Đi chơi với 2 thanh niên lạ, nữ sinh mất tích bí ẩn

Ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận thông tin về việc mất tích bí ẩn của nữ sinh L.T.V (17 tuổi), học sinh lớp 9 Trường THCS Cư Pui.

Trường THCS Cư Pui – nơi L.T.V học trước khi mất tích.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, hơn 10 ngày qua, họ không có tin tức gì về con gái mình. L.T.V được xác định mất tích kể từ trưa 14/10. Gia đình nạn nhân cho biết, do nhà ở xa trường nên L.T.V ở trọ tại thôn Điện Tâm (xã Cư Pui) để đi học.

Bạn bè nữ sinh này cho hay, trưa 14/10, sau khi đi học về thì có hai thanh niên lạ mặt, đeo khẩu trang đến phòng trọ rủ L.T.V đến thác Đắk Tuôr (trên địa bàn xã) chơi. Kể từ đó đến trưa 15/10, mọi người hoàn toàn không có tin tức gì của L.T.V.

Đến khoảng 15h ngày 15/10, gia đình đã liên lạc được với L.T.V và được biết con gái đang bị một đối tượng ở tỉnh Lào Cai bắt cóc. Từ sau cuộc điện thoại đó đến nay, gia đình nữ sinh này không thể liên lạc lại với L.T.V.

Ông Nguyễn Văn Kiên – Phó Trưởng Công an xã Cư Pui – cho biết, do vụ việc phức tạp nên sau khi nhận đơn, Công an xã báo cáo toàn bộ sự việc cho Công an huyện Krông Bông điều tra.

Hiện Công an huyện Krông Bông đang tiếp tục điều tra để truy tìm tung tích nữ sinh L.T.V.

