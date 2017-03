Đêm Nhớ Về Sài Gòn sắp ra mắt khán giả Little Saigon

Bài BĂNG HUYỀNVới phần lớn những người Việt tị nạn tại Little Saigon nói riêng và khắp nơi trên nước Mỹ và trên thế giới nói chung, năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Tư, ký ức cũ về những ngày tháng lao đao của dân tộc Việt Nam trong biến cố Tháng Tư Đen 1975 cùng những nỗi niềm thương nhớ quê hương lại trỗi dậy trong lòng những người dân Việt tị nạn tại hải ngoại. Để tưởng nhớ về một thành phố thương lắm, nhưng cũng xa lắm và đã mất tên, để cùng nghe lại những thanh âm tuyệt đẹp của các tác phẩm âm nhạc trong nền tân nhạc Việt Nam, là một trong những mục đích mà ban tổ chức của đêm nhạc thính phòng “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” hướng đến, khi thực hiện chương trình sẽ diễn ra vào 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 1 tháng 4, 2017 này tại Phòng Sinh Hoạt của Nhật Báo Người Việt (14771 Moran St., Westminster, CA 92683).“Đêm Nhớ Về Sài Gòn” sẽ là dịp để người hát và người nghe cùng chia sẻ những hồi ức, những kỷ niệm về Sài Gòn, về Việt Nam trước 1975 qua những bài tình ca, tình khúc lưu vong, hoài hương, viễn xứ.Và để “sống lại” những bản nhạc tuyệt đẹp của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Văn Cao, Tô Vũ, Ngọc Bích, Tuấn Khanh, Trầm Tử Thiên, Phạm Đình Chương, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Lam Phương... để chúng thêm một lần được thăng hoa và quan trọng hơn nữa chúng sẽ được khán giả chia sẻ, cảm nhận ở nhiều góc độ khác nhau qua những tiếng hát trữ tình, điêu luyện, giàu cảm xúc của Quang Tuấn, Anh Dũng, Bích Vân, Lê Hồng Quang, Hoàng Anh Thư. 5 ca sĩ này sẽ chuyên chở được hết những lời thơ ý nhạc của “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” đến người nghe trọn vẹn nhất.Đêm nhạc còn có một điểm nhấn rất đặc biệt, khi ban tổ chức chọn Unplugged (tiếng Anh nghĩa là “không nối dây điện”) là phong cách âm nhạc xuyên suốt của chương trình. Sẽ vẽ ra bức tranh toàn cảnh cho đêm nhạc đủ đầy và sâu sắc nhất, với âm thanh trong trẻo nhưng đầy sức lôi cuốn từ sự giao thoa của nhiều nhạc cụ mộc, chất liệu gỗ và đương nhiên, không có bất kỳ một nhạc cụ điện tử nào. Được thể hiện bởi ban nhạc Little Saigon Music Association gồm 5 Violin (Phạm Văn Phúc, Nguyễn Trường, Nguyễn Tâm, Trần Tiffany Hoàng, Cao Quân), Piano Quốc Vũ, Contrabasse Cao Vinh Quang, Guitar Nguyễn Phương Thảo, Ngô Bảo Quốc. Các thành viên của ban nhạc Little Saigon Music Association sẽ đem đến những thanh âm một cách mộc mạc nhất. Chính sự đơn giản ấy sẽ giữ được tính nguyên bản và trong sáng của âm nhạc, sẽ giúp người nghe có thể cảm nhận được sự tinh tế trong từng ngón đàn, sự sâu lắng trong các giọng ca, và là cách dễ dàng đi vào lòng người nghe nhất.Nhạc trưởng Thomas Ngô trong một chương trình hòa nhạc (Hình cung cấp)Nhạc trưởng Thomas Ngô, đảm nhận vai trò biên tập, dàn dựng chương trình (và cùng Uyển Diễm làm MC cho đêm nhạc), giải thích:“Đêm nhạc thính phòng “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” không giống chương trình nhạc nào hiện nay tại Little Saigon, vì nhiều nơi cũng tổ chức nhạc thính phòng, nhưng phần lớn chơi nhạc cụ điện tử. Còn đây thì đúng nghĩa là nhạc thính phòng, hoàn toàn là các