Đi mổ chân, 2 ngày sau chết

Chồng (giữa) và các con đang đang buồn bã trước cái chết của bà Nguyễn Thị Quyết. (Thời Đại)HÀ NỘI - Một phụ nữ bệnh nhân 54 tuổi bị sưng chân, được người nhà đưa đến bệnh viên đa khoa Sóc Sơn để mổ dịch khớp gối, nhưng sau ca mổ, điều trị tại bệnh viện hai ngày thì bệnh nhân qua đời. Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Quyết ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn.Anh Nguyễn Văn Đức, con rể nạn nhân cho biết, sáng ngày 7 tháng 8, bà Quyết đến bệnh viện thăm khám, làm thủ tục để mổ kheo chân. Đến 9 giờ sáng ngày 8/8, bà Quyết nhập viện được mổ cắt u bã đậu trong vòng một tiếng. Sau đó, bà Quyết chỉ kêu mệt và ở lại bệnh viện.Anh Đức kể, “Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 9/8, khi vào thăm khám, các bác sĩ đã yêu cầu người nhà ra ngoài, nhưng sau đó khoảng một tiếng thì chúng tôi nhận được cuộc gọi của một bệnh nhân nằm cùng thông báo mẹ tôi đang rất yếu, phải vào ngay. Khi vào đến nơi thì thấy máu mồm, mũi chảy ra, người tím tái.”Anh Đức cho biết, ngay sau đó, gia đình yêu cầu được chuyển đi tuyến trên cấp cứu nhưng bệnh viện nhất quyết giữ lại. Đến gần 1 giờ trưa, gia đình bà Quyết mới được phép đưa bà đến phòng cấp cứu bệnh viện Tim Hà Nội. Tuy nhiên, bác sĩ ở đây xác nhận, bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng ngưng tuần hoàn ngoại viện. Theo anh Đức, bà Quyết trước đây hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh gì đáng nói.Ngày thứ Bảy, 19/8, cô Hồ Thị Ngân, 22 tuổi, con gái thứ 5 của bà Quyết vẫn chưa hết đau lòng trước cái chết của mẹ. Ngân kể thêm với báo Thời Đại rằng bà Quyết từng thấy chân mình có cục phồng to nên nhờ người nhà đưa đi khám."Tại đây, các bác sĩ cho biết mẹ tôi bị dịch khớp gối, không ảnh hưởng gì, nếu không đau thì để từ từ mổ cũng được. Tuy nhiên, sau khi bác sĩ hỏi ý kiến gia đình có mổ luôn không, mẹ tôi đã quyết định mổ.“Ca mổ dịch khớp gối cho mẹ tôi được các bác sĩ tiến hành, ca mổ thành công, mẹ tôi không đau nhức gì, sau đó vẫn có thể tự vịn tường để lê chân đi và nằm lại bệnh viện để được theo dõi và điều trị."Đến sáng 10/8, bà Quyết kêu mệt, tức ngực, khó thở. Tuy nhiên, tới giờ làm việc, các bác sĩ sang thăm nhưng không khám cho bệnh nhân. Người nhà xin cho bệnh nhân đi chụp X-quang nhưng bác sĩ không đồng ý.Người nhà nữ bệnh nhân tiếp tục cho biết, sau đó, bác sĩ mang chai nước sang truyền cho bà Quyết, đồng thời cho uống thuốc. Truyền nước được một lúc thì bà Quyết cứ yếu dần, yếu dần rồi bất tỉnh."Trong quá trình truyền nước các bác sĩ về phòng của mình mà không có mặt tại buồng bệnh," cô Ngân kể. Bác sĩ cấp cứu cho bà Quyết gần ba tiếng đồng hồ thì quyết định chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì lúc này bệnh nhân mạch đập yếu.Theo con gái nạn nhân, lúc mới cấp cứu, gia đình chị xin chuyển tuyến cho mẹ nhưng các bác sĩ không đồng ý, và thực hiện ca cấp cứu cho mẹ tại bệnh viện. "Cấp cứu gần ba tiếng mới gọi người nhà sang nói chuyện và nói sự sống chỉ còn 1 - 2%. Với chúng tôi, còn chút hi vọng cũng sẽ cố hết sức để cứu mẹ nên xin chuyển mẹ lên tuyến trên.“Tuy nhiên, trước khi đưa lên xe cấp cứu chuyển tuyến, bụng mẹ tôi càng lúc càng to, máu mũi, máu mồm chảy, máy đo nhịp tim cũng về 0, chỉ lúc bác sĩ đưa tay lên ngực mẹ làm động tác cho tim đập trở lại thì mới có chút tín hiệu nhịp tim, bỏ ra lại về 0. Ban đầu, xe cấp cứu đưa mẹ lên bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), nhưng đi giữa đường lại chuyển sang Bệnh Viện Tim.“Lúc đến Bệnh Viện Tim các bác sĩ cho hay, mẹ tôi đã ngừng tuần hoàn ngoại viện. Từ trước tới nay mẹ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, một mình làm mấy sào ruộng, không có bệnh tật gì, cũng không có tiền sử bệnh tim."Cũng theo Ngân, kết quả khám nghiệm pháp y tạm thời thì bà Quyết có một ít nước ở phổi, gãy xương sườn, xương ức. Còn kết quả chính thức phải sau ba tuần, từ thời điểm khám nghiệm tử thi."Hiện tại gia đình chỉ muốn biết nguyên nhân do đâu mà mẹ tôi mất mạng, những ai có liên quan tới cái chết của mẹ tôi, có sai phải chịu trách nhiệm," Ngân nói.Ông Hồ Văn Hiệp, 53 tuổi, chồng bà Quyết, cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện cũng cử đại diện xuống thắp hương cho vợ ông. Tuy nhiên, bệnh viện cũng không trao đổi gì thêm với gia đình về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Công an huyện Sóc Sơn cũng đã gọi gia đình lên trụ sở công an huyện để làm việc.Ngày thứ Bảy, Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám Đốc Bệnh Viện Sóc Sơn xác nhận có trường hợp tử vong trên xảy ra tại bệnh viện."Trước mắt về nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong chúng tôi nghĩ tới tim mạch, gây trụy mạch. Bản thân bệnh nhân tới viện để mổ ở chân. Khi có chỉ định mổ, chúng tôi tiến hành khám lâm sàng cho bệnh nhân nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Bệnh nhân nhập viện ngày 7/8, được các bác sĩ mổ ngày 8/8 và tử vong ngày 10/8," ông Tuấn nói.Nguyễn Việt Cường, chánh Thanh Tra Sở Y Tế Hà Nội cho biết, theo báo cáo sơ bộ thì bệnh nhân đang điều trị sau mổ thì bị tử vong, có thể do trụy tim. Hiện, đang chờ kết luận của cơ quan pháp y và cơ quan công an.