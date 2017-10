Đánh giá Galaxy Note 8: Thế hệ đột phá của dòng Note

Camera kép lần đầu trên smartphone Samsung, màn hình vô cực kích thước lớn, S Pen nhiều cải tiến giúp thế hệ 8 đáng tiền.

Thiết kế

Thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế của bộ đôi Galaxy S8 và S8+, Galaxy Note 8 được bo vuông hơn ở 4 góc máy, tạo sự khỏe khoắn, nam tính. Màn hình lớn hơn 6,3 inch cùng tỷ lệ 18,5:9 khiến máy to, dài và khá nặng với trọng lượng 195 gram.

Galaxy Note 8 là smartphone có vẻ ngoài ấn tượng, nổi bật và dễ nhận biết nhất hiện nay. Nút Home vật lý được loại bỏ, viền hai bên cong tràn cạnh, cạnh trên và dưới được thu hẹp tối thiểu giúp màn hình phủ trọn mặt trước của Galaxy Note 8. Kích thước màn hình 6,3 inch khổng lồ càng làm smartphone Samsung “sáng” nhất khi trên tay người dùng. Mặt trước “toàn kính” của Galaxy Note 8 cho cảm giác của một smartphone của tương lai.

Phía sau của máy vẫn là mặt kính lớn bóng bẩy. Hệ thống camera kép, đèn flash LED, cảm biến nhịp tim, cảm biến vân tay được gom vào thành cụm hình chữ nhật nằm ngang, bố trí phía trên, logo Samsung đặt thấp hơn. Ở phiên bản màu đen, cụm chức năng được che đi nhờ có cùng màu sắc, trong khi đó, với phiên bản máy vàng, thành phần này trông khá “chướng”. Tuy vậy, sau một thời gian, “cục màu đen” dần quen mắt và lại trở thành điểm nhấn khác biệt cho Galaxy Note 8 màu vàng.

Phím kích hoạt Bixby – trợ lý ảo thông minh chưa hỗ trợ tiếng Việt – tỏ ra khá thừa thãi khiến người dùng có thể bấm nhầm khi sử dụng phím tăng giảm âm lượng.

Sở hữu màn hình lên tới 6,3 inch nhưng nhìn Galaxy Note 8 không quá đồ sộ, cảm giác cầm và sử dụng khá dễ dàng thoải mái.

Camera

Galaxy Note 8 là smartphone đầu tiên của Samsung trang bị camera kép. Cùng có độ phân giải 12 megapixel, camera chính góc rộng tiêu cự 25mm, khẩu độ f/1.7 và camera thứ hai tiêu cự 52mm, khẩu độ f/2.4. Cả hai camera đều hỗ trợ chống rung quang học OIS.

Ưu điểm về độ nét cao, ít nhiễu, màu sắc rực rỡ cũng như chụp đêm tốt, tương phản ổn vẫn được duy trì giống camera Galaxy S8 và S8+.

Tính năng chụp chân dung, xóa phông với camera kép thể hiện ấn tượng với khả năng tách biệt chủ thể và phông nền, độ nét tốt. Điểm mạnh về thu sáng tốt cũng như hai camera cùng chống rung quang học OIS giúp Galaxy Note 8 chụp tối, thiếu sáng vượt trội, kể cả khi sử dụng chế độ chụp chân dung.

Smartphone Samsung còn có thể chụp cả hai camera cùng lúc, giúp người dùng điều chỉnh được độ xóa phông sau khi chụp hoặc xem cả hai “phiên bản” ảnh chụp tele và góc rộng.

Camera selfie có độ phân giải 8 megapixel, hỗ trợ chế độ làm đẹp và lựa chọn thêm sticker. Ảnh chụp “tự sướng” từ Galaxy Note 8 có chi tiết tốt, chế độ làm đẹp không còn quá lố khiến mặt người mất tự nhiên.

S Pen

Bút phù thủy là yếu tố tạo nên sự khác biệt của dòng Galaxy Note. Ở thế hệ 8, S Pen có thiết kế mới cứng cáp, cảm giác đỡ “nhựa” hơn đời Galaxy Note 5. Bút có trọng lượng nhẹ, nhưng chiều dài hơi ngắn, gây mỏi khi viết liên tục trong thời gian dài.

Nâng cấp lớn của S Pen trên Galaxy Note 8 là hàng loạt tính năng thú vị và hữu dụng được bổ sung. S Pen giúp ghi chú ngay trên màn hình khóa, ghim ghi chú lựa chọn lên màn hình Always On Display. S Pen giúp gửi tin nhắn động, dịch thuật, xem nhanh, phóng to, tô màu Pen Up…

Mỗi khi S Pen chạm lên màn hình, âm thanh phát ra từ loa ngoài “giả lập” tiếng bút chạm vào giấy, đem lại cảm giác như viết và vẽ trên giấy thật.

Màn hình

Kích thước lớn 6,3 inch với tỷ lệ 18,5:9 giúp lướt web, Facebook, check mail, viết note đều rất tốt, tối ưu hóa nội dụng hiển thị, giảm thao tác kéo trang. Việc chạy đa nhiệm chia đôi màn hình sử dụng hai ứng dụng cùng lúc cũng rất thoải mái. Ngoài ra, trải nghiệm chơi games cũng không bị ảnh hưởng nhiều vì lựa chọn toàn màn hình không ảnh hưởng nhiều tới games và chỉ phiền ở việc phải load lại ứng dụng trong lần đầu thay đổi.

Hạn chế duy nhất từ tỷ lệ 18,5:9 của màn hình Galaxy Note 8 là khi xem phim hoặc video – vốn được tối ưu cho tỷ lệ 16:9. Khi đó hai viền đen xuất hiện ở cạnh trên và dưới.

Chất lượng màn hình công nghệ Amoled của Galaxy Note 8 cho hình ảnh sắc nét, rực rỡ, độ tương phản cao, sử dụng tốt cả ở điều kiện trời nắng. Samsung cũng cung cấp tùy chọn chế độ màn hình với các tùy chọn như tối ưu hiển thị, phim Amoled, ảnh Amoled, cơ bản.

Cấu hình

Phần cứng của Galaxy Note 8 giống Galaxy S8 và S8+ với vi xử lý Exynos 8895, bộ nhớ trong 64GB. Tuy vậy, lượng RAM được tăng lên 6GB giúp máy hoạt động mượt mà hơn, đặc biệt ở các tác vụ đa nhiệm cần nhiều bộ nhớ. Cấu hình của Galaxy Note 8 vẫn là đầu bảng hiện nay cùng với nền tảng Android và giao diện người dùng được tối ưu hóa giúp máy luôn tỏ ra “thừa công suất” kể cả với các trò chơi đòi hỏi mức đồ họa cao.

Pin dung lượng lớn và thời lượng sử dụng lâu là điểm mạnh vốn có của dòng Galaxy Note. Tuy vậy, ở thế hệ 8, Samsung không còn quá chú trọng vào yếu tố này. Bởi pin 3.300 mAh của Galaxy Note 8 chỉ ở mức đủ dùng trong một ngày. Bù lại, khả năng sạc nhanh giúp máy nhanh chóng có năng lượng trở lại với thời gian trung bình để sạc đầy là khoảng một tiếng 35 phút. Sau 30 phút, Galaxy Note 8 có thể hồi phục từ mức cạn kiệt đến 35%.