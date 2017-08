Di lý nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội

– Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã di lý nghi can Đào Tấn Cường – nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng ra Hà Nội để điều tra.

Sáng nay, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, đơn vị đã di lý nghi can Đào Tấn Cường – người nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra Hà Nội để phục phụ công tác điều tra.

Khi chúng tôi đề cập đến nội dung tin nhắn nghi can Đào Tấn Cường gửi cho ông Huỳnh Đức Thơ thì vị đại diện từ chối trả lời và cho biết, hiện đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp nội dung tin nhắn.

Trước đó, tối 18/8, Cục C45 Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường (anh trai Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng) để điều tra hành vi đe dọa giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Đào Tấn Cường đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Sáng nay, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay đã biết việc Bộ CA bắt giữ ông Đào Tấn Cường sau khi các báo thông tin.

Ông Thơ khẳng định “không có quan hệ gì với người vừa bị bắt”.

“Tôi chỉ biết ông Cường qua ông Đào Tấn Bằng (Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng – PV), ngoài ra không có quan hệ gì”, Chủ tịch Đà Nẵng nói. Ông Huỳnh Đức Thơ cũng bày tỏ quan điểm: “Việc đó công an sẽ làm rõ thôi”.

