Đầu tư vào túi Birkin còn sinh lời hơn cả vàng và chứng khoán

PHÁP – Trong thế giới túi xách hàng hiệu, Hermes Birkin được coi là chiếc túi cao cấp nhất mà tín đồ thời trang nào cũng mong muốn được sở hữu. Tuy nhiên, ngoài việc là một món đồ hiệu đắt đỏ và khó mua, ít người biết rằng túi xách Birkin hóa ra còn là một khoản đầu tư có khả năng sinh lời hơn cả vàng và chứng khoán.Điều này nghe qua có vẻ vô lý nhưng lại là sự thật, theo nghiên cứu vào năm ngoái của Baghunter, một trang web rất uy tín trong lĩnh vực kinh doanh túi xách hàng hiệu. Baghunter đã phân tích sự thay đổi về giá trị của chỉ số chứng khoán S&P 500, vàng, và túi Birkin trong 35 năm qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong vòng 35 năm qua, túi Birkin có mức sinh lời cao nhất, với lãi suất trung bình hằng năm lên tới 14.2%, trong khi chứng khoán chỉ lời 11.66% và vàng là 1.9%.Nói cách khác, túi Birkin là một nơi đầu tư an toàn hơn hẳn so với vàng và chứng khoán, bởi giá vàng và chứng khoán có thể lúc lên lúc xuống, còn riêng giá trị của túi Birkin thì luôn tăng đều đều trong 35 năm qua.Vì sao túi Hermes Birkin tại có thể sinh lời đến như vậy? Lý do là bởi nó rất khó mua tại các cửa hàng của hãng. Để mua được túi Birkin, đặc biệt là các mẫu túi xách số lượng giới hạn, khách hàng sẽ phải tốn một khoản tiền không nhỏ để mua đồ của Hermes để tích lũy đủ điểm VIP, sau đó có thể phải chờ thêm một thời gian nữa mới chính thức mua được túi. Cách mua khó khăn như vậy đã mở ra thị trường bán lại (resale) túi Birkin, nơi những chiếc túi được bán lại với giá cao hơn hẳn giá tại cửa hàng - dành cho những khách hàng muốn có được chiếc túi này ngay mà không phải chờ đợi.Như vậy, khi bạn bỏ tiền ra mua một chiếc túi Hermes Birkin và bảo quản nó một cách cẩn thận trong thời gian dùng, thì sau nhiều năm, bạn có thể bán lại nó với mức giá cao hơn giá mua ban đầu, thay vì phải chịu lỗ.