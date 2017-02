Đánh giá xe theo Brand Name: Bảng C

Bài HAO SMITH

Khi cần kiếm một cái xe vừa ý, chúng ta thường có khuynh hướng chọn theo Brand Name, nghĩa là theo tên tuổi của nhà sản xuất, như Toyota, Honda, Nissan, Chrysler, Ford, v.v.. Nhưng các chuyên gia trong Consumer Reports, một công ty chuyên đánh giá các sản phẩm trên thị trường, có đề nghị: Đừng chỉ tin vào Brand Names. mà cần phải xét tới từng Model. Nếu đã đọc qua xếp hạng các tên tuổi trong bảng A và bảng B, bạn sẽ thấy giá trị của lời khuyên này được thể hiện trong rất nhiều trường hợp cụ thể.





Xe Chrysler 300 bị xếp vào bảng C (vì thuộc dòng Chrysler) nhưng còn tốt hơn nhiều model ở bảng B hoặc bảng A





Dựa vào điểm số từ 1 tới 100, các chuyên viên đã xếp hạng hãng xe thành 3 bảng: Bảng A bao gồm những hãng được điểm trung bình từ 61 trở lên; hạng B bao gồm các hãng có điểm trung bình từ 41 tới 60. Hôm nay, vẫn tiếp tục dựa vào khảo sát của Consumer Reports, chúng tôi xin giới thiệu bảng C, là những hãng xe có điểm trung bình từ 1 tới 40.

Bảng C (less reliable): Những thương hiệu kém

Bảng C bao gồm 11 tên tuổi: Volvo, Lincoln, Cadillac, Volkswagen, Jeep, GMC, Tesla, Dodge, Chrysler, Fiat, và Ram. Như các bạn sẽ thấy, mặc dầu được xếp chung vào bảng C vì điểm số trung bình quá thấp, nhưng có nhiều model của bảng này còn được điểm cao hơn vài model trong bảng B, và thậm chí cả bảng A. Thí dụ: Tuy nằm trong bảng C, vì thuộc “gia đình” Volkswagen, nhưng xe Volkwagen Tiguan được tới 75 điểm, vượt mặt xe Honda ILX 73 điểm (bảng B) và hơn cả Hyundai Genesis 44 điểm (bảng A).



Đây là một chiếc Infiniti QX60 thuộc bảng A, nhưng với điểm số 33, nó còn thua Chrysler 300 bảng C



Bây giờ, chúng ta sẽ xem chi tiết cụ thể của các hãng trong bảng C:



1. Volvo: Nhất bảng C với 40 điểm.

Trong bốn models của thương hiệu này, xe Volvo XC60 có uy tín cao nhất với 51 điểm, và xe XC90 uy tín kém nhất với 19 điểm.

So sánh với một năm trước đây, thương hiệu Volvo đã thụt 7 bậc.



2. Lincoln: Hạng nhì bảng C với 33 điểm.

Trong ba models của thương hiệu này, xe Lincoln MKZ có uy tín nhất với 60 điểm, và Lincoln MKC kém uy tín nhất với 18 điểm.

So với năm trước, thương hiệu Lincoln sụt giảm 4 bậc.



3. Cadillac: hạng 3 bảng C với 32 điểm.

Trong bốn models của thương hiệu này, Cadillac XTS uy tín nhất với 61 điểm, còn Cadillac Escalade kém nhất với … 3 điểm. Thật là một cách biệt quá lớn.

Năm nay, thương hiệu Cadillac nói chung đã tăng được bốn bậc.



4. Volkswagen: Hạng 4 bảng C với 30 điểm.

Trong 8 models của thương hiệu này, Volkswagen Tiguan là uy tín nhất với 75 điểm, và Volkswagen Jetta kém nhất với 18 điểm.

So với năm ngoái, Volkswagen đã bị thụt 9 bậc.



5. Jeep: Đồng hạng 4 bảng C với 30 điểm.

Trong 5 models của thương hiệu này, Jeep Patriot khá nhất với 65 điểm, và Jeep Renegade dở nhất với 8 điểm

So với năm ngoái, thương hiệu Jeep lên được 4 bậc.



6. GMC: Hạng 6 bảng C với 29 điểm.

Trong 7 models của thương hiệu này, GMC Terrain là khá nhất với 79 điểm và GMC Yukon XL dở nhất với 10 điểm.

So với năm ngoái, GMC bị thụt 5 bậc



7. Tesla: hạng 7 với 28 điểm.

Trong 2 models được thử nghiệm, Tesla Model S khá hơn với 44 điểm, còn Tesla Model X kém hơn với 12 điểm.



8. Dodge: Hạng 7 đồng hạng với 28 điểm.

Trong 5 models của thương hiệu này, Dodge Grand Caravan khá nhất với 50 điểm, và Dodge Challenger kém nhất với18 điểm.

Nhìn chung, Dodge bị tụt 3 bậc so với năm ngoái.



9. Chrysler: Hạng 9 bảng C với 26 điểm.

Trong 2 models được thử nghiệm, Chrysler 300 khá hơn với 42 điểm, còn Chrysler 200 kém hơn với 11 điểm.

So với năm ngoái, Chrysler đã bị thụt mất 2 bậc.



10. Fiat: Hạng 10 bảng C với 17 điểm.

Trong 2 models được thử nghiệm, Fiat 500 khá hơn với 20 điểm, và Fiat 500L dở hơn với 13 điểm.



11. Ram: Hạng 11 bảng C với 16 điểm.

Trong 2 models được thử nghiệm, thì Ram 1500 khá hơn với 19 điểm, và Ram 2500 dở hơn với 13 điểm.

Nissan Pathfinder thuộc bảng B nhưng chỉ được 21 điểm, thua xe Chrysler 300 thuộc bảng C Nissan Pathfinder thuộc bảng B nhưng chỉ được 21 điểm, thua xe Chrysler 300 thuộc bảng C

Bảng C này một lần nữa chứng minh rằng con số trung bình của thương hiệu chỉ có thể gợi cho những người sử dụng xe một ý niệm tổng quát, chứ không thể dùng làm tiêu chuẩn tuyệt đối để mua xe. Nếu muốn có xe tốt, đã qua thử nghiệm của các chuyên viên trong ngành, bạn nên tìm mua những xe có điểm từ 61 trở lên, bất kể thương hiệu của nó nằm trong bảng nào. Thí dụ: Nếu thích Toyota, bạn nên tìm xe Toyota Prius (bảng A, khá nhất trong dòng xe Toyota với 94 điểm). Một mặt khác, nếu được ai đó giới thiệu một cái Chrysler, bạn đừng vội nghĩ rằng “Ồ, dòng xe này nằm trong bảng C, không thể chọn được.” Xem kỹ lại mà thấy model của nó là Chrysler 300 (42 điểm) thì bạn có thể tin rằng nó còn tốt hơn Nissan Pathfinder ( điểm, bảng B) và cả Infiniti QX60 (33 điểm, bảng A).



Một lần nữa, xin đừng tin tuyệt đối vào một thương hiệu nào, bởi vì một thương hiệu uy tín đến đâu cũng vẫn có xe tốt xe xấu. Người mua xe chẳng những phải xét thương hiệu mà còn phải xét cả Model của dòng xe đó.

