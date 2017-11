Dấu vết nước lỏng trên sao Hỏa có thể không chính xác

WASHINGTON DC - Các nhà khoa học cho rằng, những đường rãnh sẫm màu trên Hỏa Tinh có thể chỉ là cát chảy hoặc bụi, thay vì dòng nước như ý kiến trước đây. Nhóm nghiên cứu tại Cơ quan Nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS xác định, những đường rãnh sẫm màu trên sao Hỏa chỉ đơn thuần là dấu hiệu của cát chảy hoặc bụi, trong bài báo công bố trên tạp chí Nature Geoscience hồi đầu tuần.Trước đó, Cơ Quan Không Gian NASA thông báo họ có "bằng chứng rõ nhất" cho thấy nước lỏng chảy trên bề mặt sao Hỏa vào năm 2015. Đó là những đường rãnh sẫm màu chứa muối kết hợp với nước lỏng, xuất hiện theo mùa trên hành tinh đỏ.Tuy nhiên, ông Colin Dundas, tác giả chính của nghiên cứu của USGS, và các phụ tá đã kiểm tra hình ảnh của hàng chục đường rãnh sẫm màu tại nhiều địa điểm khác nhau. Họ phát hiện chúng chỉ tồn tại ở những sườn núi rất dốc và mang đặc điểm không giống nước chảy. Ngoài ra, tất cả các rãnh dường như kết thúc khi góc nghiêng của chúng trùng với góc nghỉ động lực học - góc nghiêng lớn nhất tại đó vật chất có thể chất đống mà không bị đổ sụpÔng Alfred McEwen, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết các rãnh không được tạo ra bởi nước. Chúng giống những hạt cát khô trượt xuống hai bên của một lâu đài cát đang sụp đổ. Các rãnh thường xuất hiện trong mùa nóng và chứa các phân tử perchlorate.MAINE - Một phi công Thủy Quân Lục Chiến đã khiến nhiều người “hết hồn,” khi lái chiếc trực thăng chiến đấu AH-1W đi lấy điện thoại bỏ quên tại một quán ăn. Trực thăng chiến đấu AH-1W của Thủy Quân Lục Chiến vào cuối tuần qua đã hạ cánh xuống một sân thể thao của thị trấn Bar Harbor, tiểu bang Maine, để phi công lấy điện thoại di động bỏ quên ở nhà hàng Thirsty Whale gần đó.Trước đó, nhân viên của Thirsty Whale nhận được điện thoại từ phi trường địa phương, nhờ họ mang chiếc điện thoại tới sân thể thao, giao cho người trên 1 chiếc trực thăng. Các nhân viên nhà hàng ban đầu tưởng rằng chiếc trực thăng được nhắc tới là của LifeFlight, hãng vận chuyển thường đưa bệnh nhân đi cấp cứu bằng trực thăng.Tuy nhiên, nhân viên nhà hàng hoàn toàn bất ngờ khi thấy một chiếc trực thăng chiến đấu AH-1W "Whiskey Cobra" đang chờ anh tại điểm hẹn. Ngoài ra, một trực thăng đa dụng UH-1Y cũng quần thảo ngay bên trên. Một phi công đã rời buồng lái chiếc AH-1W để lấy lại điện thoại, và tặng cho người nhân viên phù hiệu đơn vị được tháo từ bộ đồ bay, trước khi trở lại trực thăng. Chiếc AH-1W nhanh chóng cất cánh và rời đi cùng chiếc trực thăng UH-1Y bên trên.Sự việc diễn ra có thể do căn cứ của phi đội AH-1W nằm cách thị trấn Bar Harbor tới nửa giờ lái xe, trong khi trực thăng chỉ cần vài phút bay là đến nơi. Phi công nêu trên có thể đã tận dụng một buổi huấn luyện để hạ cánh và lấy lại điện thoại.WASHINGTON – Giá các loại tiền ảo vừa bị giảm vào hồi đầu tuần, sau khi một hãng quản lý loại tiền này thừa nhận đã bị đánh cắp một số tiền lớn. Hãng Tether - có trụ sở tại Seattle, tiểu bang Washington, hiện đang quản lý tiền USDT, đồng tiền digital dựa trên đồng Mỹ kim – vừa cho hay rằng hãng đã bị hacker đánh cắp số USDT trị giá đến $30,950,010 Mỹ kim từ túi điện tử.Tether cũng cho biết họ đã đánh dấu các token (mã sử dụng cho mỗi lần giao dịch) bị đánh cắp, nhờ đó họ có thể theo dõi và ngăn không cho hacker thực hiện giao dịch số USDT lấy được, từ đó thu hồi số USDT bị trộm. Tether đã phải ngừng dịch vụ của hãng trong