần kia, sau khi gây ra tội ác với bé gái, ông ta còn ngang nhiên tuyên bố với gia đình cô Trần Thị Thu Thủy trước mặt bà con trong chung cư rằng: “Tao làm con mày đấy, mày làm gì được tao?”Thậm chí, ông ta còn bàn mưu tính kế với một nhóm người thân nhằm mục đích kiện gia đình cô Thủy về việc “làm nhục,” đồng thời đẩy gia đình nạn nhân vào con đường tù tội.Không dừng lại ở đó, sáng ngày 3 tháng 7, 2016 ông Thủy đã thuê du côn tới dán giấy với nội dung đe dọa tính mạng của cô và hai con nhỏ trước cửa nhà nhằm mục đích uy hiếp tinh thần gia đình.Quá sợ hãi, cô Thủy, mẹ của cháu bé, đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để. và có dấu hiệu “chìm xuồng.”Trước sự việc này, ngày thứ Hai 13/3, chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lãnh đạo Bộ Công An phải “điều tra sớm” việc này. Ông Quang từng là bộ trưởng Bộ Công An.Trước đó, cô Thu Thủy tố ông Thủy có hành vi dâm ô với con gái 6 tuổi của mình. Ông lão đã đưa cháu bé đến góc cầu thang của khu chung cư rồi xâm hại. Công an đã điều tra và xác định con gái cô Thủy là một trong số chín trẻ em bị ông lão đảng viên sờ mó.Chị Thu Thủy kể với báo chí, “Trong suốt buổi làm việc (với công an), con gái tôi không thể nói được từ nào mà chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe, hai tay con liên tục dụi mắt để ngăn dòng nước mắt không trào ra. Trái tim tôi đau buốt và bối rối chẳng hiểu phải nói cho con thế nào để con nói ra thành tiếng.”Về phía ông Thủy, ông này nói rằng ông chỉ hỏi và đỡ cháu bé khi bé té xe, sau đó kiểm tra người xem có bị thương hay không. Tuy nhiên, sau khi được mẹ hỏi kỹ hơn, cháu bé nói rằng chính ông lão là người có hành vi dâm ô, tổng cộng có 6 lần bé bị xâm hại tại ba địa điểm khác nhau.Trong một vụ khác, anh ViJay, một người ngoại quốc sống tại chung cư Lakeside Vũng Tàu, đã nhìn thấy tận mắt ông Thủy đang ôm và thò tay vào quần, vị trí bộ phận sinh dục của một bé gái 5 tuổi.Ngay lập tức anh tới gần, đưa máy lên chụp hình. Ông Thủy đã lập tức bỏ tay ra khỏi quần cháu bé và đi lên nhà. Sau đó, anh ViJay được người bạn đưa tới công an phường để làm đơn tố cáo. Công an phường sau đó đã xuống hỏi han, nhưng cho biết không tìm thấy em bé ở đâu. Trong khi hình ảnh mà anh ViJay cung cấp khá rõ ràng. Hiện nay em bé vẫn đang sống tại địa phương.Lá đơn mà anh ViJay gửi thời điểm năm 2014 nay được công an phường cho biết “đã bị thất lạc, không tìm thấy.”Khi cô Thu Thủy thấy con gái đêm đêm không ngủ, quấy khóc khi gặp ác mộng thì đã hỏi han và biết được rằng có ông già “đeo kiếng, tóc bạc” nhiều lần dùng tay và miệng tiếp xúc với bộ phận sinh dục của bé.Chị Thủy đã dắt con xuống sân chung cư, và con gái đã chỉ cho mẹ người đàn ông này. Ngay lập tức, cô Thủy báo công an và đăng tin trên mạng xã hội tố cáo ông Thủy. Khi đọc được tin, anh ViJay đã tìm tới cô Thủy và cho biết chính anh đã nhìn thấy ông già này đi cùng với bé con cô Thủy ở phía khuôn viên phía sau nhà. Trên tay bé cầm bịch bánh snack. Anh ViJay cũng đưa máy chụp hình lên chụp ông lão đảng viên thì ông này đã nhanh chóng bỏ đi.Trên Facebook, cô Thủy từng viết: “Tội ác ông Nguyễn Khắc Thủy gây ra cho con gái bé nhỏ của tôi là vô cùng nghiêm trọng, khiến cháu hàng đêm phải đối mặt với ác mộng, một tương lai không trọn vẹn, một vết thương trong tâm hồn không bao giờ liền sẹo, khiến gia đình tôi vô cùng đau đớn. Tội ác của ông Nguyễn Khắc Thủy làm nhức nhối dư luận xã hội về nền tảng đạo đức xuống cấp của một người Đảng viên từng giữ trọng trách lãnh đạo trong cơ quan nhà nước.“Sau khi gây ra tội ác với con gái của tôi, ông Nguyễn Khắc Thủy đã tuyên bố với gia đình tôi trước mặt bà con trong chung cư Tao làm con mày đấy, mày làm gì được tao? Không những thế còn bàn mưu tính kế với một nhóm người thân thiết sẽ kiện tôi tội làm nhục ông ta để đẩy tôi và gia đình vào con đường lao lý.”