Đi chơi sợ cha mẹ la, ba em bịa chuyện bị bắt cóc

ĐẮC NÔNG - Ngày thứ Tư, công an cho biết không có chuyện hai trẻ em tại xã Quảng Tân bị bắt cóc. Trước đó, chiều thứ Ba, công an xã Quảng Tân nhận được trình báo của ông Trần Trọng Khánh, ngụ thôn 1, về việc con trai tên Trần Đình Nam, cùng cháu Trần Vũ Văn, 12 tuổi, coon nhà hàng xóm, bị một nhóm người bắt lên xe.

Theo lời của các em, cháu Nam, Văn cùng Nguyễn Văn Thanh, 14 tuổi, đang đi trên tỉnh lộ 1, đoạn qua ngã ba thôn 1, thì bị một nhóm kẻ lạ mặt bắt lên xe taxi. Thanh chạy thoát nên đến gia đình ông Khánh báo tin.

Tuy nhiên, qua xác minh, các cháu chơi tại bãi đất trống ở thôn 1, sợ bị cha mẹ mắng nên cả nhóm cử Thanh về thông báo hai bạn bị người lạ bắt cóc. Sau khi báo tin, Thanh quay lại khu đất trống chơi. Một hồi sau thấy mọi người tìm kiếm quá đông nên cả ba sợ trốn trong bụi rậm. Đợi khi mọi người đi qua, cả ba tự về nhà.

Chưa biết ba em này sẽ bị quất mấy roi vì tội nói dối.

Cháy tiệm sơn xe giữa đêm, cả phố hốt hoảng

SÀI GÒN – Đêm thứ Tư, người dân phát giác tiệm sơn xe tại số 4 Lương Hữu Khánh, quận 1, bốc cháy dữ dội. Nhiều người cầm bình chữa cháy mini tới dập lửa, nhưng ngọn lửa gặp chất dễ cháy nên càng bùng lên mạnh hơn, khói đen bốc ngùn ngụt, tỏa mùi khét lẹt khắp khu dân cư. Nhiều người trong khu phố hốt hoảng tháo chạy.

Phía bên ngoài, hàng chục bảo vệ dân phố, cảnh sát giao thông phong tỏa đường Bùi Thị Xuân để phục vụ công tác chữa cháy, điện trong khu vực bị cắt. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được kiểm soát.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy trong tiệm sửa xe chỉ có người chủ khoảng 50 tuổi. Hỏa hoạn khiến nhiều tài sản, đồ nghề tiệm sơn xe bị thiêu rụi, một xe Honda SH cùng vài xe máy khác bị cháy, tường nhà đổ sập. Nguyên nhân chưa được biết rõ.



Xe tông 2 thiếu nữ, một người chết

HÀ TĨNH - Sáng thứ Tư, em Hán Thị Tú Uyên, 15 tuổi, trú xã Hương Long, lái xe máy chở theo bạn chạy trên đường quốc lộ hướng từ huyện Hương Khê về Hà Tĩnh. Đến đoạn qua xã Hương Bình Khê, thì bị xe bán tải chạy chiều ngược lại tông trúng.

Cú tông mạnh khiến hai cô gái ngã xuống đường, Uyên chết tại chỗ, người bạn đi cùng bị thương nặng. Xe máy bay xa 30 mét, xe bán tải mất lái lao lên bụi cây ven đường.

Tại hiện trường, xe máy bị dập nát, đầu và vỏ xe bị xé toạc, chỉ còn trơ trọi lại khung sắt. Xe bị móp đầu, hư nặng. Xe bán tải đã chạy với tốc độ nhanh và lấn làn nên đâm thẳng vào hai cô gái.



Xe vận tải tông nhiều xe máy khi xuống cầu Phú Mỹ, 2 người chết

SÀI GÒN - Sáng thứ Tư trời mưa nhẹ, có một xe container chạy qua cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 ra ngoại thành. Khi vừa đổ hết dốc cầu, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, xe bất ngờ lao qua phải tông hai xe máy chạy cùng chiều, ép nhiều xe khác văng vào lề.

Hai nạn nhân bị xe container cuốn vào gầm. Một chết tại chỗ, người còn lại cũng tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe container bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn. Mặt đường trong phạm vi 50 m vương vãi phụ tùng xe bị cán nát.



Xác thanh niên bị trói chân trôi sông

TIỀN GIANG - Nạn nhân chết trong tình trạng hai chân bị trói bằng sợi dây dù màu xanh và cột vào hai viên gạch ống, trên người không có giấy tờ tùy thân. Sáng thứ Tư, bà Nguyễn Thị Tý, 67 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, nhìn thấy xác trôi trên sông Tiền. Nạn nhân khoảng 25-30 tuổi, cởi trần, mặc quần jean, trên vai có một hình xăm.

