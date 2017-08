– Cho rằng Cục Quản lý dược chưa làm hết trách nhiệm, để cho VN Pharma lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, cấp phép, thực hiện hành vi buôn lậu thuốc, luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm của Cục Quản lý dược và Bộ Y tế.

Chiều 22/8, phiên xử nguyên cựu Chủ tịch VN Pharma và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư.

Luật sư Nguyễn Đình Hưng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cho rằng VKS cáo buộc Hùng với vai trò đồng phạm với bị cáo Võ Mạnh Cường là không chính xác, bởi bị cáo Cường đã làm giả Giấy chứng nhận bán hàng tự do (FSC), Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada được đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada; sử dụng con dấu bất hợp pháp đóng vào hồ sơ thuốc H-Capita 500mg Caplet.

Theo luật sư Hưng, điều này dẫn tới việc bị cáo Hùng tin tưởng, dẫn tới việc đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng…

Các bị cáo tại tòa

Luật sư Hưng phân tích thêm “độ khó” khi phát hiện các loại giấy tờ được xem là giả này. “Chỉ có giám định khoa học hình sự mới biết là giấy giả thì làm sao bị cáo Hùng bằng mắt thường có thể biết đó là các hồ sơ giả được”.

Theo luật sư Hưng, chính không phát hiện được giấy tờ giả này mà bị cáo Hùng phạm sai lầm.Theo luật sư Hưng, vụ án chưa gây ra điều gì nguy hiểm cho xã hội, bị cáo luôn thành khẩn, ăn năn khai báo, vì vậy xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Luật sư Trần Cao Phú bảo vệ cho bị cáo Hùng cho rằng, VKS nêu quan điểm xác định ông Hùng là chủ mưu vụ án là không có căn cứ. Theo luật sư, diễn biến vụ việc cho thấy ông Cường mới giữ vai trò đầu vụ. Khi Cơ quan an ninh bắt tạm giam, từ năm 2012 ông Cường đặt vấn đề bán thuốc, tiếp thị cho ông Hùng, chứng tỏ ông Cường đã làm giả trước đó, trong hồ sơ có thể hiện.

Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma

Bảo vệ cho bị cáo Võ Mạnh Cường, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cần xem xét lại bản chất vụ án và hành vi của bị cáo Cường, vì thực chất Cường không biết lô hàng 9.300 hộp H-Capita không có xuất xứ từ Canada và không biết các giấy chứng nhận FSC, GMP là giả mạo.

Ông Hoài dẫn chứng, năm 2012 Raymundo mở Công ty Helix và mời Cường làm người đại diện, tìm kiếm khách hàng để bán thuốc cho Helix tại Việt Nam. Sau đó Raymundo có đưa cho Cường 01 con dấu của Công ty Helix và 01 ủy quyền cho Cường được sử dụng con dấu nói trên tại Việt Nam.

Riêng các giấy FSC và GMP đều do Raymundo chuyển cho Cường bằng đường phát chuyển nhanh và cũng có lần Raymundo sang trực tiếp đưa cho Cường để chuyển cho VN Pharma. Cường hoàn toàn không biết con dấu hợp pháp hóa trên các giấy tờ đó là bị làm giả.

Luật sư Hoài đề nghị cần điều tra, làm rõ người thực hiện hành vi giả mạo các giấy tờ nêu trên cùng chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Về kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine – là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người; luật sư Hoài chứng minh rằng, căn cứ vào các tài liệu chuyên môn dược trên thế giới đang áp dụng như: Nartindale 36, AHFS Drugs Information hoạt chất Capecitabine có tác dụng làm chậm hoặc ngừng sự tăng trưởng tế bào ung thư và làm giảm kích thước khối u, được dùng để điều trị một số loại bệnh ung thư như ung thư đại tràng, ung thư trực tràng, ung thư vú.

Luật sư Hoài cũng đề nghị xem xét lại trách nhiệm của Cục Quản lý dược và Bộ Y tế, bởi căn cứ vào Văn bản số 41 của cơ quan An ninh Điều tra – Bộ Công an, cán bộ thuộc Cục quản lý dược Bộ Y tế không phát hiện Công ty Austin hết hạn giấy phép hoạt động về thuốc tại Việt Nam, nội dung hồ sơ kỹ thuật có những điểm không thống nhất giữa Giấy chứng nhận bán hàng tự do (FSC) và tiêu chuẩn, phương pháp kiểm nghiệm.

Hội đồng giám định Bộ Y tế tiến hành giám định, kết luận lô thuốc trên là thuốc kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Nguyên nhân là do Cục Quản lý dược chưa làm hết trách nhiệm, để cho VN Pharma lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, cấp phép, thực hiện hành vi buôn lậu thuốc.

