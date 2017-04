Đến phiên Everton cầm chân Man U!

Bài THANH NGUYỄN

Mùa bóng 2016-17 chẳng còn bao lâu nữa là kết thúc trong tháng Năm bên Âu châu. Năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu các nước Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, với trên dưới tổng cộng 100 đội banh, đội nào cũng chỉ còn khoảng dưới 10 trận nữa là dứt. Cạnh đấy còn mấy giải quốc tế của UEFA, cho nên cho dù chỉ là những ngày đầu tuần, ai nấy đều tranh thủ đấu cho xong được trận nào hay trận nấy.



Trong ngày thứ Ba chẳng hạn thì Premier League có 4 trận, Bundesliga có 4 trận và La Liga có 3 trận.

Ligue 1 bên Pháp và Serie A bên Ý không có trận nào trong ngày này.





Tuy bị cầu thủ Marcos Rojo áo đỏ của Man U ôm chặt lấy người nhưng Phil Jagielka của đội Everton vẫn hứng quả banh bằng cú đá ngoặt lại phía sau vào lưới, ghi bàn thắng trong trận giữa hai đội ở sân Old Trafford tại Manchester ngày 4 tháng 4)



Bốn trận bên Anh, Burnley thắng Stoke City 1-0, Leicester thắng Sunderland 2-0, Watford thắng West Brom 2-0 và Manchester United hòa Everton 1-1.



Kết quả của cặp Burnley-Stoke City không có gì đáng bàn vì cả hai đều chẳng phải lo sao lên cho được trên nhóm đầu bảng mà cũng chưa phải lo chuyện lọt xuống đám ba đội cuối bảng.



Cặp Leicester-Sunderland thì có khác ở chỗ anh đương kim vô địch Leicester của mùa bóng 2015-16 nay đã đứng hạng 10, không còn phải lo tụt xuống nhóm cuối cùng, trong khi đội Sunderland của ông David Moyes thì đúng là đứng hạng bét, tức hạng 20, và nếu với dưới 10 trận còn lại không thoát lên được hạng 17 thì đến hết mùa sẽ bị đẩy ra khỏi Premier League.



Bởi vậy mà tâm trí ông Moyes thời gian gần đây có căng thẳng cao độ thì cũng là điều dễ hiểu. Vừa cuối tuần rồi, đội ông thua Watford 0-1 thì hôm thứ Ba lại thua Leicester 0-2. Nhưng phiền nhất là trận hòa 0-0 tuần trước đấy nữa với đội Burnley. Sau trận đó, cô phóng viên Vicki Sparks của đài BBC phỏng vấn ông Moyes trong một chương trình truyền hình. Đến một lúc, cô ta nêu câu hỏi sao đó mà ông Moyes thấy khó chịu, ông bèn vừa nháy mắt ra vẻ hóm hỉnh vừa nói đùa là, "Cô nên ý tứ với những câu hỏi của mình, vì cho dù là nữ phóng viên đi nữa thì có khi tôi cũng phải cho cô ăn cái bạt tai."



Ai cũng hiểu rằng ấy là một câu có tính cách bông đùa, bởi ngay chính cô Vicki nhà ta liền ngay đó cũng đã phải bật cười, thế nhưng ngày nay dư luận -chả riêng gì bên Anh, chả riêng gì trong bóng đá- chỉ chờ cho ai đấy nói ra một điều gì mà người ta có thể lấy cớ để "có ít xít ra nhiều" theo cách nói của một lãnh đạo VNCH khi xưa, để cứ thế người ta làm cho thành lớn chuyện! Và ông Moyes đã phải thanh minh thanh nga đến mệt nghỉ!





Ibrhimovic số 9 của Man U sút cú phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho đội mình vào phút thứ 94 trong trận với Everton ngày 4 tháng 4 bên Anh)



Ông Mou của Man U hôm thứ Bảy, sau khi đội Man U hòa 0-0 với West Brom thì có một nam phóng viên hỏi câu ông cho là ấm ớ tuy không dọa bạt tai anh ta, nhưng ta sẽ bàn đến việc của ông Mou sau!