nhạc cụ acoustic. Tôi hy vọng điểm nhấn đặc biệt này sẽ được khán giả thích.Tôi sẽ chọn lọc những tác phẩm có giá trị về nghệ thuật để các ca sĩ hát trong chương trình này, tôi xin mượn lời của cố ca sĩ Quỳnh Giao từng nói, “chúng tôi hát những ca khúc nghệ thuật”. Chương trình này sẽ có những ca khúc có giá trị nghệ thuật lâu bền, những ca khúc này sẽ được làm lại mới hơn, khán giả sẽ nghe lại với dàn nhạc thính phòng, phong cách phối khí mới với các nhạc cụ acoustic như khi xưa lúc các bản nhạc này ra đời, nhưng với phong cách hòa âm của thời đại ngày nay.”Nhạc trưởng Thomas Ngô cho biết khi còn ở trong nước, anh từng là giảng viên tại Nhạc Viện Sài Gòn, khi sang Mỹ định cư vào năm 1991, anh đã theo học ngành MIS (Management Information System) tại California State University Fullerton và đây cũng là công việc mưu sinh chính của anh tại Hoa Kỳ trong vai trò là một nhân viên toàn thời gian của quận Cam. Nhưng song song đó tình yêu với âm nhạc vẫn được anh tiếp tục nuôi dưỡng, hơn 10 năm trước anh đã từng thực hiện nhiều show nhạc cho Hội nghệ thuật California, cho Ngàn Khơi, cho Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, với vai trò nhạc trưởng, làm về hòa âm phối khí, là music director... Thực hiện những chương trình Nhạc tiền chiến, Thi ca qua âm nhạc, Tình ca một thuở, Đêm nhạc thánh ca bên Houston Texas, chương trình nhạc Hát cho tuổi thơ...Giải thích lý do đã ngưng không thực hiện các chương trình nhạc khoảng 10 năm nay và chỉ chuyên thực hiện những chương trình trong các thính đường có khoảng 1200 ghế như La Mirada, nay lại thực hiện đêm nhạc trong khán phòng của nhật báo Người Việt chỉ khoảng 200 ghế, nhạc trưởng Thomas Ngô nói “Sau thành công của đêm nhạc Guitar cổ điển và Flamenco 'Dương Kim Dũng và bạn hữu' tại hội trường nhật báo Người Việt vào tháng 11 năm ngoái, anh Phạm Phú Thiện Giao (là cựu chủ bút của nhật báo Người Việt) có đề nghị tôi hãy làm một đêm nhạc theo phong cách unplugged (không có nhạc cụ điện tử). Tôi cũng rất thích gợi ý này nên cùng với anh Thiện Giao và anh Đức của Hội Tây Ban Cổ Điển Việt-Mỹ thực hiện đêm nhạc thính phòng “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” này”.Tiết lộ đôi chút về các ca khúc sẽ hát trong chương trình qua từng tiếng hát của 5 ca sĩ, nhạc trưởng Thomas Ngô giới thiệu “Ca sĩ Bích Vân và Lê Hồng Quang đều từng học từ trường Quốc Gia Âm Nhạc tại Sài Gòn (Nhạc Việt Sài Gòn), sang đây cả 2 tiếp tục theo nghề và được đào tạo nghiêm túc tại Mỹ, bản thân tôi ngày xưa từng dạy tại trường Quốc Gia Âm Nhạc, ít nhiều đã có sự quen biết với nhau, nên rất dễ làm việc. Cả hai đều là những ca sĩ hát thành công những ca khúc nghệ thuật đạt đỉnh cao. Trong chương trình này, Bích Vân sẽ hát “Ơn em”, “Niệm Khúc cuối”, “Người đi qua đời tôi”, 'Bài không tên cuối cùng“... Lê Hồng Quang sẽ hát những tác phẩm “Đêm nhớ trăng Sài Gòn”, “Thiên Thai“à sẽ song ca cùng Anh Dũng bài “Gửi gió cho mây ngàn bay“àCa sĩ Anh Dũng và Quang Tuấn là 2 ca sĩ có giọng ca đã thành danh hơn 20 năm nay. Ca khúc chủ đề “Đêm nhớ về Sài Gòn” của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sẽ do ca sĩ Anh Dũng hát, anh cũng hiểu hoàn cảnh lịch sử của đất nước, anh cũng từng rời Sài Gòn vượt biên và nhớ về Sài Gòn, là người có nỗi niềm và sẽ hát rất “tới” bài hát này, và giọng ca của anh cũng rất hợp với bài