Đánh nhau ở xưởng Samsung, một người đưa đi cấp cứu, máy thâu hình bị phá

Khi nghe có đánh nhau, đám đông công nhân đội nón trắng ùn ùn kéo đến công trường Samsung trưa thứ Ba.



YÊN PHONG – Có tới hơn hơn 2,000 người đã tham gia vào vụ ẩu đả giữa công nhân Việt Nam và nhân viên bảo vệ người Đại Hàn vào sáng thứ Ba, tại công trường của nhà máy Samsung ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Một số nguồn tin cho biết có người bị thương nặng trong vụ đánh nhau vào buổi trưa. Chiều cùng ngày, ban giám đốc nói đây chỉ là “một sự hiểu nhầm,” chứ không phải có xung đột giữa nhóm an ninh Nam Hàn và công nhân Việt Nam. Nhiều máy thâu hình an ninh đã bị đập pháp, công an phải tăng cường an ninh và trực xuất đêm thứ Ba, đề phòng xô xát có thể xảy ra sáng thứ Tư.



Nguyễn Tử Quỳnh, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ ẩu đả lớn xảy ra vào khoảng 1 giờ trưa, tại công trường thi công mở rộng của nhà máy Samsung. Khi biết có đánh nhau, rất nhiều công nhân đã ùn ùn kéo đến và tham gia vào vụ đánh nhau. Hình ảnh từ nhiều máy phone cho thấy các công nhân đội nón trắng đã tuôn tràn vào công trường để tham dự.



Theo lãnh đạo công an huyện Yên Phong, một số công nhân làm việc tại công ty Samsung Display Việt Nam ở khu công nghiệp Yên Phong Viglacera và một số nhân viên bảo vệ đã xảy ra xô xát.



Sau đó, các công nhân đã kéo đến khuôn viên nhà máy. Vụ ẩu đả khiến một nhân viên bảo vệ Nam Hàn bị thương. Lực lượng chức năng đã đưa anh này đi bệnh viện. Công an đã giải tán đám đông và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại đây.



Một nhân chứng kể lại, "Đến giờ làm việc, nhiều người xếp hàng đứng ở cổng chờ bảo vệ kiểm tra, một nam công nhân khoảng 40 tuổi bị người phía sau xô ngã, nhóm bảo vệ kéo anh này vào phòng và xảy ra ẩu đả. Thấy vậy, nhiều công nhân bức xúc, truy đuổi nhóm bảo vệ."



Chiều cùng ngày, phía Samsung Việt Nam khẳng định không có tranh chấp nào xảy ra giữa Samsung và người lao động Việt Nam.



"Đây hoàn toàn là sự hiểu nhầm giữa đội bảo vệ và công nhân xây dựng trong quá trình kiểm tra an ninh ra vào công trường kéo dài hơn dự kiến," đại diện công ty Samsung Việt Nam nói.



Cũng theo người đại diện Samsung, vụ đánh nhau đã khiến một nhân viên bảo vệ bị thương, được đưa đi cấp cứu, không có công nhân nào bị thương.



Đến 3 gờ chiều, các công nhân trở lại làm việc. Hơn chục cảnh sát túc trực ở cổng nhà máy để bảo đảm an ninh trật tự.



Theo hình ảnh trên mạng xã hội chiều thứ Ba 28 tháng 2, nhiều công nhân tụ tập tại khu vực kiểm soát ra vào công trường. Đám đông hành hung một người đàn ông nằm bất động.



Cảnh sát được đưa đến để vãn hồi trật tự nhưng một số công nhân vẫn tấn công người đàn ông nằm gục cạnh khu vực kiểm soát.



Vụ xô xát đã đưa đến sự việc nhiều máy nhận diện vân tay và máy quay giám sát an ninh ở cửa ra vào công trường xây dựng đã bị đập phá hư hỏng.



Lãnh đạo công an huyện nói rằng ngay sau khi xảy ra vụ xô xát công an đã tập trung lực lượng xuống hiện trường để giải tán đám đông, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự.

Thời điểm xảy ra xô xát là giờ giao ca nên rất đông công nhân. Vì vậy, công an tỉnh đã tăng cường các lực lượng xuống phối hợp với công an huyện để bảo đảm an ninh.



Nằm ven thị trấn Chờ, cách quốc lộ 18 gần một km, cửa kiểm soát an ninh công trường gồm nhiều ô san sát nhau, hoạt động qua hệ thống nhận diện vây tay điện tử.



Nhiều công nhân ra vào khu vực thi công nói sau khi xảy ra biến cố, người làm việc trong công trường đều được nghỉ. Họ chưa nhận được điện thoại hay tin nhắn của quản lý báo thời điểm đi làm lại.