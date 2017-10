Đi chơi thác với bạn, nữ sinh nghi bị bắt cóc

Sáng nay (25/10), ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn xã vừa có 1 học sinh lớp 9 trường THCS Cư Pui mất tích 11 ngày nay vẫn chưa có tin tức.

Theo đơn tường trình của ông Lò Seo Sình, trú tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, 13h ngày 14/10/2017, con gái ông là Lò Thị Vân, sinh năm 2000, học sinh lớp 9A2, trường THCS Cư Pui, báo cho bố mẹ là đi chơi thác với bạn.

Trường THCS Cư Pui nơi em Lò Thị Vân theo học trước khi mất tích

Đến 14h ngày 15/10, gia đình nhận được tin con gái báo bị bắt cóc. Khoảng 15h cùng ngày gia đình có điện và nói chuyện được với con gái 5 phút và được biết đối tượng bắt cóc con gái quê ở tỉnh Lào Cai. Từ sau cuộc điện thoại đến nay gia đình ông không còn liên lạc được với Lò Thị Vân nữa.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Trưởng công an xã Cư Pui cho biết, sau khi nhận được đơn của gia đình ông Lò Seo Sình, công an xã đã gặp gỡ các bạn học thường chơi với em Lò Thị Vân nắm thông tin ban đầu và được các em này cho biết hôm đó có 2 thanh niên lạ mặt gọi điện và đến rủ em Vân đi chơi. Từ khi đi chơi cho đến nay thì các bạn đó không liên lạc được. Hiện xã đã báo công an huyện Krông Bông để điều tra vụ việc.

