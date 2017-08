Đêm "Hát Trên Vùng Biển Chết" thành công tốt đẹp

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Mặc dù không quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, nhưng tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 8, 2017 đồng hương Việt Nam tại Little Saigon Nam Cali đã đến hội trường Việt Báo rất đông, đến nỗi những người đến trễ không thể vào được hội trường để tham dự đêm nhạc “Hát Trên Vùng Biển Chết” đành phải đứng ngoài hành lang theo dõi.





Hoạt cảnh công an Việt Cộng đàn áp người dân phản đối Formosa do CLB/Tình Nghệ Sĩ trình diễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hai ngày trước buổi trình diễn, do sự sắp xếp của nhà báo Vi Anh, bác sĩ Đặng Quốc Nam, ca sĩ Thu Sương, Đình Đại từ Pháp quốc đã có buổi tiếp xúc với phóng viên của ba nhật báo Việt ngữ tại Nam Cali để cho biết qua về chương trình đêm Hát Trên Vùng Biển Chết.



Ca sĩ Thu Sương cho hay, cô từ Pháp sang, đã lưu diễn một số tiểu bang Hoa Kỳ trước khi đến Nam Cali, tại những nơi trình diễn, cô hết sức xúc động khi vừa hát vừa nhìn xuống các hàng ghế khán giả thấy nhiều người lau nước mắt. Hát xong, nhiều người đến ôm chầm lấy cô khóc nức nở! Không phải khóc vì cô hát hay mà khóc vì những lời trong các bản nhạc đã nói lên tất cả niềm đau đớn, tủi nhục, xót xa của đồng bào mình bên quê nhà đang phải gánh chịu thảm họa Formosa!





Mọi người tham dự chương trình với nét mặt buồn rười rượi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thu Sương tâm sự, “Thu Sương chọn hát những nhạc phẩm do các tác giả đang còn trong nước sáng tác, vì họ là người trong cuộc, họ diễn tả trọn vẹn những thao thức, những uất nghẹn từ trong trái tim họ thay cho đồng bào cả nước khi nhà cầm quyền làm ngơ cho lũ hải ngoại thải chất độc hại ra biển, giết dần giết mòn các hải sản và làm ô nhiễm môi trường sống chưa biết đến bao giờ mới rửa sạch được.”



Bác sĩ Đặng Quốc Nam cũng chia sẻ sự lo lắng, trăn trở của ông, nói, “Vụ Formosa nguy hiểm vô cùng, nó là sự kiện lớn nhất, nguy hiểm nhất xảy ra trong thế kỷ này nhưng nhà cầm quyền CSVN cố tình bưng bít, và ra sức tuyên truyền rằng không có gì đáng ngại, môi trường đã được làm sạch. Hoàn toàn dối trá!”



Hát Trên Vùng Biển Chết vào tối thứ Bảy vừa qua không phải là buổi hát để bán vé, bán băng nhạc, nhưng Hát Trên Vùng Biển Chết để chia sẻ nỗi đau với đồng bào trong nước, để nhắc nhở nhau về thảm cảnh đang xảy ra trên vùng biển quê hương, để đòi công lý, công bình và lẽ phải cho các ngư dân biển miền Trung. Hát Trên Vùng Biển Chết để nói lên cho người trong nước biết, chúng ta, người Việt hải ngoại không bao giờ quên tổ quốc, quên nỗi đau của đồng bào.





Ca sĩ Thu Sương và một nữ khán giả ngồi xe lăn cùng hát. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nhà văn Trần Phong Vũ, người nhận đứng làm Trưởng Ban Tổ Chức, cho biết, “Những người ca nhạc sĩ từ bên Pháp qua đây, riêng cá nhân tôi, tôi rất trân trọng, vì vậy dù chưa hề quen việc điều khiển những buổi ca nhạc như thế này mà chỉ quen những buổi giới thiệu sách, tôi đã can đảm, liều lĩnh nhận lời, vì cái mối ân tình cũng như vì những sự quý mến tấm lòng của những người trẻ đó, cho nên nếu có sự thiếu sót trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin nhận tất cả những lỗi lầm đó, và ông tin tưởng rằng những ca nhạc sĩ trẻ như Thu Sương, như Đình Đại đã mang lại cho ông niềm tin rằng họ sẽ là những người thay thế cha anh để làm nên lịch sử, là thay đổi đất nước trong hoàn cảnh đau thương hiện nay và mối lo Hán Hóa tương lai.”



Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với nha, nhạc sĩ Cao Minh Hưng không những đến với chương trình bằng những nhạc phẩm đấu tranh mà còn đóng góp thêm tài chánh để ban tổ chức trang trải chi phí thuê mướn hội trường. Mạng Lưới Nhân Quyền với TS Nguyễn Bá Tùng, Hội Giáo Chức Việt Nam với giáo sư Dương Ngọc Sum, Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân với ông Nguyễn Văn Liêm, Nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện , các ca sĩ Thu Sương, Đình Đại, Đặng Bình, Hạnh Cư, Tuyết Hạnh v.v. đã cùng đứng chung trong ban tổ chức để làm nên đêm “Hát Trên Vùng Biển Chết” mang nhiều ý nghĩa đấu tranh cho quê hương.



Bộ phim “Máu Lửa Chalie” là một Bút Ký Chiến Trường do Đoàn Phong Hải, một Thiếu Tá Dù/VNCH thực hiện được trình chiếu gây xúc động cho mọi người.



Chị Trần thị Kim Thu nói với Viễn Đông, “Cảm động quá. Toàn bộ chương trình là những giọt nước mắt. Tôi chưa bao giờ dự một buổi văn nghệ cảm động như hôm nay.”



Ông Hồ Ngọc Minh Tuấn, cư dân Huntington Beach, cho biết “Tôi mới được thông báo hồi chiều nay nên đến tham dự. Qua buổi trình diễn này, tôi mong các ca nhạc sĩ Thu Sương, Đình Đại đi nhiều nơi nữa để hát cho bà con mình thấy thảm trạng Formosa, nhiều người còn mơ hồ lắm. Phải nghe những người trong nước họ hét lên, họ uất ức nghẹn ngào như thế mình mới hiểu Formosa nó nguy hiểm như thế nào. Cám ơn Thu Sương, cám ơn Đình Đại.”