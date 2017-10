Đánh chết người không cho vượt ôtô

Hai thanh niên lao vào đánh người đàn ông đang chở mẹ trên ôtô khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, tử vong.

Ngày 23/10, Công an Hà Nội đã làm rõ vụ án mạng xảy ra tại thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên. Cơ quan công an cũng đang tạm giữ hai nghi can Hoàng Anh (34 tuổi) đồng thời truy tìm Hoàng Việt Bắc (35 tuổi), gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, ở huyện Ứng Hòa).

Đám tang anh Thành được gia đình tổ chức.

Chiều 22/10, Hoàng Anh lái ôtô chở theo Bắc đi đến xã Hồng Minh thì gặp xe anh Thành chở mẹ đẻ. Hoàng Anh đã xin vượt nhưng do đoạn đường chưa thuận tiện nên anh Thành không đồng ý.

Khi vượt được lên, Hoàng Anh và Bắc đã gây gổ, cãi nhau với anh Thành. Hoàng Anh và Bắc lao vào đấm, đá khiến anh Thành ngã đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Bắc đã rời khỏi nơi cư trú.