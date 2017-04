Đầu bảng Chelsea thua Crystal Palace 1-2

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy, các trận vòng loại sơ bộ World Cup 2018 nổi đình đám trong suốt một tuần lễ đã tạm ngưng, chờ tháng Sáu sẽ loại nhau tiếp, sao cho ra đủ 31 đội của vòng 32 sẽ bắt đầu bên Nga vào tháng Sáu 2018, với đội Nga ngồi nhà chờ đấy sẵn!



Xong phận sự quốc gia ở những trận quốc tế, cầu thủ các nước đã lục tục kéo nhau hết về đội mình thường xuyên vẫn đấu. Bởi vậy mà trong ngày thứ Bảy, các sân đấu của năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu lại tiếp tục nhộn nhịp.





Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool trong trận đội ông thắng Evertton 3-1 ngày thứ Bảy ở sân Anfield, Liverpool. (Getty Images)



Premier League bên Anh có 8 trận, Ligue 1 bên Pháp có 2 trận, Bundeslga bên Đức có 6 trận, Serie A bên Ý có 2 trận và La Liga dưới Tây Ban Nha có 4 trận.



Hai trận bên Pháp không có gì đáng nói bởi cả 4 đội đều không thuộc hàng bốn năm anh đầu bảng. Chỉ có trận quan trọng ngoài khuôn khổ tranh chức vô địch Ligue 1 hàng năm là trận chung kết giải liên hội bóng đá của Pháp, "Coupe de la Ligue," giữa anh đầu bảng hiện nay là Monaco và anh đứng nhì là Paris Saint Germain. Thế nào mà PSG thắng Monaco 4-1 ở sân đấu tại Lyon, không thuộc hai đội, đoạt cái cúp, tuy trong Ligue 1 thì Monaco vẫn đứng đầu với 71 điểm trong khi PSG có 68.



Bundesliga có hai trận đáng chú ý vì có Bayern Munich với Borussia Dortmund ra quân nhưng chỉ có Bayern tiếp tục đà thắng sau khi hạ Augsburg 6-0; Dotmund gặp khó hăn hơn vì đụng với một anh có hạng là Schalke cho nên đội bên hòa nhau 1-1. Bayern vẫn đứng đầu và Dortmund nay tụt xuống hạng 4.

Serie A có trận đáng chú ý giữa Roma với Empoli, đấu muộn trong ngày với kết quả Roma thắng Empoli 2-0. Roma tiếp tục đứng nhì, dưới Juventus.



La Liga có trận đáng chú ý giữa Atletico Madrid với Malaga là một đội khá sừng sỏ nhưng Atletico vẫn thắng 2-0 và leo lên hạng 3 nhưng ấy là Sevilla tạm thời tụt xuống hạng 4 chưa đấu trận thứ 29 như Atletico, và Sevilla hiện chỉ kém Atletico 1 điểm.



Riêng bên Anh là có một số trận xôm tụ nhất vì có Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United ra quân. Trước trận đấu trong ngày, Chelsea đứng đầu bảng với điểm cao, Tottenham đứng nhì, kém Chelsea 10 điểm; Liverpool đứng hạng 3, kém Tottenham 3 điểm; và Manchester United đứng hạng 5, kém anh hạng 4 là Manchester City 4 điểm. Từ đây đến hết mùa bóng còn chừng 10 trận nữa cho nên hai đội Manchester, đội nào cũng được tiếng là "thứ dữ" bên Anh, đều cố gắng làm sao đứng cho được ở hạng tư vì chỉ có 4 đội đầu nhóm Premier League mới được đương nhiên tham dự giải UEFA Champions League trong mùa bóng 2017-18.



Trên đất Mỹ này thì trong ngày cũng có 7 trận của khối Major League Soccer với cặp New York City - San José Earthquakes (2-1), Chicago Fire - Montreal Impact (2-2) là hai cặp đấu tương đối sớm, còn những cặp Columbus Crew - Orlando City, DC United - Philadelphia Union, Minnesota United - Real Salt Lake, Houston Dynamo - New York Red Bulls, và Vancouver Whiteca - LA Galaxy đều đấu từ giấc xế trưa cho đến mãi chiều tối.



Trở lại mấy trận bên Anh. Liverpool với Everton đấu trận sớm nhất bên Anh vào khoảng giữa trưa. Đôi bên đấu tại sân Anfield của Liverpool. Ngày cuối tuần, khán giả đi coi chật ních khán đài, trong só đó có cả Daniel Craig, nam tài tử thủ vai James Bond 007 trong mấy bộ phim Casino Royal, Quantum of Solace, Skyfall và sau phim thứ tư là Spectre thì anh ta tuyên bố đã chán với vai James Bond lắm rồi. Craig ngồi nơi khán đài, xưa nay là fan-cốt-cán của Liverpool, đeo cặp kính mát đen thui trông rất điệp viên, tuy không dắt súng trong người, mà chắc cũng không muốn hạ thủ ai vì đội Liverpool của đương sự thắng lớn (3-1)!





