(VienDongDaily.Com - 22/12/2016)

Ông Trương Minh Hưởng côn đồ đánh ngay trước mặt cảnh sát sáng thứ Năm. (Facebook)



HÀ NAM - Một người dân oan trên 60 tuổi đã đi khiếu nại xin lại đất trong nhiều năm, đồng thời lên tiếng bảo vệ quyền lợi của các dân oan khác, đã bị côn đồ của công an hành hung đến chảy máu. Nạn nhân bị đánh đập ngay trước sự chứng kiến của cảnh sát giao thông (CSGT) mà cảnh sát không can thiệp

Vụ này xảy ra vào trưa thứ Năm, ngày 22 tháng 12, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Theo tin của GNsP, nạn nhân là ông Trương Minh Hưởng, một người sống ở Hà Nam. Ông bị năm, sáu người lạ mặt, mặc thường phục tấn công, đấm đá vào đầu, vào mặt, vào cơ thể, khiến ông bị chảy máu miệng, mũi, chân tay bầm tím.



Luật sư Hà Huy Sơn, sống tại Hà Nội chứng kiến cảnh những tên côn đồ hành hung ông Hưởng. Trên facebook cá nhân, LS Sơn cho biết, “Sáu, bảy an ninh mặc thường phục xông vào đấm đá, đánh thẳng vào mặt ông Hưởng, ông quỵ xuống lề đường trước sự chứng kiến của hai CSGT vừa dừng xe. Tôi can ngăn không được và yêu cầu CSGT bảo vệ dân, không để cho bọn chúng đánh ông Hưởng. CSGT bỏ chạy, trốn tránh; tôi đưa ông Hưởng vào nhà dân đối diện nơi đóng chốt CSGT để yêu cầu giúp đỡ thì họ trốn mất, trong khi máu mũi ông chảy dòng dòng nền nhà và áo veston đen của tôi.”



Về phần minh, ông Hưởng tường thuật sự việc, “Tôi và luật sư chuẩn bị lên một xe khách, xe chuẩn bị chuyển bánh, có hai CSGT chặn đầu xe, yêu cầu nhà xe không chở chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến nhà xe nên chúng tôi đã xuống [xe].



“Chúng tôi ngồi uống nước [tại một quán nước] có một người mặc đồ thường phục đập vào vai tôi một cái. Sau đó, tôi và LS Sơn bắt xe taxi, hai CSGT này chạy đằng trước, một nhóm côn đồ chạy đằng sau. Đi đến cây số 7 Phủ Lý thì hai CSGT ra hiệu chặn xe taxi lại, chúng tôi xuống và hỏi lý do nguyên nhân chặn xe, họ không nói gì.



“Hai CSGT này nói những tên côn đồ đó là chúng mày muốn làm gì thì làm đi chứ. Ngay sau đó, năm, sáu thằng quay lại đấm thẳng vào mặt, vào mũi, vào tai tôi. Bây giờ miệng tôi vẫn chảy máu be bép. Tôi cố gắng hô cướp. Hai CSGT chứng kiến cảnh họ hành hung tôi, LS yêu cầu họ phải cho tôi đi cấp cứu và chất vấn họ tại sao lại bảo kê cho những kẻ lạ mặt hành hung tôi như thế này, thì hai CSGT này đã trốn vào nhà dân. Sau đó, tôi đã đến công an tỉnh Hà Nam để trình báo sự việc.”



Dân oan Hưởng miệt mài đi khiếu kiện ròng rã suốt nhiều năm trời và luôn trợ giúp pháp lý cho bà con dân oan tại Hà Nam. Ông đã từng bị côn đồ – được bảo kê bởi nhà cầm quyền địa phương – hành hung, đánh đập ít nhất là năm lần, thậm chí họ còn ném đá và gạch vào gia đình ông. Trước nhà ông luôn có những người lạ mặt theo dõi. Tuy nhiên, những sách nhiễu này không khiến ông chùn bước trước những bất công, gian trá, tham nhũng của giới chức cầm quyền.



Ông Hưởng nói, “Nếu không giúp người dân đòi hỏi lại quyền lợi thì người dân sẽ khổ và không biết khổ đến bao giờ. Vì thế dù họ có đánh tôi đến tàn tật thì tôi kiên quyết giúp bà con và đòi lại quyền lợi chính đáng của họ theo đúng quy định của pháp luật.”



Vào sáng nay thứ Năm, LS Hà Huy Sơn có phiên tòa hành chính tại thành phốPhủ Lý liên quan đến bà con dân oan Hà Nam. Ông Hưởng đã hẹn gặp LS Sơn để nhờ LS trợ giúp và tư vấn pháp lý cho vụ án của ông cũng như bà con dân oan.