Bên Đức trong ngày thứ Ba có tí chuyện lạ là với bốn trận: Cologne-Frankfurt (1-0) , Dortmund - Hamburg (3-0), Werder Bremen - Schalke (3-0), Bayern Munich - Hoffenheim thì thế nào mà Bayern lại thua Hoffenheim 0-1, tuy vẫn tiếp tục đứng đầu bảng, và Hoffenhiem vẫn tiếp tục đứng hạng 3, trên Dortmund.

Dưới La Liga, trong 3 trận: Athletic Bilbao - Espanyol (2-0), Real Betis - Villareal (0-1) và Atletico Madrid - Real Sociedad thì vất vả lắm Atletico mới thắng được RS 1-0 ở sân nhà Vincente Calderon của mình tại thủ đô Madrid. Nhờ đấy mà Atletico tạm leo lên hạng 3, chờ thứ Tư đội Sevilla đấu trận thứ 30 với Barcelona như Atletico hôm nay thì bấy giờ ta mới biết dứt khoát vai vế của Atletico, tuy xét về điểm thì Atletico kém Real Madrid đầu bảng đến 7 điểm trong khi Real mới chỉ đấu 28 trận.

Trận Manchester United – Everton

Trong ngày thứ Ba thì đây mới là trận sôi nổi và đáng được nói đến hơn cả. Trước trận đấu thứ 29 của Man U trong ngày này thì nó đã đấu tất cả 28 trận, thắng 14, thua 3 và hòa 12, đứng hạng Năm, dưới Manchester City. Trước trận này, đội Everton đã đấu 30 trận, thắng 14, thua 8, hòa 8 và đứng hạng thứ 7, dưới Arsenal. Everton là đội thuộc loại "có hạng" bên Anh, trong khi Man U được tiếng là đội thuộc loại "cao hạng"! Bởi thế mà thiên hạ cứ đội Man U mà nhìn vào chứ còn Everton có làm sao đấy thì người ta cũng không quan tâm cho lắm.



Đội Man U từ ngày ông Mou về dìu dắt vào đầu mùa bóng này thì dư luận chung bên Anh là ít ra ông ta cũng sẽ léo lái sao đấy cho đội mình đứng được tối thiểu ở hạng Tư là hạng sẽ đương nhiên được tham dự giải UEFA Champions League. Mùa bóng 2015-16 Man U không đứng được hạng Tư cho nên đành phải đi chơi với đám UEFA Europa League như ở mục này chúng ta đã có dịp bàn đến.



Thế nhưng ròng rã bảy tháng trời, từ tháng Tám năm ngoái, Man U cứ luẩn quẩn ở hạng 6. Mãi đến ba tuần lễ trở lại đây, nhờ đội Arsenal oai hùng của ông người Pháp Wenger bị thua 2 trận và hòa 1 trận rồi bị tụt hạng cho nên đội ông Mou mới leo lên được hạng Năm. Ông Mou mừng lắm, vì từ hạng 5 lên hạng 4 thì..."mấy hồi"? Chỉ có tí phiền là bên trên toàn " cỡ gồ" như Chelsea, Tottenham, Liverpool hoặc Manchester City!

Bởi vậy mà ông Mou hôm cuối tuần rồi đã than thở, “Bên xứ Anh này không phải chỉ có một hai đội cao cấp như ở những nơi khác mà có một lúc đến cả chục đội dữ dằn như nhau, bởi vậy mà sơ hở một tí là leo trở lên hết sức gian nan"! Thì cũng lại đúng vào dịp ngày thứ Bảy, đội Man U đụng trận với West Brom hạng 8. Trận đó, West Brom nó biết là gặp phải thứ dữ cho nên nhất định theo chiến thuật "đất ai nấy giữ"; tức là nó không vượt biên qua phần đất của Man U mà chỉ quanh quẩn trên phần đất của mình để gia tăng phòng thủ.

Đội Man U hì hục suốt 90 phút, chẳng làm ăn gì được cho nên đành phải hòa 0-0, chưa kể đến phút cuối cùng đám West Brom xuất kỳ bất ý tổng phản công một lần lấy hên, sút một cú trúng sà ngang, thủ môn De Gea không kịp đỡ khiến ông Mou đứng ngoài suýt bị cú nhồi máu cơ tim! Sau đó thì huấn luyện viên Tony Pulis của đội West Brom đã rộng lượng bình luận, “Nếu như chúng tôi thắng bàn đó vào phút cuối trận đấu như vậy thì thật là bất công cho đội Manchester United"!



