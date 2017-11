Đem vàng đi bán rồi dựng hiện trường giả bị trộm

Ngày 8/11, Công an thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định xử phạt hành chính ông Võ Văn Mười (trú ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy) số tiền 750.000 đồng do báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ông Mười bị phạt hành chính.

Trước đó, ngày 5/11, ông Mười đến cơ quan công an trình báo bị trộm đột nhập vào nhà lấy nhiều dây chuyền và nhẫn trọng lượng gần 2,3 lượng vàng.

Tuy nhiên, qua điều tra, Công an thị xã Ngã Bảy xác định chính ông Mười là người lấy số vàng trên đem bán và cầm lấy tiền trả nợ do thua số đề rồi dựng hiện trường giả để gia đình tin là thật. Sau đó, ông ta đi báo công an nhưng không ngờ bị phát hiện.

Theo VOV