Theo công an, nạn nhân chết khoảng 2-3 ngày trước và thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Công an huyện Châu Thành đang tìm người nhà của nạn nhân.



Hơn 30 người cờ bạc trong quán cà phê

SÀI GÒN - Ngày thứ Tư, công an đã bàn giao 32 người cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc quy mô lớn do Nguyễn Minh Tùng, tự Tùng “sẻ,” 44 tuổi, ngụ quận 9, cầm đầu.

Trước đó, chiều thứ Hai, các trinh sát thuộc công an địa phương bất ngờ ập vào quán cà phê 91, đường Liên Phường, phường Tăng Nhơn Phú, nơi hàng chục người đang say sưa sát phạt.

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, hàng chục con bạc tháo chạy nháo nhào nhưng tất cả đều bị bắt.

Tại hiện trường, công an lập biên bản tạm giữ 32 người, tịch thu tiền trị giá hơn $4,400, cùng các thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động cá độ bóng đá, lắc tài xỉu, số đề và đá gà trực tuyến. Khai với cơ quan chức năng, Tùng “sẻ” cho biết quán cà phê hoạt động được hai tháng nay. Ngoài việc tổ chức đánh bạc thì Tùng “sẻ” còn đứng ra cho các con bạc vay nặng lãi, cầm cố tài sản.

Cướp xe máy của bạn gái mới quen qua mạng

BẾN TRE - Công an đã tạm giữ hình sự Mai Thanh Chánh, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, chị Thùy, 31 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi, ngụ xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, quen với Chánh qua mạng xã hội. Chiều thứ Ba, Chánh hẹn gặp chị Thuỳ tại bến xe Bến Tre để chở đi chơi.

Chị Thuỳ chạy xe tay ga đến điểm hẹn chờ Chánh. Khi gặp mặt, chị Thuỳ để Chánh lái xe máy chở đến siêu thị mua sắm. Khi đến nơi, Chánh không chịu vào trong mà rủ nạn nhân đến nhà dì của mình ở phường Phú Tân.

Trên đường đi đến khu vực đường vành đai Phú Tân ở khu phố 1, Chánh dừng xe nói với nạn nhân đợi dì ra ngoài gặp mặt. Lợi dụng trong lúc nạn nhân bước xuống xe, Chánh liền phóng xe tẩu thoát về hướng Sài Gòn.

Ngay sau đó, chị Thuỳ đến cơ quan báo công an. Qua điều tra, đến chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Chánh và thu hồi chiếc xe tại thị trấn Bến Lức.

Bắt nhóm lừa hai bé gái đi nhậu rồi hãm hại

NHA TRANG - Sáng thứ Tư, công an bàn giao ba nghi can để tiếp tục điều tra gồm Trần Quang Cường (Tèo em), 26 tuổi, Lê Hùng Vương (Mọi), 23 tuổi, bị bắt về hành vi hiếp dâm trẻ em, và Nguyễn Thị Lan, 21 tuổi, bị bắt vì không tố giác tội ác. Trong vụ án này còn có Nguyễn Ngọc Sáng (Quắn), 27 tuổi, đang bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 12-4 tại nghĩa trang Dốc Dầu, xã Vĩnh Lương, xảy ra một vụ hiếp dâm và công an bắt Nguyễn Trọng Vinh, 33 tuổi, và Nguyễn Hoàng Tính, 18 tuổi. Vinh và Tính nhận tội và khai có cùng một số thanh niên thực hiện một vụ hiếp dâm khác, cũng xảy ra tại nghĩa trang Dốc Dầu.

Cụ thể, khoảng tháng 8-2016, các nạn nhân và nghi can không nhớ rõ ngày, Vinh rủ Lan đi uống nước mía. Lan rủ thêm cháu T., 14 tuổi, và một bé gái tên B. đi cùng.

Hơn một giờ sau, Vinh rủ Lan cùng hai bé gái B. và T. ra căn nhà hoang trong nghĩa trang Dốc Dầu để nhậu. Tại đây, Vinh rủ thêm Tính, Vương, Cường và Sáng đến nhậu cùng.

Vinh bàn với cả nhóm nhậu xong sẽ hiếp Lan, B. và T. Vì Sáng nói Lan là bạn gái mình nên đã đuổi ra ngoài, sau đó cùng đồng bọn thay nhau hiếp dâm hai bé gái B. và T. đến sáng hôm sau. Biết sự việc, gia đình các cháu đã làm đơn tố cáo và công an mở rộng điều tra, bắt giữ Cường, Vương, Lan