Và cạnh đấy là cuộc họp báo sau trận đấu của ông Mou. Một phóng viên chả biết vô tình hay cố ý chọc tức ông Mou đã hỏi, “Hai đội hoà nhau như vậy thì phải chăng là ngang ngửa?" Ông Mou nổi dóa, “Vậy chứ anh không thấy là đội của họ không chịu rời khỏi phần sân của mình? Anh không thấy là đội chúng tôi tấn công liên miên nhưng họ không chịu đá mà chỉ chịu đỡ cho nên chúng tôi đành bó chân! Vậy chứ anh không thấy là thủ môn de Gea của tụi tôi hoàn toàn vô công rồi nghề suốt trận đấu, trừ phút cuối cùng khi cậu ấy hớ hênh trông đến buồn cười? Đúng là anh hỏi câu ngốc ngếch !” (Tạm dịch chữ "stupid" của ông Mou ra là "ngốc ngếch" cho đỡ nặng, thay vì "ngu xuẩn")!



Vậy thì trong trận ngày thứ Ba, ông Mou lâm vào nghịch cảnh là không thể tuyên bố sau trận đấu rằng, "Cái đội Everton này chúng nó không chịu ở yên nơi phần sân của mình mà chỉ quanh quẩn trên phần sân của tụi tôi"! Bởi Everton nó đá cho đội Man U của ông Mou đến thất điên bát đảo,cho dù hôm thứ Bảy vừa rồi nó đã bị Liverpool hạ 1-3!



Ông Mou cho ra sân đủ thứ nhân tài như Ibrahimovic, Rashford, Ashley Young, Fellaini, Marcos Rojo, Ander Herrera, v.v. trong khi phía Everton chỉ có nhân vật tên tuổi nhất là anh người Bỉ gốc Congo, Romelu Lukaku!

Ông Mou kỳ này có hai cầu thủ mà ông ta "đì", không ngó ngàng gì tới là Wayne Rooney và Luke Shaw. Rooney, năm nay 31 tuổi, vốn là đội trưởng của Man U nhưng ông Mou ba hồi chạnh lòng thì cho ra sân, ba hồi "nghĩ lại" thì để cậu ta ngồi ngoài! Trong khi Ibrahimovic 35 tuổi thì được ông Mou nể nang lắm vì anh này đóng góp bàn thắng cho Man U khá đều đặn!



Trước trận đấu người ta có nói gần nói xa với anh ta về vấn đề tuổi tác. Anh ta nói, “Khi tôi về đội, ở tuổi ba mươi lăm thì thiên hạ cứ cho là tôi sẽ đến đây bằng xe lăn, nhưng con mãnh sư này vẫn còn khỏe chán"! Chả là Ibra vẫn tự ví mình như một con sư tử. (Thời còn đấu cho Paris Saint Germian bên Pháp, anh ta chủ trương dẹp bỏ cái tháp Eiffel để thay thế bằng tượng của anh ta ở đấy)! Được hỏi xem trong Premier League có cầu thủ nào đáng kể hơn cả thì anh ta nêu tên Lukaku của đội Everton và Sergio Aguero của Manchester City. Được hỏi xem tại sao anh ta không xếp cả mình vào đấy thì anh ta nói, “Ai lại đi so sánh sư tử với người thường?”



Như đã nêu, trận đấu diễn ra "đúng đồng tiền bát gạo" cho người đi xem ở sân Old Trafford của đội Man U. Vài trăm fans của Everton từ vùng Liverpool cũng kéo nhau qua Manchester để cổ vũ cho đội nhà của mình! Trên sân là đám áo đỏ quần trắng của Man U quần thảo với đám đồng phục xanh dương của Everton. Điều khá lạ mắt cho người xem là Everton, một đội không tiếng tăm ồn ào cở Man U, mà hóa ra lại làm chủ trận đấu, giữ được banh, chuyền chính xác, tấn công nguy hiểm.



Chỉ có khác là vì biết mình biết người cho nên Everton không dám liều mạng tung hết người lên phía trước cùng một lúc như đám Man U. Ngược lại, đám Man U vì tự tin như vậy cho nên những lần Everton phản công với những cú banh chuyền xa chính xác vào chân tiền đạo Lukaku thì anh này đóng vai anh hùng cô độc, giỏi lắm chỉ có anh tiền đạo người Bỉ đồng hương Mirallas chạy song song bên cánh trái, nhưng rồi Man U bề nào cũng để lại hai hậu vệ án ngữ nơi tuyến cuối trước thủ môn De Gea cho nên Lukaku với Mirallas không có đủ người yểm trợ!



