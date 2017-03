Để giúp bạn uống nước nhiều hơn (bài 1)

Bài VŨ HẰNG

Cái “dzụ” này xem ra hơi … boring. Nói thẳng ra là “chẳng hấp dẫn chút nào!” Nước nhạt phèo, có gì ngon lành đâu, chưa kể uống nhiều… đi tiểu nhiều, phiền phức lắm. Ấy vậy mà ở đâu chúng ta cũng được khuyên phải uống nước nhiều hơn, nhất là khi gặp thầy thuốc. Chả biết các bạn thế nào, Hằng đi bác sĩ 100 lần thì được nghe dặn “uống nước nhiều hơn nhé!” đến 98 lần. Hôm rồi cũng nghe ông Cả Đẫn lên mặt thầy đời: “Uống nước nhiều hơn!”, thậm chí ổng còn dọa: “Ăn rau nhiều mà không uống nước nhiều cũng vô ích.” Uống nước quan trọng đến thế sao?





Không biết có phải uống bia làm cho … bụng bự?

Tại sao cần uống nước?

Thực tế là chúng ta thường xuyên thiếu nước! Tưởng thiếu tiền, thiếu tình mới đáng nói, chứ nước làm gì mà thiếu! Sống ở Mỹ mà nói vậy nghe vô lý quá phải không?



Nhưng đúng là như vậy. Chúng ta thiếu nước không phải vì khó kiếm mà vì đa số chúng ta lười uống nước. Bởi vì, uống nước đâu có gì vui, “its no fun,” mà lại còn làm mình mót tiểu. Đi chơi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau tìm nhà vệ sinh trước đã; Lúc mót mà phải nín vì tìm không ra thì có 10 ông Tùng Lâm tái sinh cũng chẳng làm mình cười được một tiếng, các bạn có đồng ý thế không?





Có cách nào để làm cho “công tác” uống nước đỡ boring không?



Vì thế mà cả họ nhà Hằng ai cũng khâm phục đứa con ông anh vì nếu cần, nó có thể “nín tè” cả ngày. Hỏi ra mới biết bí quyết của nó là: “Con không uống nước, cô ơi!”



Người trần mắt thịt như chúng ta cho rằng như vậy là hay, nên thường cố hạn chế uống nước, không nhịn được cả ngày, bất đắc dĩ phải uống cầm chừng cũng chỉ làm hai, ba tách nhỏ thôi.

Nhưng các thầy cô trong ngành dinh dưỡng cảnh cáo: “Lầm to! Không uống nước, hoặc ít uống nước là rất nguy hiểm cho sức khỏe!”



Vì sao? Cơ thể chúng ta đa phần là nước: Nước chiếm tới 60% trong người lớn, và gần 80% trong trẻ sơ sinh, nói chung, ở tuổi nào chăng nữa, nước vẫn là thành phần lấn át.



Nước thúc đẩy cơ chế biến dưỡng, giúp cơ thể “đốt cháy” nhiều calories hơn, thay vì để calories đọng lại thành mỡ quấn quanh vòng bụng (chứ không giống như uống bia thường làm cho bụng bự!). So sánh tác dụng của nước với bia, các thầy cô đã làm một thí nghiệm đưa đến kết quả rất đáng mừng như sau: Thay một ly bia bằng nước lạnh mỗi ngày, bạn có thể xẻ bớt được hơn 20 pounds mỡ trong một năm mà chưa cần làm thêm một động tác gì khác.



Đó là ích lợi của uống nước, còn tác hại của thiếu nước? Các thầy cô trên mạng www.webmd.com cảnh cáo: “Nếu cơ thể thường xuyên thiếu nước, bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng.” Ghê chưa? Toàn là những triệu chứng nguy kịch có thể khiến chúng ta phải nhắc điện thoại gọi cấp cứu! Nhưng thực ra chỉ một hai ly nước là có thể cứu nguy tức thì.



Nói ai xa, ngay Hằng đây cũng từng là “nạn nhân” thiếu nước. Tối hôm đó, hai vợ chồng đi coi hát xa nhà, buổi diễn đang tới chỗ mê ly, bỗng dưng ông Cả Đẫn quay sang hỏi:

- Có mang thuốc cho anh không?





Các chuyên viên dinh dưỡng cho rằng: Thay bia bằng nước chắc chắn sẽ giúp bạn giảm cân.



Hằng nghe mà xanh mặt, thót tim:

- Không, hôm nay em quên rồi! Sao? Nhức đầu hả?

Đó là triệu chứng máu lên. Trong nhà em, công việc đã phân chia rõ ràng: Ổng uống thuốc cao máu, nhưng Hằng phải nhắc, xa nhà thì em là người mang thuốc theo dự phòng. Bao nhiêu năm rồi vẫn là như vậy. Hôm nay không hiểu láu táu thế nào mà lại quên, thật tệ quá! Em cuống cuồng:

- Cứ ngồi đây. Để em đi tìm thuốc.



Nói vậy thôi, biết tìm đâu bây giờ? Chắc phải chạy về nhà? Bằng không, phải gọi xe cấp cứu! Nhưng ông Cả Đẫn trấn an:



- Không sao! Đi kiếm cho anh ly nước!

Rồi không để cho Hằng kịp phản ứng, ông đứng lên, ra quầy mua chai nước $1. Em hồi hộp theo dõi ổng uống từng hơi, từng hơi… mà cứ tưởng như chính mình mới là nạn nhân. Không đợi ổng uống xong chai nước, con bé đã hỏi liên tục



- Đỡ chưa? Có cần em chạy về lấy thuốc không?

Gương mặt ông Cả Đẫn dần dần tươi tỉnh lại sau khi “tu” gần hết chai nước, mới trả lời: “Đỡ nhức đầu rồi!”

Ơn Trời, ổng đã tai qua nạn khỏi. Ai ngờ chỉ vì ổng thiếu nước! Bình thường, chọc ổng như vậy, ổng chẳng chịu, thế nào ổng cũng cãi: “Thiếu gì mà thiếu, anh còn phong độ mà!”



Nhưng hôm đó rõ là “thiếu nước.” Phần em, xin buộc chỉ cổ tay và cam kết trong lòng: “Trời cho trượng phu con tai qua nạn khỏi, chắc con không còn bao giờ dám quên thuốc của chàng nữa!”

Cần bao nhiêu nước một ngày? 8X8

Nước quan trọng như vậy, nhưng có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Một người trung bình cần uống bao nhiêu nước một ngày?

Mặc dầu còn có nhiều yếu tố tác động khiến nhu cầu uống nước thay đổi tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, nhưng đa số các thầy cô đều đồng ý trên con số 8x8. Nghĩa là:

Một người trung bình cần uống ít nhất 8 ly, mỗi ly 8 ounces nước. Con số này qui ra thành 2 lít, tương đương nửa gallon. Nếu có tính hay quên, bạn cố nhớ con số 8x8 nhé.

Lượng nước như vậy là ít hay nhiều? Thống kê cho biết, chúng ta uống không đủ, đa phần chỉ được 1 nửa, một số ít được hai-phần-ba. Tại sao lại khó chu toàn nhiệm vụ như thế? Có cách nào để làm cho “công tác” uống nước đỡ “boring,” trở nên vui hơn không?

Vuhang231@yahoo.com