một thời gian ngắn, và tung ra phiên bản cập nhật cho Omni Core – chương trình dành cho các khách hàng của công ty - nhằm ngăn không cho số tiền digital bị đánh cắp trở lại mạng lưới USDT, bằng cách khoá chúng trong túi điện tử của hacker. Tether cũng cho biết sẽ mở cuộc điều tra sự việc.Một trong những đối tác sử dụng Tether là sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex. Hơn 1 năm trước, Bitfinex cũng bị mất 119,756 bitcoin, trị giá $72 triệu Mỹ kim vào thời điểm đó, và hiện có giá lên đến $950 triệu Mỹ kim. Sự việc lần này dấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa Tether và Bitfinex. Cả hai được cho là có cùng chủ sở hữu và đã dựa vào nhau nhằm điều khiển thị trường. Ngoài ra, có thông tin cho rằng vụ tấn công này được thực hiện bởi nhân viên bên trong công ty.CALIFORNIA – Uber mới đây cho biết, hãng này đã bị lộ một số thông tin khách hàng vào cuối năm ngoái, nhưng đã không báo sự việc cho nhà chức trách và các nạn nhân. Uber cho biết, vào cuối năm 2016, hai hacker đã tiếp cận thông tin cá nhân của 57 triệu người dùng, trong đó có tên, địa chỉ email và số điện thoại. Hacker còn lấy được cả số bằng lái của gần 600,000 tài xế tại Hoa Kỳ. Số 600,000 người này đã được tính vào tổng số người dùng bị ảnh hưởng.Dù vậy, hãng không thông báo với nhà chức trách hay các nạn nhân khi phát hiện ra sự việc. CEO Uber - Dara Khosrowshahi - cho biết gần đây ông cũng mới biết việc này. Khosrowshahi khẳng định đã mở cuộc điều tra về lý do công ty không công bố sự việc. “Chúng tôi đã có biện pháp ngay lập tức để giữ an toàn dữ liệu và ngăn chặn sử dụng bất hợp pháp,” ông Khosrowshahi cho biết. “Chúng tôi cũng thực hiện nhiều biện pháp an ninh để hạn chế số người được tiếp cận thông tin, và tăng kiểm soát các nội dung lưu trữ trên mạng chung.”Có nguồn tin cho rằng Uber đã trả các hacker $100,000 Mỹ kim. Tuy nhiên, hãng chưa xác nhận thông tin này. Uber cũng khẳng định các thông tin quan trọng như lịch sử hành trình, số thẻ tín dụng, số An Sinh Xã Hội và ngày sinh, đều không bị lộ. Họ cũng sẽ theo dõi miễn phí cho các tài xế bị mất số bằng lái. Uber gần đây vướng vào hàng loạt tai tiếng, như sử dụng chương trình Greyball để qua mặt nhà chức trách, bị cáo buộc đánh cắp kỹ thuật xe tự lái của Google, và bị cho là có văn hóa công ty độc hại.NEW YORK – Vào thứ Ba vừa qua, các hãng bảo hiểm của 2 hãng hàng không American Airlines và United Airlines đã đồng ý chi trả số tiền $95.1 triệu Mỹ kim cho hãng bất động sản World Trade Center của nhà đầu tư Larry Silverstein, cũng là hãng quản lý tòa tháp đôi bị sập trong vụ khủng bố 911, kết thúc 13 năm kiện tụng căng thẳng. Sáu tuần trước khi vụ khủng bố xảy ra tại New York vào năm 2011, ông Silverstein đã ký hợp đồng thuê thời hạn 99 năm cho địa điểm nơi có tòa tháp đôi. Địa điểm này thuộc sở hữu của Cơ quan Quản lý Cảng New York và New Jersey.Sau sự kiện 911, ông Silverstein được các hãng bảo hiểm mà ông có hợp đồng chi trả tổng cộng $4.55 tỷ Mỹ kim qua nhiều năm thương lượng. Đồng thời, ông cũng đòi tiền bồi thường từ hai hãng hàng không American Airlines và United Airlines. Những chiếc máy bay bị không tặc khống chế lao vào tòa tháp đôi là thuộc 2 hãng này.Ban đầu, ông Silverstein định đòi $12.3 tỷ từ 2 hãng hàng không và các hãng an ninh sân bay. Sau 13 năm tranh chấp, hai bên đã đồng ý với số tiền bồi thường $95.1 triệu, và thỏa thuận này đã được tòa án chấp thuận. Vụ tấn công 911 do các thành viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda thực hiện, với tổng cộng khoảng 3,000 người thiệt mạng.