Phút thứ 15, banh trong cấm địa Everton, Rashford sút một cú nguy hiểm nhưng thủ môn Joel Robles của Everton đỡ được rất tài tình; đã vậy Rashford lại ở trong tư thế vượt vị. Ông Mou ngồi nơi bìa sân nhếch mép cười nhạt!



Phút tứ 22, từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Man U, hậu vệ Ashley Williams của Everton đánh đầu vào hướng khung thành, nơi đồng đội là trung vệ Phil Jagielka đứng quay lưng vào khung thành trong tư thế chờ thời. Nhưng Jagileka thì lại bị hậu vệ Marcos Rojo của Man U ôm lấy kè kè như con sam ngay sau lưng.

Có điều là quả banh từ đầu Williams bay vòng cung vào phía sau lưng của Jagileka! Anh này dùng một cái chước thuộc loại "nghìn năm một thuở" trong bóng đá là "vớt" quả banh bằng chân phải của mình ngoặt lại phía sau và cùng lúc hất nó vào khung thành. Banh lọt gọn qua giữa cặp giò của thủ môn De Gea, bay vào lưới!



Một bàn thắng phi thường! Đám fans của Everton trên khán đài reo hò ầm ĩ! Nét mặt cùng ánh mắt của ông Mou bên bìa sân đấu như chỉ có nghĩa là "Biết ăn làm sao, nói làm sao với bàn thắng kiểu như thế này của chúng nó ? "



Hiệp 1 kết thúc với Everton gác Man U 1-0.

Qua hiệp 2, phút thứ 72, từ một cú phạt góc qua chân của trung vệ Ander Herrera, Ibrahimovic đánh đầu lọt lưới nhưng trọng tài biên phất cờ vượt vị, tuy các đoạn video sau đó cho thấy Ibra không vượt vị. Điều lạ, có lẽ vì ông Mou ở xa cho nên người ta không thấy ông vung tay vung chân phản đối trọng tài biên. Hoặc vì trước đây cũng do phản đối ầm ĩ cho nên ông ta đã từng bị phạt khá nhiều phen cho nên có thể đến nay ông ấy đã chừa!



Thế rồi tưởng chừng như hết 90 phút thì Everton đã có thể phất cờ chiến thắng kéo quân về thì với 4 phút phụ trội của trọng tài, phút thứ 94, banh trong cấm địa Everton, cậu Luke Shaw mà ông Mou chỉ trích nặng nề trong tuần nhưng nghĩ sao đấy cho ra sân vào già nửa hiệp 2, thì vào phút thứ 94 ấy cậu ta sút một cú vào cánh trái khung thành. Hậu vệ Williams của Everton nhào ngang qua đỡ banh nhưng bất cẩn không ép canh tay phải cho sát mình nên banh đụng vào cánh tay. Trọng tài đuổi Willims ra khỏi sân với cái thẻ đỏ. Ibra của Man U đứng ra sút cú penalty. Banh bay vào một đàng, thủ môn Robles bay đi một nẻo. Man U gỡ hòa 1-1 vào phút thứ 94!



Xét cho cùng thì cũng là công bằng vì cú đánh đầu của Ibra vào phút thư 72 lẽ ra đã phải được tính!

Vả thế là đội man U của ông Mou lại hòa thêm lần nữa là lần thứ 12 trong 29 trận tính cho đến nay! Ông Mou tính chuyện đưa đội mình lên hạng Tư đã là gian nan, mà con đường thắng giải Europa League kỳ này để sẽ được tham dự giải Champions League kỳ tới xem ra cũng gian nan chẳng kém! Báo chí bên Anh sau trận ngày thứ ba giữa Man U với Everton, cũng như trận với West Brom hôm thứ Bảy đã kết luận: “Man U mà nó cứ đấu đá kiểu này thì đám địch thủ của nó ở giải Europa League họ đâu có ngán?"



Trận tứ kết lượt 1 của giải Europa League giữa Man U với đội Bỉ Anderlecht bên Bỉ sẽ là ngày thứ Năm 13 tháng Tư gần kề đây chứ chẳng phải đâu xa!