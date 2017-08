BS Nguyễn Thị Nhuận

Triệu chứng đau cổ họng là một nguyên nhân rất thông thường khiến cho người ta phải đi khám bệnh. Triệu chứng này gây ra 18 triệu lượt khám bệnh mỗi năm tại Mỹ.

Đa số các vị phụ huynh thường mau mau dẫn con em mình đi khám bệnh khi nghe chúng kêu là bị đau cổ họng. Đó là vì ai nấy đều tin tưởng rằng đau cổ họng là một bệnh khá nghiêm trọng, cần phải được bác sĩ chữa ngay bằng trụ sinh. Thực ra, đau cổ họng không phải là một bệnh mà chỉ là một triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau, từ nhẹ đến nặng. Khi một người kêu là bị đau cổ họng, không có nghĩa là chỉ có một cách chữa là cho uống hay chích thuốc trụ sinh. Chúng ta cần biết nguyên nhân của triệu chứng đau cổ họng ấy là gì để chữa cho đúng cách.

Nguyên nhân của đau cổ họng

Như trên đã nói, đau cổ họng là triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau như sau:

1. Cảm: ngoài đau cổ họng, bạn còn có thể bị hắt xì, chảy nước mắt, ho, sốt nhẹ dưới 102 độ F, nghẹt mũi và hơi đau nhức người và đầu.

2. Cúm: bạn có thể bị thêm mệt mỏi, rất đau nhức khắp người, ớn lạnh, ra mồ hôi và sốt cao hơn 102 độ F.

3. Bệnh Mononucleosis: bạn sẽ bị đau cổ rất nhiều, bệnh sẽ kéo dài hơn 10 ngày là ít. Ngoài ra bạn có thể bị thêm sưng hạch ở cổ và nách, sưng cục thịt dư trong cổ họng, nhức sầu, người nổi mẩn đỏ, lá lách bị sưng lên và gan cũng bị viêm.

4. Những bệnh do siêu vi khác: như sởi, thủy đậu, croup cũng làm đau cổ họng.

5. Nhiễm vi trùng (bacteria): những bệnh do vi trùng gây ra thường nặng hơn và cần được chữa trị gồm có: “strep throat” tức nhiễm vi trùng strep nơi cổ họng, bệnh sưng yết hầu (diphtheria) rất nguy hiểm.

6. Những bệnh dị ứng: bạn sẽ bị thêm mắt đỏ và sưng, chảy nước mũi. . ngoài triệu chứng đau cổ họng

7. Không khí khô: khi bạn mở lò sưởi trong nhà quá cao, không khí khô có thể làm bạn đau cổ họng, nhất là khi mới ngủ dậy. Ngoài ra nếu bạn hay bị nghẹt mũi và phải thở bằng miệng, bạn cũng sẽ bị đau cổ do cổ bị khô.

8. Những chất gây ô nhiễm không khí như thuốc lá, thuốc xịt trong nhà có thể làm bạn bị đau cổ họng. Ngoài ra, rượu, thức ăn nhiều gia vị cũng làm sưng cổ khiến bạn đau.

9. Bắp thịt cổ họng bị quá căng: thí dụ như sau khi bạn hò hét vì quá hứng chí trong khi coi một trận đá banh chẳng hạn.

10. Ợ từ bao tử lên thực quản: nước dịch vị trong bao tử trào lên thực quản tới cổ họng gây ra sưng và đau.

11. Bệnh siêu vi HIV: bệnh nhân HIV khi có số bạch huyết cầu CD 4 quá thấp, dưới 500 có thể bị đau cổ kinh niên do nhiễm trùng cổ họng.

12. Bướu: nếu bạn hút thuốc uống rượu nhiều, bạn sẽ dễ bị bướu ở cổ họng, lưỡi và thanh quản. Một trong những triệu chứng của các bướu này là đau cổ họng.

