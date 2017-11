Đấu giá bánh cưới 12 năm của TT Trump

CULVER CITY - Chiếc bánh ngọt nhỏ, mà Tổng Thống Donald Trump và phu nhân Melania tặng cho khách tới dự đám cưới của họ vào năm 2005, đang được bán đấu giá trên mạng. Hãng đấu giá Julien's Live Auction, có trụ sở tại Culver City, California, đang rao bán chiếc bánh nhỏ - phiên bản mini của chiếc bánh cưới 7 tầng - mà Tổng Thống Trump và vợ đã tặng cho khách tới dự hôn lễ của họ cách đây 12 năm.







Chiếc bánh ngọt nhỏ - mô phỏng theo bánh cưới thật, cao 7 tầng và nặng 200 pounds - được rao bán với giá khởi điểm $250 Mỹ kim. Tính đến tối thứ Ba, đã có người trả giá $600 Mỹ kim cho chiếc bánh cao 5 inch này. Theo miêu tả của hãng đấu giá, chiếc bánh nhỏ là bánh chocolate vị nấm truffle, được phủ một lớp kem trắng, phía trên gắn một bông hồng trắng bằng đường. Chiếc bánh - món quà cám ơn của cô dâu, chú rể - được đặt trong chiếc hộp giấy in ba chữ "M D T," nghĩa là Melania và Donald Trump. Mỗi vị khách trong khoảng hơn 350 người đến dự đám cưới, bao gồm cả vợ chồng cựu Tổng Thống Bill Clinton, đều được tặng một chiếc bánh nhỏ như vậy.

Phiên đấu giá sẽ mở tới ngày 17 tháng 11, và dự kiến chiếc bánh sẽ được bán với giá từ $1,000 đến $2,000 Mỹ kim. "Chiếc bánh cưới nguyên bản cao 7 tầng trị giá khoảng $50,000 Mỹ kim, đã không được cắt ra mời khách do vướng những sợi dây thép ở bên trong giúp chiếc bánh đứng vững," trang đấu giá viết. Chiếc bánh cưới này được cho là có vị cam và rượu Grand Marnier, xen giữa các tầng bánh là lớp kem bơ, được trang trí bên ngoài bằng 2,000 bông hoa làm bằng đường.



Bị bắt vì dọa nổ súng tại nhiều trường học

ANAHEIM - Một thiếu niên 14 tuổi, học sinh trường trung học Western, đã bị bắt vào tối thứ Ba, vì bị nghi đe dọa nổ súng tại nhiều trường học ở Anaheim và Buena Park. Nghi can đã dọa sẽ nổ súng vào thứ Sáu, tại các trường Western, Magnolia, và Cypress, tại các thành phố Anaheim và Buena Park. Một học sinh của trường Western đã báo cảnh sát vào tối Chủ Nhật, sau khi nhìn thấy lời đe dọa đăng trên Instagram và Snapchat.

Sở cảnh sát Anaheim đã hợp tác với viên chức trường học và các sở cảnh sát ở các thành phố lân cận để tìm ra nghi can - một cư dân của Anaheim. Nghi can, học sinh năm đầu tại trường Western, đã bị bắt vì tội đe dọa hình sự và đã bị giam tại nhà tù vị thành niên Orange County. Cảnh sát vẫn chưa phát hiện bất kỳ vũ khí nào có thể được học sinh này dùng để thực hiện lời đe dọa.

Vụ ngược đãi trẻ em tại Pamldale: bị cáo có tội

PAMLDALE - Một người đàn ông, cư dân Palmdale, đã bị phán quyết phạm tội giết người mức độ 1, trong cái chết của con trai riêng 8 tuổi của bạn gái hắn ta là em Gabriel Fernandez. Bồi thẩm đoàn vào hôm thứ Tư đã quyết định bị cáo Isauro Aguirre phạm tội giết người mức độ 1, và tội giết người trong tình huống đặc biệt có liên quan đến tra tấn. Các tội trạng này khiến Aguirre có thể bị tuyên án tử hình. Phiên tòa tuyên án sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 11.

Theo lời các nhân chứng và công tố viên, em Gabriel thường xuyên bị đánh đập, bị bắn bằng súng BB, bị ép ăn phân mèo, và từng bị bịt miệng, trói chân tay, và bị nhét vào tủ nhỏ. Em Gabriel qua đời vào tháng 5, 2013, sau thời gian dài bị hành hạ. Aguirre được cho là căm ghét em Gabriel vì nghĩ rằng em là người đồng tính. Aguirre "nghiện" tra tấn, và đã thực hiện việc này một cách có hệ thống trong nhiều tháng, khiến Gabriel thiệt mạng.

Bị cáo Pearl Fernandez, mẹ ruột của Gabriel, tức bạn gái của Aguirre, cũng bị truy tố tội sát nhân, và sẽ bị xét xử riêng. Công tố viên đang yêu cầu án tử hình cho cả Aguirre và Fernandez. Hai cựu nhân viên xã hội của LA County và 2 giám sát của họ đã bị truy tố vào năm ngoái, với tội ngược đãi trẻ em và khai báo gian dối trong các hồ sơ xã hội, liên quan đến vụ án của Gabriel.