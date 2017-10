Đâu mới là cách làm lòng lợn chuẩn đang gây tranh cãi

Chia sẻ nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng

Chỉ vừa xuất hiện trên mạng xã hội không lâu, lời than vãn của chủ nhân bức ảnh này lại khiến cho bao chị em phải “nhảy” vào tranh luận làm thế nào mới có thể làm được lòng lợn sạch, ngon.

Nguyên lời kêu cứu của chị N.N.N rằng: “Lòng non mà làm như thế này là sai hả các mẹ, theo mình thì nó rất sạch mà. Mình bỏ muối vào trong sau đó làm như trong hình, nước xả tới đâu mình tuốt tới đó, sau đó mình bóp lại muối bên ngoài nữa. Vậy mà, ai thấy mình làm cũng đều bảo rằng làm như vậy thì còn ăn gì nữa. Đúng vậy luôn, mình luộc lên lòng nó không được trắng và to như bình thường mà nó hồng hồng teo lại có một tí, không có vị ngậy ngậy và đắng của lòng non, bên trong nó sạch không còn một tí lợn cợn hay nhớt nào cả.”

Sau khi đăng tải hình ảnh làm lòng lợn sạch sẽ tới mức không còn vị gì nữa thì hội chị em phụ nữ đồng loạt đưa ra rất nhiều lời khuyên, bình luận liên quan đến cách làm này.

Đa số đều cho rằng cách làm trên của chị N.N.N là hoàn toàn sai vì lòng non ngon là ở lớp bột trắng bên trong, nếu rửa sạch quá sẽ làm trôi sạch lớp bột này khiến cho lòng không còn vị béo gì nữa, lòng sẽ trở nên khô và dai hơn. Bên cạnh đó, cách làm này của chị N có lẽ phù hợp để làm xúc xích, lạp xưởng hơn

Nhiều người đưa ra lời khuyên cho chị N.N.N

Thành viên M.M gợi ý cách làm mình rằng : “Lúc trước mình cũng sợ dơ nên tuốt hết, sạch bong. Sau này mới biết làm như thế là không ngon, chỉ làm sạch sơ sơ thôi, không nên tuốt kỹ quá. Với lòng này muốn ngon phải biết lựa chỗ lòng dày và ngon, rửa không quá kỹ, thêm gừng và nước sôi 100 độ C thì mới thả lòng vào, sau đó vớt ra cho vào tô nước đá có vắt thêm chút chanh, như thế đảm bảo giòn và ngon lắm.”

Nhiều người còn thông cảm cho sự vụng về của nàng dâu này vì chính bản thân mình trước đây cũng hoàn toàn mù tịt về cách làm lòng lợn. Hơn nữa, nhiều chị em phải “bái phục” khi thấy chị N cho nguyên cả bộ lòng vào trong vòi nước để tuốt trông rất buồn cười.

Một số chị em còn kể cho nhau nghe chiến tích làm lòng lợn kinh khủng của mình khi thấy bao nhiêu giun sán trong bộ lòng chui ra. Kể từ đó, món lòng non chấm mắm chua ngọt không bao giờ xuất hiện trên bàn ăn nữa.

Theo Dân Việt