Đi làm kiếm tiền cưới vợ, nam công nhân bị chém tử vong

– Vừa làm lễ ăn hỏi, anh H xuống Hà Nội đi làm kiếm tiền để chuẩn bị lễ cưới thì bị chém tử vong.

Hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại khu vực gần chợ Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh B.V.H (24 tuổi, quê ở xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và anh B.V.L (24 tuổi, ở huyện Kim Bôi).

Thông tin ban đầu, anh H và anh L là công nhân làm việc tại công trường xây dựng gần chợ Mỹ Đình.Tối ngày 19/8, anh H và anh L đi ăn tại quán ăn sát cổng chợ. Khoảng 23h, tại đây 2 người va chạm với một số đối tượng lạ mặt.

Nơi xảy ra vụ việc

Trong lúc xô xát anh H và anh L bị các đối tượng dùng dao đâm chém.

Hậu quả anh H tử vong tại chỗ, còn anh L bị thương nặng được đưa tới BV 198 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo anh B (người làm cùng anh L và anh H), đêm 19/8, anh đang ở công trường xây dựng thì nhận được thông tin anh L và anh H bị ngất.

Anh B cùng người dân đưa anh H và anh L đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chém nhiều nhát, trong đó có vết chém ở vùng ngực nên anh H đã tử vong.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận vụ việc. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên.

“Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự công an TP đang phối hợp với Công an quận điều tra làm rõ vụ việc”, cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết.

Không cho tiền trả nợ, quý tử đốt nhà, chém công an Không được mẹ cho tiền trả nợ, đối tượng đã phóng hỏa đốt chính nhà mẹ mình đang ở và làm bị thương một cán bộ công an.

Bắt 2 đối tượng chém gục thanh niên trên đường Võ Chí Công Công an quận Tây Hồ vừa bắt giữ hai đối tượng truy sát anh Lương Văn May (29 tuổi, ở Thường Xuân, Thanh Hóa) trên đường Võ Chí Công.

Rượt đuổi chém nhau như trong phim, 3 người thương nặng Nhóm thanh niên rượt đuổi đối thủ, vung hung khí chém tới tấp. Nhóm 5 người chống trả nhưng 3 người bị chém thương nặng.

Hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, 1 người bị chém chết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang thụ lý điều tra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 thanh niên xăm trổ người bị chém chết.

Nhị Tiến