hát này của Trầm Tử Thiêng. Anh cũng sẽ hát 'Đôi Mắt Người Sơn Tây' của Phạm Đình Chươngà Ca sĩ Quang Tuấn là ca sĩ đã cộng tác với tôi rất nhiều chương trình trải dài hơn 10 năm, anh sẽ hát “Riêng một góc trời” (Ngô Thụy Miên), Trên ngọn tình sầu (Từ Công Phụng). Ngoài ra, anh sẽ hát hai tác phẩm của tác giả đang sống tại hải ngoại là Hạ Đỏ Bích Phượng. Vì ngoài việc hồi tưởng, nhớ lại năm xưa, cũng muốn giới thiệu đến cộng đồng hôm nay tác phẩm của người viết mới, sáng tác theo hướng “ca khúc nghệ thuật”.Hoàng Anh Thư là ca sĩ trẻ, sinh trưởng trong gia đình nghệ thuật, có bố là nhạc sĩ, cô đã làm quen với âm nhạc ngay từ nhỏ [Năm 2011, cô đoạt giải nhất cuộc thi “Giọng Ca Vàng” do trung tâm Asia tổ chức, với bài hát “Anh Không Chết Đâu Em” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh], cô có giọng hát rất hợp với chương trình. Cô sẽ hát Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn, Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích), Chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh... Trong chương trình ngoài hát đơn ca, song ca, còn có phần hợp ca ca khúc Mưa Sài Gòn mưa Hà Nội (Phạm Đình Chương), mở đầu chương trình và bài kết thúc là “Xuân và tuổi trẻ”(La Hối, lời Thế Lữ)Nhạc trưởng Thomas Ngô trong một chương trình hòa nhạc (Hình cung cấp)Chương trình có sự sắp xếp các ca khúc và đi theo quá trình thời gian của các tác phẩm.Phần MC do tôi và Uyển Diễm đảm nhận, chúng tôi chuẩn bị rất kỹ để giới thiệu hoàn cảnh ra đời tác phẩm về nhạc sĩ hay ca sĩ trình bày, với mong muốn giúp khán giả hiểu hơn, có thêm kiến thức về âm nhạc, nhưng được nói ngắn gọn mà vẫn đầy đủ.”Với những tác phẩm âm nhạc có giá trị, các nhạc sĩ với ngón đàn tài hoa chơi trên những nhạc cụ mộc mạc guitar, violin, piano, contrabasse, sẽ truyền tải được những gì giản dị và chân thật nhất của âm nhạc đến người nghe, cùng 5 tiếng hát tuyệt đẹp mỗi người một vẻ, một Quang Tuấn nồng ấm, cách hát tinh tế, một Anh Dũng ngọt ngào, phong cách trình diễn thu hút, một Bích Vân có giọng nữ cao lôi cuốn đầy mê hoặc, một Hoàng Anh Thư với giọng hát mượt mềm cảm xúc và giọng nam cao Lê Hồng Quang thật mạnh mẽ. Tất cả hứa hẹn sẽ đưa người nghe đắm chìm trong giai điệu đẹp đẽ của âm nhạc.Nhờ nhật báo Viễn Đông gửi lời mời của ban tổ chức đến các khán giả, nhạc trưởng Thomas Ngô nói “Giá vé của chương trình “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” rất vừa phải, vé đồng hạng $25 dollar, vé VIP $40, nhiều người hỏi chắc ban tổ chức bị lỗ quá. Vì chương trình quy tụ đến 9 nhạc sĩ trong ban nhạc, và 5 ca sĩ đều có tên tuổi, nếu có bán hết vé (sold out) thì cũng chỉ thu được khoảng 5- 6 ngàn. Với cách đầu tư cho chương trình này, tôi muốn nhấn mạnh rằng vì yêu nghệ thuật, nên ban tổ chức và các nhạc sĩ, ca sĩ mới làm, chứ còn chỉ chăm chăm vào tài chính thì lỗ nặng.Nhạc trưởng Thomas Ngô trong một chương trình hòa nhạc (Hình cung cấp)Chúng tôi rất mong khán giả đến tham dự chương trình này, vì đây là chương trình nghệ thuật chứ không mang tính thương mại. Để ban tổ chức có thêm niềm khích lệ để trong tương lai sẽ thực hiện thêm những chương trình âm nhạc mang tính nghệ thuật cao gửi đến khán giả tại vùng Little Saigon.”Giá vé VIP $40, vé đồng hạng $25. Vé đã có bán tại Tú Quỳnh (714) 531-4284, Tự Lực (714) 531-5290. Liên lạc ban tổ chức (714) 369-3955.(bh)