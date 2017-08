Dì lừa cháu bán sang Trung Quốc giá 135 triệu đồng

Sáng 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lô Thị Kim (25 tuổi, trú xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 3 năm tù về tội “Mua bán người”. Nạn nhân là Lô Thị Th. (trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thường gọi Kim là dì.

Bị cáo Kim thú nhận mọi hành vi của mình. ẢNH: V. Đồng

Theo cáo trạng của VKS, năm 2012, Kim lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Tại đây, Kim biết có người Trung Quốc muốn mua một người phụ nữ Việt Nam để làm vợ nên Kim đã liên lạc về cho Th.

Kim kể với cháu “lấy chồng ở Trung Quốc sướng lắm, không phải làm gì”. Nghe vậy, Th. đồng ý vì gia đình cũng đang khó khăn. Lúc này, Kim liền gửi ảnh của Th. cho người Trung Quốc xem và người này nhất trí trả cho Kim 4,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 135 triệu đồng) để mua Th.

Cuối tháng 2/2017, Kim về Việt Nam đón Th. sang Trung Quốc. Khoảng 17h ngày 11/3, Kim đón xe khách cùng Th. ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh), khi đến địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì Kim bị lực lượng chức năng bắt giữ.

V. Đồng

