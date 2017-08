Đánh chặn thương thảo Virginia - Việt Nam về thương mại: Cập nhật diễn tiến

Ts. Mancheno-Smoak tại buổi hội thảo về phương cách đối phó với MOU Virginia-Việt Nam, thứ Bảy, ngày 19 tháng 8, 2017. (Richard Mai)



HOA THỊNH ĐỐN (Mạch Sống) - Một số dân biểu của tiểu bang Virginia đã hưởng ứng lập trường của BPSOS đối với bản thỏa thuận thư (MOU) về thương mại mà Văn Phòng Thống Đốc Virginia vừa ký với Việt Nam.

Trong văn thư gửi Văn Phòng Thống Đốc Virginia, BPSOS yêu cầu bốn điểm:



(1) đình chỉ ngay việc triển khai MOU,

(2) thẩm định mức tài sản của cư dân Virginia bị chính quyền Việt Nam cướp đoạt,

(3) đưa vấn đề bồi thường cho các cư dân này vào MOU, và

(4) lập hội đồng tư vấn để bảo đảm việc thực hiện ba điều trên – hội đồng tư vấn này phải gồm đại diện của nạn nhân, luật sư của BPSOS và đại diện của cộng đồng Việt tại Virginia.



Thứ Sáu 18 tháng 8, Dân Biểu Bob Marshall (Cộng Hòa, địa hạt cử tri số 13 của Virginia) đã chính thức yêu cầu Văn Phòng Thống Đốc gửi các tài liệu, bao gồm mọi biên bản họp và danh sách người tham gia họp, các tài liệu và số liệu do chính quyền Việt Nam cung cấp, và mọi truyền thông qua lại với Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam ở Nước Ngoài liên quan đến bản MOU.



“Với các thông tin này chúng ta sẽ nắm rõ mọi diễn tiến và vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan đến bản MOU,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích.



Trước đó, Dân Biểu Kaye Kory (Dân Chủ, địa hạt cử tri số 38) cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của BPSOS. Bà đã kêu gọi hai vị Dân Biểu Liên Bang Don Beyer và Gerry Connolly cùng với hai Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Mark Warner và Tim Kaine cùng nhập cuộc. Các dân biểu và thượng nghị sĩ này đều cùng Đảng Dân Chủ với Thống Đốc Terry McAuliffe của Virginia.



Văn phòng của nữ Dân Biểu Liên Bang Barbara Comstock (Cộng Hòa) cho biết là vị Chánh Văn Phòng của họ đang nghiên cứu hồ sơ và sẽ sắp xếp một buổi họp với các cử tri bị mất tài sản do chính quyền Việt Nam tịch thu mà không bồi thường.



Tại buổi hội luận ngày 19 tháng 8 ở trụ sở của BPSOS tại Falls Church, Bắc Virginia, Ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia cho biết là ứng cử viên Thống Đốc Ed Gillespie của Đảng Cộng Hoà đã trả lời văn thư của tổ chức cộng đồng và bày tỏ sự ủng hộ các đòi hỏi trong đó.



“Năm nay là năm tranh cử ở Virginia nên tiếng nói của cử tri rất quan trọng,” Ts. Nguyễn Đình Thắng giải thích. “Chúng ta không chỉ vận động các giới chức đương nhiệm mà các ứng cử viên để tạo áp lực lên các vị đương nhiệm đang tái tranh cử.”



Ts. Lolita Mancheno-Smoak, ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 42, là một trong số người đã hưởng ứng ngay từ đầu nỗ lực của BPSOS và tổ chức cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn. Bà đã có mặt tại buổi họp ngày 17 tháng 8 cũng như buổi hội luận ngày 19 tháng 8 ở trụ sở BPSOS.



Ts. Thắng cho biết là hiện nay tổ chức BPSOS có trên 20 hồ sơ của công dân Mỹ gốc Việt trong tiểu bang Virginia bị chế độ cộng sản ở Việt Nam cướp trắng tài sản. Các hồ sơ này thuộc Chương Trình Công Dân Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản mà BPSOS đã bắt đầu thu thập từ năm 2013.



“Trong 4 năm qua BPSOS vẫn lẳng lặng xúc tiến chương trình này, và bây giờ là thời điểm thuận lợi để ép chế độ vào luật chơi của thế giới tự do khi họ hội nhập toàn cầu,” Ts. Thắng nói. “Sắp đến họ sẽ phải đối mặt với nhiều nghìn trường hợp ở Hoa Kỳ tương tự vụ kiện của Ông Trịnh Vĩnh Bình ở Hoà Lan.”

(Trích từ http://machsongmedia.com)