13. Nhiễm trùng xoang mũi kinh niên hay thường xuyên: nước chẩy từ mũi hay xoang mũi xuống cổ họng có thể gây ra nhiễm trùng và đau.

Khi nào nên đi khám bệnh

Dù làm cho bạn khó chịu, đa số các trường hợp đau cổ họng đều không có gì nguy hiểm và sẽ tự hết được trong vòng 5 tới 7 ngày. Nhưng đôi khi đau cổ họng có thể là triệu chứng một bệnh nặng. Nếu đau cổ họng kèm theo những triệu chứng sau đây, bạn bên đi khám hay đem con em mình đi khám bệnh:

1. Đau cổ họng rất nhiều hoặc kéo dài quá 1 tuần.

2. Khó nuốt hay khó thở

3. Đứa bé bị chẩy nước miếng nhiều

4. Nhiệt độ cao hơn 101 nơi em bé dưới 6 tháng và hơn 103 nơi trẻ em lớn hơn.

5. Hạch ở cổ sưng lớn và đau

6. Có mủ đằng sau cổ họng

7. Nổi mẩn đỏ

8. Khàn tiếng kéo dài quá 2 tuần

9. Có máu trong đờm hay nước miếng

10. Có triệu chứng bị khô nước như mắt trũng xuống, yếu ớt và không có nước tiểu trong nhiều giờ.

11. Có tiếp xúc với người bị nhiễm trùng “strep” nơi cổ họng.

12. Đau đi đau lại nhiều lần.

Cách chữa

Như trên đã nói, đa số các trường hợp đau cổ họng đều tự hết mà không cần phải chữa. Nếu đau cổ họng là do nhiễm siêu vi, không có thuốc gì để chữa cả. Nếu bệnh nhân được thử nghiệm cho thấy là bị nhiễm vi trùng “strep”, bác sĩ sẽ cho toa mua trụ sinh uống. Cần phải uống hết số thuốc bác sĩ đã cho vì bệnh “strep throat” nếu không chữa có thể đưa đến vài biến chứng nguy hiểm như viêm thận hay đau tim.

Ngoài thuốc trụ sinh do bác sĩ cho toa, bệnh nhân còn có thể theo những cách sau đây để được dễ chịu hơn:

1. Uống nhiều chất lỏng

2. Súc cổ họng với nước muối ấm.

3. Uống nước nóng có mật ong và chanh sẽ làm bớt đau cổ họng

4. Ngậm kẹo trị đau cổ họng: sẽ làm tăng nước bọt tiết ra khiến cổ họng được sạch và dễ chịu.

5. Giữ không khí trong nhà ẩm.

6. Tránh khói thuốc lá và những chất thuốc xịt khác.

7. Giữ không nói nhiều để cổ họng nghỉ.

Cách phòng ngừa

Đối với các trường hợp đau cổ do nhiễm siêu vi hay vi trùng, cách phòng ngừa hữu hiệu nhất vẫn là rửa tay thường xuyên. Ngay cả trẻ em cũng cần được dạy rử a tay kỹ lưỡng, nhất là sau khi dùng nhà cầu hay trước khi ăn, sau khi vuốt ve thú nuôi. . . Hiện nay có những chất thuốc rửa tay không cần nước trong có chứa chất alcohol (hand sanitizers) rất tiện dụng và hữu hiệu trong việc diệt vi trùng gây bệnh. Nên chọn loại có chứa alcohol mới tốt.

Ngoài ra, ta nên chú ý đến những phương cách sau đây để giảm thiểu bị lây bệnh:

1. Không cùng chung muỗng đũa, ly, khăn lau miệng. . .

2. Tránh đụng vô điện thoại công cộng hay dùng miệng kê uống nước ở các vòi nước công cộng.

3. Tránh xa người đang bệnh

4. Không hút thuốc lá và tránh hít khói thuốc lá của người khác.

5. Ở trong nhà vào những ngày ô nhiễm không khí nhiều

6. Nếu không khí trong nhà khô, nên làm ẩm lên.