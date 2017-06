David Rồng Phạm thắng thắng giải đánh bài WSOP Event #12

Jordan Young về nhì với tiền thưởng bằng bốn năm đi làm. (Photo: WSOP.com)LAS VEGAS - Như vậy là ông David Dragon Phạm đã được sánh vai cùng Frank Kassela, người từng ba lần thắng giải World Series of Poker (WSOP).Vào đêm thứ Năm vừa qua, 8 tháng 6, 2017, sau một trận chiến khá gay go, David Phạm đã chiếm được chiếc lắc đeo tay của giải WSOP Event #12: $1,500 No-Limit Hold'em. Ông đã thắng anh Jordan Young, một cao thủ trẻ đang lên, và bỏ vào túi ngon lành món tiền thưởng $391,960 Mỹ kim.David Dragon Phạm trong đêm thắng giải WSOP lần thứ ba trong sự nghiệp “huyền thoại” tại Las Vegas. (Photo: WSOP.com)Tuy thua cuộc và về nhì, anh Jordan Young từ tiểu bang Michigan đã viết lời khen dành cho ông David trên Twitter: “Chúc mừng ngài Rồng đã đắc thắng chiếc lắc này. Tôi không thể nào than phiền khi mà tôi cũng nhận món tiền thưởng $242,000. Thế nào rồi cũng sẽ đến phiên tôi (thắng giải).”Vòng chung kết đã kéo dài suốt bảy tiếng và 40 phút với tổng cộng 230 tay chơi bài. Sau ba tiếng chơi “heads-up” thì còn 130 tay. Cuộc thi đánh bài WSOP Event #12 ban đầu đã có tổng cộng 1,739 người tham dự, mà trong đó chắc chắn có nhiều người Việt Nam. Tổng số tiền gom cho cuộc chơi lớn này là $2,347,650, và số người được thưởng là 262 người.Với chiến thắng mới nhất này, theo Poker News, ông David Phạm đã được tổng cộng gần $10 triệu. Ông đã hai lần chiếm chiếc lắc WSOP vào năm 2001 trong cuộc thi S.H.O.E. event, và năm 2006 trong cuộc thi No-Limit Hold'em Shootout. Thành tích mới nhất đã đến sau 11 năm ông không leo đến bậc tận cùng. Tuy vậy, dọc đường sự nghiệp đánh bạc của ông đã có 33 lần thắng những cuộc thi nhỏ, chưa kể không biết ba lần vào đến ván chung kết.Trong nhiều năm chơi bài, David Phạm đã được thưởng 25 lần với số tiền là trên $100,000 Mỹ kim. Cao nhất là món tiền thưởng $800,185 mà ông từng lãnh vào năm 2007 trong cuộc đấu Legends of Poker $9,700 Main Event ($9,700 là lệ phí mà một tay chơi phải đóng để được tham dự). Lúc đó ông không chiếm giải nhất nhưng cũng được món tiền lớn nói trên.Khi được Poker News hỏi ông cảm thấy thế nào so nhiều năm không thắng được giải lớn, Rồng trả lời, “Lẽ đương nhiên tiền là trên hết, nhưng thắng được chiếc lắc có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã mất hơn 10 năm để một lần nữa được thắng giải.”Về phần Jordan Young, 31 tuổi, nhật báo Detroit News cho biết anh lớn lên ở thị xã Muskegon. Sau một thời gian học tại đại học Michigan State mà anh nói là “chỉ đến cho có mặt,” Jordan quyết định bỏ học để theo đuổi môn chơi đánh bài mà anh rất thích. Điều đáng ngạc nhiên là anh được gia đình ủng hộ khi họ nghe quyết định bỏ học để vào sòng bạc.Jordan Young gia nhập làng đánh bài poker chuyên nghiệp năm 2011, khi mới có 19 tuổi. Năm đó anh leo lên được hạng chín của giải World Series of Poker 12th event, mang về nhà gần $55,000. Đó cũng là lần cuối cùng anh thắng hạng cao cho đến khi về nhì vào đêm thứ Năm vừa qua tại Las Vegas, trước đối thủ David Dragon Phạm mà trong giới chơi bài gọi là “legend”, tức là một tay chơi huyền thoại chứ không giỡn mặt.Jordan cho biết trong mấy năm anh chơi không khá kể từ lúc được thưởng lần đầu, và rồi phải tìm sự hỗ trợ của các bạn đồng nghề để học hỏi thêm. Trong vòng hai năm trở lại đây thì anh đánh kha khá hơn. Trong lời chúc mừng ông David Phạm, anh có hứa là “Thế nào rồi cũng sẽ đến phiên tôi.”