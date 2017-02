Đêm Giao Thừa 2017 tại Little Saigon

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Hầu hết người Việt đều có niềm tin ở các Đấng Thiêng Liêng, vì thế đêm Giao Thừa là thời khắc để mọi người đến cầu nguyện với các Đấng mà mình tin tưởng có quyền năng ban phát cho con người sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong năm mới. Với niềm tin này, Đêm Giao Thừa vừa qua, nhờ thời tiết thật tốt đẹp nên tại các nhà thờ, nhất là tại các ngôi chùa trong khu vực Little Saigon, đồng hương Việt Nam đi dự lễ Giao Thừa đông như trẩy hội.



Tại các nhà thờ Công Giáo đều có thánh lễ Tạ Ơn cử hành vào buổi chiều ngày 30 Tết. Tại giáo xứ Saint Barbara do linh mục Giuse Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ, thánh lễ Giao Thừa được cử hành lúc 8 giờ 30 tối với hơn một ngàn giáo dân tham dự.





Ông Trần Tuệ (áo đỏ) Chủ Tịch và Ban Chấp Hành CĐ Saint Barbara trong thánh lễ Giao Thừa. (Thanh Phong/ Viễn Đông)





Một bàn thờ Tổ Quốc được thiết trí trang nghiêm phía bên phải cung thánh, Ban Tế Lễ của Hội Cao Niên đã lên trước bàn thờ cử hành nghi thức niệm hương. Sau đó, Linh mục chánh xứ chủ tế thánh lễ, hai linh mục Phó Xứ Joseph Nguyễn Thái và Anthony Vũ Tận Hiến cùng một số linh mục khác đồng tế với sự phụ lễ của hai thầy Phó Tế tiến lên bàn thờ. Cha xứ xông hương bàn thánh và bàn thờ tổ quốc trước khi cử hành thánh lễ.







Ni sư trụ trì và các sư cô đệ tử chúc thọ Sư Bà Viện Chủ. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Ni sư trụ trì và các sư cô đệ tử chúc thọ Sư Bà Viện Chủ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Linh mục Nguyễn Thái có một bài giảng về ý nghĩa của đêm Giao Thừa và ngày Tết Nguyên Đán. Trong phần dâng của lễ, Ban Vũ Phụng Vụ đã dâng lên Thiên Chúa một vũ khúc ngoạn mục. Sau thánh lễ, ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Cộng Đoàn thay mặt toàn thể giáo dân Cộng đoàn giáo xứ chúc Tết quý linh mục, các tu sĩ nam nữ, các hội đoàn, đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa, sau đó các em trong giới trẻ mang quà lên chúc tết các linh mục và phó tế.



Cha chánh xứ đại diện các linh mục cám ơn Ban Chấp Hành Cộng Đoàn và toàn thể giáo dân, chúc mọi người năm mới được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Trước khi ra về, các linh mục và phó tế thay mặt cộng đoàn trao tặng mỗi người một phong bao lì xì bên trong có một lời Kinh Thánh và một lời cầu nguyện ngắn gọn cùng với $2 tiền mới. Sau thánh lễ, giáo dân ra núi thánh Đức Mẹ Lộ Đức cầu nguyện và bắt tay chúc mừng nhau một năm mới an khang, thịnh vượng.



Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ và các Ni Sư, Sư Cô niệm hương, rước hương linh về vui Xuân ba ngày Tết. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ và các Ni Sư, Sư Cô niệm hương, rước hương linh về vui Xuân ba ngày Tết. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tại các chùa trong vùng Little Saigon

Vào đêm thứ Sáu, Phóng viên Viễn Đông đã đến các chùa Hương Tích, Bát Nhã, Tu Viện Linh Sơn Pháp Bảo, chùa Bồ Đề, Tịnh xá Giác Lý, nhưng vì còn sớm nên các nơi trên Phật tử đến chưa đông. Hai ngôi chùa có Phật tử đến đông nhất là chùa Huệ Quang và Điều Ngự, hai ngôi chùa này nhờ có chương trình văn nghệ với các ca sĩ nổi tiếng và đốt hàng chục ngàn viên pháo nên thu hút số Phật tử và đồng hương.

