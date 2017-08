Đi bộ qua đường sắt, ông cụ bị xe lửa tông chết

QUẢNG NAM - Tai nạn xảy ra vào 1:30 trưa thứ Bảy, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.Thời điểm trên, ông Nguyễn Nhiên, 80 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, đang đi bộ qua đường sắt thì bị tông bởi đoàn tàu SE2 do tài công Vũ Tuấn Khoa và Vũ Minh Tuấn điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc.Cú tông mạnh khiến ông Nhiên chết ngay tại chỗ. Đến 3 giờ chiều, thi thể nạn nhân mới được đưa về cho gia đình lo hậu sự. Địa điểm xảy ra tai nạn nằm gần khu vực chợ Nam Ô, nơi có rất nhiều đường ngang do dân tạo ra, rất nguy hiểm.BẠC LIÊU - Vì tội bòn rút tiền của công nhân, Bùi Quang Ánh bị đảng khai trừ. Ngày 18/8, Đảng Ủy Dân Chính đảng tỉnh Bạc Liêu đưa ra quyết định kỷ luật Bùi Quang Ánh, nguyên giám đốc Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên - Môi Trường, thuộc Sở Tài Nguyên - Môi Trường Bạc Liêu.Theo đảng, nguyên nhân ông Ánh bị kỷ luật nặng là “không tuân thủ các quy định pháp luật, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phớt lờ chỉ đạo của cấp trên, thiếu gương mẫu trong lãnh đạo, điều hành.”Trước đó, ngày 3/7, công an tỉnh Bạc Liêu bắt giam ba cán bộ từng là thuộc cấp của ông Ánh, gồm Lê Trung Kiên, 42 tuổi, Ngô Văn Tá, 42 tuổi, và Bùi Mạnh Hòa, 41 tuổi. Vào năm 2013, ba ông đội trưởng này thông báo là đã thanh toán tiền nong dành cho những công trình nhỏ với những người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế đến ngày 11/2/2015, gần $26,000 Mỹ kim vẫn chưa đến tay người lao động. Tiền đã vào túi ba ông thuộc cấp và túi của ông Anh.QUẢNG TRỊ - Trong hai ngày liên tiếp, nhà chức trách tìm thấy thi thể của hai người đàn ông đang bị phân hủy. Trước đó cả hai người này đều được xác định "mất tích" khi đang điều trị bệnh tại bệnh viện.Sáng thứ Bảy, người dân khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà phát giác một người đàn ông đã chế. Sau đó thi thể được xác định là ông Hoàng Văn Minh, 68 tuổi, trú Vĩnh Trung, Vĩnh Linh. Nạn nhân này đã được điều trị tại bệnh viện đa khoa. Vào tối thứ Tư 16/8, bệnh nhân Minh biến mất.Trước đó, vào ngày thứ Sáu, tại xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, người ta cũng phát hiện thi thể của bệnh nhân Võ Đình Toàn, 64 tuổi, trú tại huyện Hải Lăng. Khoảng một tuần trước đó, ông Toàn nhập viện tại huyện Hải Lăng, nhưng sau đó trốn đi không rõ lý do. Người thân đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.SÀI GÒN - Một thanh niên chở hai cô gái chạy trên đường bằng xe máy thì xảy ra va chạm với xe tải khiến cả ba người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào tối thứ Sáu, tại giao lộ đường số 54-55, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.Ba nạn nhân là Nguyễn Văn Quốc Hậu, 21 tuổi, quê Bình Thuận, Trần Gia Như, 19 tuổi, quê An Giang, và Trần Thị Tú Trinh, chưa rõ quê quán.Vào khoảng 7:30 tối thứ Sáu, Nguyễn Văn Quốc Hậu chạy xe máy chở theo Như và Trinh, lưu thông trên đường số 54. Khi đến đoạn giao với đường số 55 thì xảy ra va chạm với xe vận tải do tài xế Thái Tiến Nghĩa, 49 tuổi, điều khiển. Xe tải đã chạy cắt ngang đường, gây tai nạn khiến hai người chết tại chỗ, một người chết trong bệnh viện gần đó.Cả ba nạn nhân đều là công nhân vừa xong việc trong khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân.SÀI GÒN - Cuối tuần qua, nhà chức trách đã gửi hình ảnh do camera ghi trong một tiệm bánh để đi phân tích nhận diện khuôn mặt, tìm kẻ gây ra một án mạng xảy ra hơn hai tháng trước.Đêm 13 tháng 6, Nguyễn Tấn Đại, 24 tuổi, cùng nhóm bạn đến quán karaoke Nhạc Việt nằm trên đường 61, phường Phước Long B, quận 9 để tổ chức sinh nhật cho một người bạn. Nơi tổ chức buổi tiệc là căn phòng có tên “Huế” ở tầng trệt.Đến khoảng 11 giờ đêm, trong lúc chờ nhân viên vào tính tiền thì có nhóm khách khoảng 10 người ở phòng “Sài Gòn” kế bên cũng đang tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng có người sang gây sự với phòng “Huế.” Đến gần 12 giờ đêm, Đại cùng bạn ra cổng lấy xe thì gặp nhóm kia vẫn đang đứng chờ. Trong cuộc hỗn chiến, Đại bị một thanh niên cầm chai bia đâm vào nách gây chảy máu. Qua đêm hôm sau thì Đại chết trong bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ ẩu đả, phía karaoke Nhạc Việt biết hết sự việc nhưng không báo công an, khiến cuộc truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn.Nay công an biết có một số cô gái trẻ hiện là sinh viên của Trường Cao đẳng Công Thương, và nghi can đâm anh Đại cũng có thể là sinh viên. Từ đó họ tìm hình ảnh từ một tiệm bán bánh sinh nhật, và đang nhận diện hai cô gái từng mua bánh có viết tên “Trang Nguyễn.”