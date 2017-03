Di dân ở Mỹ làm những việc gì?

Bà Linda Donly-Reid (trái) đang được làm móng tay tại tiệmt JT Nails của người Á Đông tại San San Francisco. Làm nail là một trong những nghề được ưa chuộng nhất bởi di dân từ Á Châu, nhất là người Việt Nam và Trung Hoa. (Justin Sullivan/ Getty Images)Từ lâu những di dân là một phần không thể tách rời của lực lượng lao động Hoa Kỳ. Không có bất cứ ngành kỹ nghệ nào mà trong đó những di dân tạo thành đa số trong tổng số công nhân. Tuy vậy có một số công việc trong đó các công nhân sinh ra ở ngoại quốc chiếm ưu thế, theo một bản phúc trình mới của Pew Research cho biết.Điều này đặc biệt đúng trong ngành kinh doanh thẩm mỹ (beauty) của Mỹ. Trong ngành này, di dân chiếm 63% trong số những người cung cấp dịch vụ chăm sóc móng tay và móng chân, nghệ sĩ trang điểm, chuyên viên gội đầu và chăm sóc da. Có hơn một nửa trong số những nhân viên này này (51%) được phép ở trong nước Mỹ. Trong khi đó có 12% không có giấy tờ. Pew đã tìm thấy như vậy, trong cuộc phân tích dữ liệu của Nha Điều Tra Dân Số năm 2014.Một người thợ đang thực tập tại một tiệm móng tay ở Long Island, New York.Pew cũng nhận thấy rằng trong số những công nhân bảo đảm rằng không có trái cây xấu hoặc rau củ xấu tại các xưởng nông nghiệp được đưa tới các siêu thị, 60% là di dân.Những công việc khác, trong đó di dân chiếm hơn một nửa trong lực lượng lao động, bao gồm những người trát vữa và thợ hồ, những người điều khiển máy may, và những người làm việc trong ngành nông nghiệp.Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho biết, nhiều công việc trong số các việc làm của những di dân, đặc biệt những người không có giấy tờ, đều trả lương thấp.Những người lao động không có giấy tờ đều có khuynh hướng làm việc trong những công việc trả lương thấp, không đòi phải có giấy tờ xác nhận. Đó là lý do tại sao người ta thường tìm thấy họ làm thợ gắn ván thạch cao hoặc thợ mộc, nhưng không tìm thấy họ làm thợ ống nước và thợ điện.Theo Nha Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ cho biết, mức lương giờ trung bình cho một người thợ làm móng tay trong năm 2014 là $9.43, và một người phân loại nông phẩm kiếm được $9.57 đô la. Những người điều khiển máy may kiếm được $10.54 một giờ. Những người thợ phụ trong ngành xây dựng, như thợ sơn và thợ dán giấy, kiếm được $12.46 một giờ. Trong khi đó, thợ trát vữa và thợ mộc trang trí kiếm được mức lương cao hơn nhiều, là $18.05 một giờ.Theo các nhà nghiên cứu Pew tìm thấy, không có một ngành đặc biệt nào mà trong đó những người công nhân di dân chiếm đa số.Những việc làm trong nhà tư nhân, trong số đó có người giúp việc, người làm vườn và vú em, có tỷ lệ lớn nhất của những người lao động di dân là 45%. Nơi những người lao động này, có sự phân chia gần như ngang bằng, giữa những người lao động có giấy phép và những người không có giấy tờ.Những người lao động sinh ra ở ngoại quốc chiếm khoảng 36% của ngành dệt, may đồ, và chế tạo da thuộc. Họ chiếm 33% trong trong ngành nông nghiệp nói chung trong năm 2014. Trong khi đó, Pew tìm thấy rằng trong lực lượng lao động sinh ra ở ngoại quốc của ngành nông nghiệp, có 18% bao gồm những di dân không có giấy tờ, trong khi có 15% được phép làm việc ở Mỹ.Nhìn chung, những di dân chiếm 17% của lực lượng lao động Mỹ trong năm 2014, chiếm khoảng 27.6 triệu trong tổng số 161.4 triệu người lao động của nước Mỹ. Pew lấy những số liệu của họ từ cuộc Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ (ACS) của Điều Tra Dân Số Mỹ, bao gồm những người có việc làm, những người thất nghiệp, và các nhân viên quân đội. Cuộc khảo sát cũng cho thấy những người lao động không được phép.Khoảng 19.6 triệu nhân công di dân, tức khoảng 12,1% trong lực lượng lao động tổng cộng của Hoa Kỳ, đều ở nước Mỹ một cách hợp pháp trong năm 2014, theo Pew cho biết. Khoảng từ 8 triệu, tức 5% của lực lượng lao động của Mỹ, là những người không có giấy tờ. Tuy nhiên, Pew lưu ý rằng trong tổng số những người không có giấy tờ này, khoảng 10% được phép làm việc, thông qua Hành Động Đình Hoãn Cho Những Người Đến Mỹ Khi Còn Bé (DACA) và việc bảo vệ tình trạng tạm thời.Pew ghi nhận rằng tỷ lệ những di dân được phép trong lực lượng lao động Mỹ đã tăng từ 9% trong năm 1995, lên 12% trong năm 2014. Trong khi đó, tỷ lệ những người lao động không có giấy tờ đã tăng từ 3% trong năm 1995, lên 5% trong năm 2014. Đây là một tỷ lệ phần trăm vẫn tương đối ổn định từ năm 2005.Vì số lượng ít hơn của công nhân di cư vào nước Mỹ, các nhà sản xuất trái cây và rau củ đặc sản nói rằng họ đang gặp phải tình trạng thiếu hụt lao động, khiến họ phải trả những mức lương cao hơn. Theo các nguồn tin trong ngành cho hay, với mức lương trung bình toàn quốc chừng $12 một giờ, đa số người Mỹ lao động đều không muốn làm công việc này với mức lương ấy.Tình trạng thiếu hụt đã kích thích Liên Đoàn Văn Phòng Trang Trại Hoa Kỳ xin Quốc Hội xem xét việc cấp thêm visa nhân công nông nghiệp.Kristi Boswell, giám đốc quan hệ Quốc Hội cho tổ chức này, nói, “Vấn đề này rất quan trọng đối với các chủ nông trại của chúng tôi. Họ cần tiếp sự cận với một lực lượng lao động hợp pháp và ổn định. Chúng tôi cần Quốc hội thông qua luật để làm cho điều đó xảy ra.”