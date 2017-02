Đi nhà hàng Vân ăn canh bún và bánh xèo

Hôm nay ăn gì ở Little Saigon?



Bài THỦY NGÂN



Hẳn là kỳ trước nhiều người trong chúng ta đã ngập tràn niềm vui bên gia đình của mình với những món ăn thịnh soạn như lobster, cua chân dài, steak, cá salmon... Hôm nay chúng ta đổi món về lại những món ăn thường ngày của Việt Nam nha, giống như người ta thường nói, "Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn."





Tô canh bún rất to, nhiều, vì người viết không ăn huyết nên dặn bếp không bỏ vào, chứ vốn dĩ tô canh bún có đầy đủ rêu cua, huyết, đậu hũ, rau muống. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Món ăn có ngon mấy nhưng không phải đồ Việt thì thỉnh thoảng ăn sẽ ngon, ăn nhiều sẽ ngán. Chúng ta ghé nhà hàng Vân trên đường Brookhurst ăn món canh bún và bánh xèo nha quý vị.



Đầu tiên, người viết nói về món canh bún. Món này rất quen thuộc với dân Sài Gòn.

Ngày còn nhỏ, người viết đã từng ăn qua gánh canh bún của một bà già ở lề đường Hòa Hưng, con đường chạy thẳng vô khám Chí Hòa, Sài Gòn. Mãi sau này, bà mất, cô con gái bán thế mẹ, cũng gánh canh bún với hương vị y chang.



Tô canh bún có riêu cua, huyết, đậu hũ nóng hổi được người bán múc ra, kèm một nhúm rau muống đặt lên trên tô. Ai thích ăn chanh, ớt bằm, mắm tôm tùy ý thêm vào. Tô canh bún ở nhà hàng Vân có thể nói là khá đầy đủ, gần giống với tô canh bún mà người viết từng ăn.





Bên ngoài nhà hàng Vân lúc lên đèn. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Tuy nhiên phải nói ngay tô canh bún ở nhà hàng Vân rất to, nhiều, nên ai có ý định ghé ăn nên dắt theo người thân hoặc bạn vè để cùng đi chia sẻ, hoặc phải dặn nhà hàng đem luôn một hộp to-go đặng gói một ít đem về. Vì ăn không hết, bỏ đi rất uổng phí.



Món này nói thẳng ra không có gì cầu kỳ, nhưng không thể thiếu đậu hũ và rau muống luộc. Ai thích ăn rau, đặc biệt là rau muống sẽ rất thích món canh bún. Cọng bún to vừa, có màu cam, không bị nát ăn rất dễ ăn. Có luôn cả mắm tôm, chanh, ớt để riêng cho thực khách tự thêm vào nếu thích.

Tiếp theo là món bánh xèo.



Ai đó đã từng nói vui bánh xèo là pizza của Việt Nam, cũng cái bánh tròn tròn với nhân thập cẩm. Một cái bánh xèo ở Vân có nhân thịt heo, tôm, giá, đậu xanh. Vỏ bánh mỏng, dòn.





Một cái bánh xèo khá lớn với dĩa rau sống to và khá đầy đủ loại rau. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)



Cuốn một miếng bánh xèo dòn rụm với ít rau sống chấm nước mắm pha. Mọi thứ quyện lại rất ngon, đỡ ngán. Mà thật ra những ai yêu thích bánh xèo đều là người thích ăn rau, đặc biệt những loại rau sống có mùi rất thơm đặc trưng của Việt Nam. Nó khiến cho món ăn của chúng ta tươi, ngon và tốt cho sức khỏe.



Nhà hàng Vân đã có tại Little Saigon lâu đời, nên nhìn bên ngoài khá cũ kỹ, nhưng khi mở cửa bước vào bên trong, bạn sẽ rất ngạc nhiên như bước vào thế giới khác, nhà hàng rộng, đông đúc và nhộn nhịp.



Và nếu để ý một chút sẽ thấy hầu như bàn nào thực khách cũng gọi món bánh xèo và nhiệt tình ngồi cuốn cuốn chấm chấm.



Giá cả đồ ăn thức uống ở đây khá bình dân.

Nhà Hàng Vân

Giờ mở cửa 9:30 am - 8:30 pm (Đóng cửa thứ Tư)

14122 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843

Phone: (714) 530-6858