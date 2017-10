Đi làm về muộn, vợ bị chồng đâm chết vì ghen

Theo thông tin ban đầu, án mạng xảy ra vào khoảng 11h ngày 25/10 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nạn nhân được xác định là chị L.T. H. (SN 1993, quê ở Thanh Hóa). Nghi can là Phan Văn H. (SN 1991, chồng nạn nhân).

Được biết, trước đó do chị H. đi làm về muộn nên người chồng nghi ngờ chị có mối quan hệ khác ở bên ngoài.

Đến khoảng 11h ngày 25/10, 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, H. dùng dao đâm vào bụng vợ. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, nhiều người dân địa phương đã chạy tới hiện trường thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Thông tin với PV, ông Lê Đức Toàn, Trưởng công an xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phan Văn H. bị bắt giữ và hiện đã bàn giao H. cho công an huyện Vĩnh Tường để điều tra, xử lý theo thẩm quyền”.

Được biết, chị H. và Phan Văn H. lấy nhau đã được 1 thời gian và hiện đang có con gái hơn 1 tuổi. H. làm đầu bếp ở Hà Nội, còn chị H. làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang, TP.Vĩnh Yên.

