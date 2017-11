Di dân Việt trốn trong xe vận tải tính nhập lậu; tài xế nói "tuần nào cũng xảy ra chuyện này"

Xe đã trải qua hai lần kiểm soát ở biên giới mà những người này vẫn lọt vào Anh trong tuần qua. (Alexander Howe/ SWNS.com)

BEACONSFIELD, Anh - Mười người Việt Nam đã bị phát giác trốn chen chúc trong một chiếc xe vận tải lớn, tại một trạm dịch vụ bán xăng trên xa lộ. Sự khám phá này xảy ra sau khi tài xế nghe tiếng động ở trong xe, và xe cũng đã vượt qua hai trạm kiểm soát biên giới, gồm một ở bên Pháp và một bên Anh, trước khi bị phát giác sâu trong nước Anh.



Vụ bắt này đã được thâu hình và đưa lên YouTube, được nhiều người xem trong mấy ngày qua, và đồng thời cho thấy di dân từ Việt Nam đã tìm mọi cách để xâm nhập vào Anh quốc, cho dù bị bắt nhiều lần ở bên Pháp.





Hai người Việt đang phải chui ra khỏi chiếc xe chở hàng vào ngày 27 tháng 10, 2017. (Alexander Howe/ SWNS.com)





Trong vụ mới nhất bị khám phá, nhóm 10 người đã được tìm thấy khi họ chui dồn vào những chỗ chật hẹp ở khoảng sau của chiếc xe vận tải lớn được gọi là HGV tại Anh (heavy goods vehicle). Nhóm di dân đã chui vào trong xe chứa đầy các thùng hàng. Khi tài xế dừng xe để nghỉ thì chợt nghe tiếng động lớn phát xuất từ phía sau.



Một bản tin của báo Daily Mail cho biết tài xế tên là "Pedro." Ông đã mô tả vụ này là một trường hợp "vòng luẩn quẩn," và ông đã nhanh chóng gọi cảnh sát tới điều tra.





Tài xế nói tuần nào cũng thấy cảnh này ở trạm biên giới. (Alexander Howe/ SWNS.com)



Đoạn phim được quay vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017, tại trạm dịch vụ trên xa lộ M40 ở Beaconsfield, thuộc Buckingamshire, cho thấy nhóm đàn ông Việt Nam đã chèn ép người qua những khe hỡ nhỏ bên trên những thùng hàng, trước khi leo xuống một cái thang và bị cảnh sát bắt đi nơi khác.



Tài xế Pedro là người Bồ Đào Nha, hiện đang sống ở Telford, Shropshire tại Anh. Ông nói, "Tôi chở hàng từ nước Đức, và khi tới Calais (Pháp), tôi cảm thấy có sự chuyển động ở khoang sau của chiếc xe vận tải. Tôi đến trạm kiểm soát đầu tiên nơi có một con chó, và con chó đã có phản ứng. Thấy vậy họ kéo tôi sang một bên, rồi dựng thang lên và kiểm tra bên trong.



"Họ đưa xe tôi qua máy scanner đầu tiên, coi lại và thấy ổn cả, đó là xong phần phía bên nước Pháp. Tôi đến phía biên giới nước Anh, giải thích cho họ và họ xem giấy tờ. Tất cả đều được ký. Họ đưa tôi qua một máy scanner khác, và họ nói rằng không có gì trở ngại.



"Chuyện đơn giản như vậy đó. Tài xế không thể làm gì hơn. Tuần nào cũng xảy ra những chuyện như thế này. Tôi lái thẳng từ Folkestone, bị kẹt xe một lúc trên xa lộ M25. Tôi dừng lại để nghỉ ngơi (trên xa lộ M40), và nghe tiếng họ đập vào phía sau cửa, khiến tôi ngạc nhiên vì tôi nghĩ họ đã ra hết cả rồi.



"Nhân viên bên Pháp từng tìm thấy vài người ở Calais, và chúng tôi đưa họ ra, nhưng rõ ràng là họ đã bỏ sót những người này, dường như là tới mười người."





Di dân tìm mọi cách để vào Anh, tuy bị bắt ở bên Pháp nhưng vẫn tiếp tục cho đến khi trốn trót lọt. (Alexander Howe/ SWNS.com)



Những tài xế lái xe đường trường từ Âu Châu vào Anh cho biết hầu như họ phải bó tay trước vấn đề nhập lậu. Những di dân Việt Nam đã rất muốn tới nước Anh, đến nỗi họ có thể chui vào xe chở hàng có máy lạnh, nơi mà nhiệt độ có thể giảm xuống dưới mức đông đá.



Ông Pedro nói thêm, "Họ không ngừng nghỉ, đó là một vòng luẩn quẩn. Họ tìm mọi cách, và cứ tiếp tục làm."



Ông tài xế này nói tiếp, "Cảnh sát ở Pháp bắt họ ra rồi thả họ đi. Thế rồi họ sẽ đợi một chiếc xe vận tải khác để leo lên.



"Dạng người nhỏ con của họ giúp họ ngồi lọt trong các thùng, vì tôi có nhiều thùng nhựa trống rỗng, xếp chồng lên nhau, nên họ ẩn nấp rất dễ dàng, và rõ ràng là ở biên giới người ta đã không kiểm tra kỹ lưỡng.

"Tài xế chẳng làm được gì nhiều trong tình huống này. May mắn thay tủ lạnh đã tắt, mặc dù tôi có nghe nói rằng cả khi tủ lạnh ở mức nhiệt độ 25 độ âm [độ C, dưới mức đông đá], họ vẫn chịu đựng.

"Cần phải can đảm lắm mới có thể làm như thế. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng sau tất cả những cuộc kiểm tra, vẫn có sót một số người. Tôi đã được phép đi không có gì trở ngại, được đóng hết dấu này sang dấu khác, kiểm soát lần thứ hai, kiểm soát lần thứ ba, mấy con chó.

Chẳng có cách gì mà tài xế có thể làm được, không có cách nào."