Christian Benteke của Crystal Palace ghi bàn thắng quyết định trong trận đội mình thắng Chelsea 2-1 ngày 1 tháng 4 ở sân Stamford Bridge của đội Chelsea tại London. (Getty Images)



Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đứng nơi bìa sân cũng vui vẻ chả kém gì Daniel Craig, tuy sau khi cậu Sadio Mané người Senegal ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool vào phút thứ 8 rồi qua phút 28 Matthew Pennington của Everton gỡ hòa 1-1 thì ông ta có vẻ bứt rứt. Nhưng chỉ 3 phút sau đó, cậu tiền đạo tiền đạo Coutinho người Brazil sút cú tuyệt chiêu, giúp Liverpool gác Everton 2-1 thì ông Klopp mới đỡ tất bật ven sân.

Qua hiệp 2, phút thứ 60 cậu Divock Origi người Bỉ gốc Kenya sút một cú tuyệt chiêu khác nữa thì ông Klopp đứng bên bìa sân bèn xoay người một vòng, tay phải vỗ bịch bịch lên mép ngực bên trái mấy cái liền, mà theo như các nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp bên ta thuở trước thì có nghĩa là kèm theo câu: "Ta đây chứ ai, trên đời dễ có mấy tay; như vậy mới là phải phải!" Ông Klopp rất cần thắng vì hơn một tuần trước đây Liverpool hòa 1-1 với Manchester City cho nên nó hụt được thêm trọn 3 điểm.

Trận Chelsea - Crystal Palace

Chữ "shock" trong tiếng Anh từ lâu đã trở thành một từ ngữ quốc tế thông dụng. Bên ta đúng ra là từ sau năm 75, đã có thói quen gọi là "sốc". Người Nhật ba hồi gọi là "shougeki," ba hồi gọi là "shokku." Chả biết Tập Cận Bình bên Trung Quốc khi thấy đội "nước lớn" của mình cứ thua tới thua lui thì có gọi là "đại sốc" cho phù hợp với "cương vị nước lớn" hay không, nhưng dân Ý tuy có nhiều từ ngữ riêng để chỉ chữ đó nhưng vẫn quen dùng chữ "shock" như người Anh người Mỹ.



Và trong ngày thứ Bảy thì ông huấn luyện viên người Ý Antonio Conte của đội Chelsea bên Anh đã bị một cú "sốc" lớn khi đội đang đứng đầu Premier League của mình đi thua đội Crystal Palace hạng 16 với tỷ số 1-2! Ai không theo dõi thành tích bấy nay của Chelsea mà thấy nó "chỉ thua" có 1-2 thì dễ nói "thua như vậy thì có gì phải ầm ĩ ?" À! Là bởi người quen với thành tích của nó bấy nay thì sẽ nói ngay, "Cỡ như nó mà để thua Crystal Palace một bàn thôi thì cũng đã là chuyện chấn động trong làng bóng đá bên Anh!"



Cầm đầu đội Crystal Palace kỳ này là ông Sam Allardyce, cựu huấn luyên đội tuyển quốc gia Anh, người mà năm rồi, sau khi được bổ nhiệm chưa ngồi yên chỗ thì đã bị cách chức vì một vụ "xì-căng-đan" liên quan đến việc ông ta nói với một đám báo chí ngụy trang là giới đầu tư về bóng đá ở Đông Nam Á là người ta vẫn có thể mua cầu thủ từ các đội bên Anh qua các kẽ hở của luật bóng đá bên Anh!



Có gì đặc biệt, đáng nói nhất trong trận Chelsea - Crystal Palace? Đặc biệt nhất là nếu nhìn kỹ thì khán giả có thể tưởng lầm là không phải ông người Ý Conte của Chelsea đứng nơi bìa sân! Hôm nay ông ta bình tĩnh, trầm lặng một cách rất ư khác thường! Chỉ có một đôi lúc hiếm hoi ông ta hò hét, chỉ chỏ về phía đội ngũ của mình trên sân; còn ngoài đấy ra thì ông ta đi đi lại lại, vẻ suy nghĩ điều gì đấy lung lắm!



Tìm hiểu nguồn cơn thì té ra trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, khi báo chí họ dò hỏi ông ta xem có phải trận ngày thứ Bảy này Chelsea sẽ cho đội Crystal Palace thua bò lê bò càng thì ông Conte lắc đầu nguầy nguậy, nói, "Không đâu, không đâu! Có những đội giỏi mà vì một lẽ nào đấy họ lọt xuống hạng thấp, chả khác gì như ngay chính đội Chelsea của chúng tôi năm vừa rồi. Bởi vậy mà đấu với Crystal Palace không phải chuyện dễ ăn."



Huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm có khác! Ông ta đánh giá Crystal Palace thế nào thì khi ra sân, đội kia đã làm đúng như ông Conte lờ mờ lo ngại! Của đáng tội, Crystal Palace chỉ có vài tên tuổi nổi bật như Benteke, Zaha, Sakho... trong khi Chelsea có cả một dàn mà nghe đến tên tuổi đội nào bên Anh cũng kiêng nể như Diego Costa, Fabregas, Pedro, Hazard, Kanté, ... kèm theo cậu thủ môn người Bỉ Thibault Courtois. Nhưng nói đến Courtois thì cũng không thể bỏ qua tên tuổi thủ môn Wayne Hennessey của C.P.! Không có Hennessey trong đội Crystal Palace thì trận trong ngày thứ Bảy đã không có chuyện Chelsea thua ngoài sự dự đoán của mọi người như vậy!



Tuy nói thế không có nghĩa phủ nhận tài năng của những Benteke, Zaha, Sakho, v.v. trong hàng ngũ đội C.P.

Nếu như ông Conte trong ngày thứ Bảy không múa may hò hét như suốt 27 trận trước trận này thì ông Allardyce lại có kiểu căng thẳng riêng của ông ta. Trước hết, vóc dáng ông ta to lớn hơn bất kỳ một huấn luyện viên nào bên Anh, và khi cần thì ông ta hò hét cũng cỡ âm thanh để phục vụ một đại nhạc hội ngoài sân lớn. Nhưng trong ngày thứ Bảy, có lẽ ông ta không muốn làm cho đội ngũ mình khiếp sợ nội cái vóc dáng oai phong đường bệ của mình không thôi, cho nên ông ta chỉ nhai kẹo cao su!



Chelsea tấn công khung thành Crystal palace thì ông ta nhai mẩu kẹo cao su dồn dập thiếu điều trẹo quai hàm. Khi banh quanh quẩn nơi giữa khoảng sân thì ông ta nhai chậm lại. Rồi khi đội ông phản công, banh gần đến khung thành địch thì ông lại tăng tốc độ nhai. Cứ như vậy! Cho đến phút thứ 80, khi tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về đội ông thì chả hiểu sao, ông Allardyce vứt bỏ mẩu kẹo cao su trong mồm.



Có lẽ ông chuẩn bị tư thế để hò hét vào những phút cuối cùng, khi mà Chelsea dồn hết nỗ lực để ít nhất gỡ hòa 2-2 cho bằng được! Tình hình hết sức căng thẳng vì Chelsea từ đầu đến cuối có ban trong chân trên 73% thời gian, sút tổng cộng 24 lượt trong khi Crystal Palace chỉ sút được có 8 lượt, với 3 lượt đúng hướng, trong đó có hai quả lọt lưới.



Vào trận được 5 phút thì Fabregas của Chelsea đã khai hỏa với bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Sớm sủa như vậy thì bá tánh đều kể như Crystal palace hôm nay là "rồi đời"! Nhưng chỉ trong vòng 2 phút , phút thứ 9 và 11, hết Zaha gỡ được 1-1 thì đến phiên Benteke sút lọt lưới, nâng tỷ số lên 2-1 cho Crystal Palace.



Suốt hiệp 2 là những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Chelsea, và từ đấy người ta mới thấy được khả năng phòng vệ cũng như tài nghể của thủ môn Hennessey đội Crystal Palace. Phút thứ 90 đến nơi, đám fans của Crystal Palace tưởng đã có thể yên tâm với thành quả đội mình đạt được thì vì những vụ thương tích suốt thời gian trước đấy, trọng tài cho thêm đến 7 phút phụ trội! Năm phút đầu tiên của trận đấu mà Chelsea đã ghi được 1 bàn thì liệu chừng trong 7 phút, với khí thế sùng sục sôi của nó, nó còn có khả năng làm được đến đâu nữa ?



Và rồi trong khoảng thời gian ấy lại có cầu thủ của đôi bên bị chuột rút này nọ nữa vì đã chạy đi chạy lại trung bình mỗi người cả bảy tám cây số!



Trận đấu rốt cuộc kết thúc ở phút thứ 100 là vì thế! Đội Chelsea bị cú "sốc" nặng! Đám Tottenham thắng Burnley 2-0 lại càng có lý do để vui mừng vì chỉ còn kém Chelsea 7 điểm. Đám Liverpol cũng hí hửng chẳng kém khi thấy Chelsea thua. Đám Manchester City thì ở trong tình trạng phân tâm; không vui cho lắm vì năm nay kể như nó không dám tranh chức vô địch Premier League, mà hai đám Tottenham với Liverpool hôm thứ Bảy đều thắng, đều thêm điểm trong khi mình Chủ Nhật đấu với Arsenal là thằng hết sức khó nhai thì rồi ra liệu có đứng vững ở hạng 4 hay không? Manchester City trong ngày thứ Bảy chỉ tạm yên tâm được ở chỗ là đám Manchester United dưới mình nó hòa với West Brom 0-0 cho nên chỉ được thêm có mỗi 1 điểm, tức Chủ Nhật mình có thua Arsenal đi nữa thì Man U nó vẫn đứng dưới mình vì kém đến... 4 điểm!