Tại chùa Diệu Quang do Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ làm Viện Chủ, Ni Sư Thích Nữ Tịnh Tâm trụ trì, chánh điện được trang hoàng rất trang nghiêm và nghệ thuật. Trước giờ giao thừa, mặc dù sức khỏe Sư Trưởng chưa được khả quan lắm sau tai nạn mới đây, nhưng Sư Bà vẫn ra trước tượng Phật phía ngoài sân để cùng Ni Sư trụ trì và các Sư Cô cũng như đồng hương thắp nhang khấn vái cầu nguyện, rước hương linh có ký linh tại chùa về để xum họp với con cháu trong ba ngày Tết.



Sư Bà Viện Chủ, Ni Sư trụ trì và các sư cô lên trước bàn thờ Phật niệm hương, quỳ gối cầu nguyện. Trong tiếng chuông ngân vang, một sư cô đệ tử của Sư Bà Diệu Từ dâng lời khấn nguyện: “Kính lạy chư vị Tổ Tiên, Tâm Linh và Huyết Thống của chúng con. Trong mỗi hơi thở vào ra, trong từng giây phút, chúng con biết rằng chư vị đang có mặt trong con, và chúng con biết rằng chư vị luôn lo lắng đến chúng con. Giờ phút này trước Tam Bảo trang nghiêm, chư Phật chứng minh. Chúng con xin phát nguyện:







Linh mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn hân hoan nhận quà tết của giáo dân. (Thanh Phong/ Viễn Đông) Linh mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn hân hoan nhận quà tết của giáo dân. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



“Kính lạy Chư vị Tổ Tiên, Tâm Linh và Huyết Thống, chúng con biết rằng trong nhiều năm qua, đã dại dột gây ra bao nhiêu lầm lỗi; đã sống ích kỷ, trách móc, giận hờn, khổ đau, cô đơn và tuyệt vọng. Chúng con đã để cho chủ nghĩa cá nhân làm mất đi những hạnh phúc nơi những người thân yêu đã dành cho, và gây nhiều đau thương cho người thân cũng như chính bản thận con. Chúng con cảm nhận rằng, chỉ có lòng thương yêu, hiểu biết và hy sinh cho nhau mới đem lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống. Chúng con sẽ tập sống với nhau như một dòng sông bình yên phẳng lặng.



“Kính lạy chư vị Tổ Tiên, trong giờ phút linh thiêng đêm 30, lễ rước ông bà về đón Xuân trong ba ngày Tết, chúng con rất trân quý giờ phút này và thành kính hứa với liệt vị rằng, chúng con sẽ tập thở có chánh niệm, tập đi có chánh niệm, tập nói năng, hành xử có chánh niệm và hiểu biết thương yêu nhau. Chúng con sẽ biết ôn hòa, lễ độ, cởi mở với anh chị em, bằng hữu và con cháu của chúng con để chúng con có thể sống bình an, và cho nhau niềm hạnh phúc.”



Sau đó, Sư Bà xin quý Sư cùng đại chúng thành tâm cầu nguyện cho gia đình, cho người thân, quyền thuộc của mình một năm mới an khang, thịnh vượng, thân tâm an lạc, tật bịnh tiêu trừ.



Trong tâm tình kính trọng và biết ơn Sư Trưởng, Ni Sư trụ trì cùng các đệ tử của Sư Bà làm lễ chúc thọ Sư Bà Viện Chủ với một nghi thức đơn sơ nhưng trang trọng. Ni Sư trụ trì thay mặt hàng đệ tử kính chúc Thầy an khang, trường thọ. Sư Bà cũng đáp lại lời Ni Sư trụ trì với lời lẽ thật xúc động.



Sau lễ chúc thọ Sư Bà, một chương trình văn nghệ đón Xuân được trình diễn. Kế tiếp là Lễ Cầu An và đoàn lân Gia đình Phật Tử Diệu Quang Kỳ Viên vào múa lân chào mừng . Tiếng trống rộn ràng của đoàn Lân càng lúc càng rộn ràng khi đồng hồ chỉ đúng giờ Giao Thừa. Mọi người có mặt vỗ tay vang dội và chúc mừng năm mới cho nhau.



Sau cùng Ni Sư trụ trì phát lộc đầu năm cho các Phật tử có mặt.