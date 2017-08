Đau xót chuyện trẻ bỏng nặng không có tiền chữa trị

Ở Khoa Hồi sức Cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia), có 4 bé bị bỏng rất nguy kịch, có bé vẫn đang phải thở máy mà lỗi do người lớn bất cẩn gây ra. Trẻ chịu đau đớn, tiền điều trị tốn kém, trong khi cha mẹ các bé lại quá nghèo.

Bé Nguyễn Văn Thế nằm ở phòng 206, Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: NTT

Sơ cứu sai cách, bé 20 tháng tuổi nguy kịch

Sáng 8/8, bé Đinh Việt Hoàng (20 tháng tuổi) ở xã Vạn Kim (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã được bác sĩ phẫu thuật bỏng. Bé bị bỏng hôm 29/7/2017 trên 40% diện tích cơ thể.

Bà Nguyễn Thị Thạch, bà bé Hoàng cho biết, bé bị ngã ngồi vào nồi nước sôi, tình trạng bỏng nặng hơn do khi sơ cứu sai cách là cởi quần bé đang mặc và lớp da bé bị bóc từng mảng bầm đỏ. Trước nguy cơ bị nhiễm trùng nặng vì mất lớp da bảo vệ, bé đã được đưa về Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Hoàn cảnh gia đình bé Hoàng vô cùng khó khăn, bố mẹ bé đã đi vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ mang được vài triệu đóng viện phí. Gia đình xác định đưa bé tới bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy kịch, chứ tiền đâu mà chạy chữa. “Gia đình cũng đã tính đem cháu về, sống được đến đâu thì sống”, bà Nguyễn Thị Thạch nói trong nước mắt.

Giờ bé vẫn nằm trong phòng cách ly, mọi sinh hoạt, ăn uống… đều do bà ngoại và mẹ thay nhau thực hiện. Còn bố bé đang cật lực làm phụ hồ để kiếm tiền. Do tình trạng bệnh của bé quá nặng, lại còn quá nhỏ nên phải điều trị lâu dài và rất tốn kém.

Mẹ bé cho biết, riêng tiền thuốc hàng ngày đã hàng chục triệu đồng. Bé có bảo hiểm, nhưng các thuốc chống nhiễm trùng, bảo hiểm không đáp ứng được.

Bố đi giúp đám cưới, con ngã vào nồi nước chè

Bé Lô Hoài An, phòng 217, Khoa Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia.

Bé Nguyễn Đức Thế (SN 2016), vừa được 18 tháng tuổi, là con anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Phạm Thị Lâm ở huyện miền núi nghèo Hà Tĩnh (thôn 6, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) bị bỏng nặng đến 80% cơ thể, nằm bất động, người quấn toàn băng gạc.

Anh Sỹ gương mặt đầy vết nhăn, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nghẹn ngào kể về đứa con út vừa tự đứng vững thì bị bỏng phải nằm bẹp. Hôm đó anh cho con theo đến giúp đám cưới. Trong lúc anh mải phụ việc, thì bé lẫm chẫm chơi và không may ngã vào nồi nước chè nóng vừa bắc xuống gần đó. Nhiệt độ nước sôi làm bé bị bỏng sâu 80% diện tích cơ thể.

Từ hôm con vào viện phải nằm phòng cách ly. Chị Lâm được ở bên trong chăm sóc con, còn anh Sỹ trực bên ngoài, lo các thủ tục điều trị hằng ngày và cơm nước cho vợ con. Chị Lâm xót xa vì hàng ngày nhìn con kêu đau đớn thắt lòng, nhất là khi con tỉnh dậy, miệng khóc mà không ra tiếng.

Bác sĩ nói rằng sự hồi phục của bé rất chậm dù bước đầu đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng sau này cần phẫu thuật tái tạo da, chi phí khá cao, quá trình điều trị của con rất dài. Gia đình bé nghèo khổ, không thể nhờ cậy được người thân vì ai cũng nghèo.

Những ngày này, anh chị luôn sống trong lo sợ. Lo vì tính mạng con “ngàn cân treo sợi tóc”, sợ vì không có tiền chữa trị cho con bởi gia đình đã kiệt quệ, khốn cùng. Cực hơn là anh Sỹ sớm mắc chứng vôi gai cột sống cổ, lưng và luôn đau nên không thể làm việc nặng. Gánh nặng gia đình dồn cả lên vai người vợ. Vợ chồng anh Sỹ giờ chỉ biết cầu mong có phép màu đến với con mình.

Một trường hợp thương tâm khác là bé Lô Hoài An, 5 tuổi (quê ở bản Lạ, xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An) bị bỏng xăng 70% cơ thể, băng bó gần kín toàn thân.

Bé An bị bỏng hôm 25/7, do người bạn nghịch châm lửa vào sợi bông và đưa sát miệng chai xăng, gây nổ. Lũ trẻ la hét chạy tán loạn, riêng An ở gần nhất nên bị lửa trùm lên. Lúc đó, anh Lô Văn Giang là bác ruột An ở gần đó chạy sang dập lửa và đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An sau đó chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia.

Bà Vi Thị Liên, bà nội bé An rầu rĩ rằng, gia đình họ thuộc hộ nghèo nhất xã. Bố mẹ bé An là anh Lô Văn Sơn và chị Hà Thị Chính bỏ xứ đi làm thuê xa quanh năm, nhưng cũng chỉ đủ ăn chứ không có tích lũy. Khi bé An bị bỏng nặng, phải chuyển viện, cả nhà vay mượn khắp nơi được 4 triệu đồng để lo viện phí.

Ở Nghệ An, bé được một số nhà từ thiện đến thăm hỏi, các y, bác sĩ còn mua đệm nước cho bé nằm đỡ đau… Bé An cũng được mổ sáng 8/8 và đã tỉnh lại. Do vết thương quá nặng nên bé hay quấy khóc và chỉ uống được sữa tươi.

Các bé đang cần lắm vòng tay yêu thương của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin ủng hộ trực tiếp tại Chương trình “Vòng tay nhân ái”, tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội.

Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện bến xe Mỹ Đình).

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại 0975.839.126 hoặc 01629675545.

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

Theo ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ nhiệm Chính trị Viện Bỏng Quốc gia, các trường hợp bé Đinh Việt Hoàng, bé Nguyễn Đức Thế, Lô Hoài An đều là những trường hợp bị bỏng nặng, nguy kịch, nhưng gia đình đều rất nghèo và khó khăn. Các bé đều đã qua cơn nguy kịch, đã được cấy ghép da và đang dần hồi phục. Chưa thể nói tình trạng của các bé sau này ra sao, nhưng bệnh viện ngoài điều trị còn giúp gia đình các bé tiếp cận với các chương trình từ thiện để giúp đỡ các bé và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Uyển Hương