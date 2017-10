Điểm danh những hoạt động phòng chống ung thư vú nổi bật

Ung thư vú: nguy hiểm, mẹ đừng xem thường

Melisa Thompson, người vừa hạnh phúc đón con gái đầu lòng chào đời được vài tháng, đã bàng hoàng khi nhận tin mình bị ung thư và phải cắt bỏ một bên vú. Đây là câu chuyện hi hữu tưởng như không thể xảy ra, bởi ung thư vú thai kỳ hoặc sau sinh là căn bệnh tương đối hiếm, chiếm khoảng 1/3.000 phụ nữ mang thai. Căn bệnh quái ác đã đến và xé vụn niềm hạnh phúc làm mẹ của Melisa. Cô phải tiến hành phẫu thuật cắt một bên vú và lấy trứng để trữ đông nếu không muốn mất đi khả năng sinh nở vĩnh viễn.

Chị Melisa Thompson, 32 tuổi (Mỹ) và cô con gái 2 tuổi của mình. Ảnh Internet

Không chỉ Melisa, ung thư vú còn là căn bệnh nguy hiểm với rất nhiều phụ nữ vì bệnh không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng, rất khó phát hiện và điều trị kịp thời. Không chỉ thế, số lượng phụ nữ mắc ung thư vú ngày càng gia tăng và trẻ hóa khiến ung thư vú, vượt cả ung thư cổ tử cung để đứng đầu trong các bệnh ung thư nguy hiểm ở nữ giới.

Theo các chuyên gia, một trong những lý do khiến ung thư vú ngày càng phổ biến (chỉ riêng Việt Nam đã có trên 12.500 ca mắc mới/năm) là do ý thức phòng tránh căn bệnh này chưa cao, đặc biệt ở phụ nữ trẻ.

Những hoạt động cộng đồng nổi bật về ung thư vú

Tuy vậy, một tín hiệu đáng mừng là những năm gần đây, ung thư vú đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Cụ thể, có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc lẫn quốc tế triển khai nhiều hoạt động cộng đồng với quy mô và hình thức khác nhau nhằm trang bị thêm kiến thức phòng tránh ung thư vú cho phụ nữ.

Trong số đó, đáng chú ý là “Chiến dịch khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú năm 2017” do Yakult đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng tổ chức cho 10.000 chị em phụ nữ nhân ngày 20/10/2017. Chiến dịch We care for her – Tầm soát ngay khi sang tuổi 40 đã chính thức bắt đầu từ ngày 14/10/2017 tại Hà Nội, Huế và TP. Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Yakult cũng hợp tác với Bệnh viện Ung bướu TP. Sài Gòn, Hội Ung thư Việt Nam tổ chức “Chương trình khám và phát hiện sớm ung thư vú cho các phụ nữ thuộc các Sở ban ngành tại TP. Sài Gòn”. Sự kiện là cơ hội để hơn 1.000 chị em phụ nữ được khám và siêu âm miễn phí từ 08/2017 đến 10/2017.

Ngày 29 tháng 10 năm 2017, nhằm hưởng ứng tháng phòng chống ung thư vú và cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhân ung thư, nhãn hàng sữa chua uống Yakult còn kết hợp cùng Mạng lưới ung thư vú Việt Nam tổ chức Ngày hội nón hồng với chủ đề “Sống lần thứ hai” cùng sự góp mặt của nữ ca sĩ Mỹ Tâm tại Soul Academy.

“Ngày hội nón hồng 2017” mở cửa tự do từ 9h-17h ngày 29/10/2017 cho các chị em phụ nữ quan tâm tham gia

Nếu được phát hiện sớm, ung thư vú có thể chữa khỏi hoàn toàn và giúp phụ nữ kéo dài niềm hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Nắm được những hoạt động nổi bật về phòng chống ung thư kể trên và có ý thức tầm soát, kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ giúp phụ nữ kiểm soát bệnh hiệu quả và kịp thời hơn.

PV