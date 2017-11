Đau đớn nhận xác con

Sau khi thi thể bé gái 20 ngày tuổi được phát hiện sáng 27/11 ở bãi rác của phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa,chiều cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa thi thể cháu bé đến BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cho vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn) lên nhận dạng thi thể.

Vợ chồng anh Thuận đau đớn xác nhận, thi thể bé gái tìm thấy trong bãi rác chính là cháu L. M. A. – con gái mới ra đời của họ, tính đến nay là 22 ngày tuổi.

Rất đông người dân tập trung tại nhà anh Thuận để chia buồn cùng gia đình và chờ thông tin truy lùng thủ phạm từ phía công an

Sáng 28/11, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Cơ quan điều tra đã mời vợ chồng anh Thuận lên nhận dạng, xác định đúng là con gái mình. Đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến nạn nhân là trẻ em nên Công an tỉnh Thanh Hóa không trực tiếp thực hiện giải phẫu mà mời Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào làm việc”

Sau khi nhận con xong, thi thể bé gái đưa về nhà xác BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cơ quan công an giám định ADN và tìm nguyên nhân cái chết để phục vụ công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.

Liên quan đến vụ án, một tổ công tác của Bộ Công an đã vào Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp điều tra. Ngoài Cục cảnh sát hình sự, tổ công tác còn có một số đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an.

