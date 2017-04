Diễn hành đèn màu Disneyland kéo dài tới tháng 8

ANAHEIM – Công viên giải trí Disneyland Resort vừa thông báo, chương trình diễn hành xe đèn màu Main Street Electrical Parade sẽ tiếp tục được tổ chức cho tới ngày 20 tháng 8, 2017. Chương trình diễn hành này ban đầu được dự trù sẽ kết thúc vào giữa tháng 6. Chương trình này được đưa từ Walt Disney World ở Florida về lại Disneyland ở California vào tháng 1 năm nay, để trình diễn trong một thời gian ngắn, trong lúc chương trình diễn hành Paint the Night đang tạm gián đoạn.Theo hãng Disney, chương trình Main Street Electrical Parade được gia hạn do nhu cầu quá cao của du khách. Chương trình diễn hành đầy màu sắc này xuất hiện lần đầu tiên tại Disneyland vào năm 1972, và chấm dứt năm 1996. Chương trình này sau đó được chuyển sang khu Disney California Adventure từ năm 2001 đến 2010, sau đó được gởi sang Walt Disney World tại Florida để biểu diễn trên con đường Main Street U.S.A, trong khu vui chơi Magic Kingdom của công viên.ARIZONA – Hài cốt của cô bé Isabel Celis, 6 tuổi, mất tích tại nhà ở Tucson, Arizona vào năm 2012, đã được tìm thấy, theo Sở cảnh sát Tucson cho biết hôm thứ Sáu. Các nhà điều tra tìm thấy hài cốt tại một khu vực nông thôn ở Pima County. Các cuộc kiểm tra DNA sau đó xác nhận đây là bé Isabel. Gia đình của cô bé đã được thông báo về sự việc.Cảnh sát hiện đang kiểm tra lại hơn 2,200 manh mối kể từ ngày Isabel mất tích, và hứa sẽ tìm ra kẻ “chịu trách nhiệm cho vụ mất tích của Isabel.” Nhà chức trách không cho biết chính xác địa điểm và lý do họ tìm ra hài cốt Isabel, nhưng nói rằng việc nhân viên điều tra tìm kiếm tại địa điểm đó không phải là một hành động tình cờ.Vụ bắt cóc bé Isabel đã được dư luận Hoa Kỳ quan tâm, sau khi cô bé được báo mất tích vào ngày 21 tháng 4, 2012. Vào sáng hôm đó, sau khi người mẹ đi làm, cha của Isabel vào phòng ngủ đánh thức con gái, và phát hiện cô bé đã biến mất. Gia đình tin rằng, bé Isabel đã bị bắt cóc bởi người lạ. Sự việc khiến nhiều người sợ hãi, khi thấy rằng ngay cả ngôi nhà riêng của họ cũng không còn là nơi an toàn.COLORADO - Bản in bài diễn văn của ông Barack Obama, khi ông chấp nhận đề cử từ đảng Dân Chủ để trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2008, có thể được bán với giá hơn $1 triệu Mỹ kim. Tại Đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ (DNC) năm 2008, Thượng nghị sĩ tiểu bang Illinois Barack Obama mang theo bản in bài diễn văn chấp nhận trở thành ứng viên tổng thống, để đề phòng máy nhắc chữ gặp trục trặc. Bản in bài diễn văn này dự kiến được đấu giá ngày 3 tháng 4, với giá khởi điểm là $100,000 Mỹ kim."Chúng tôi ước tính giá bán là $750,000 Mỹ kim. Riêng tôi, tôi tin món đồ đó có giá 7 con số", ông Ken Goldin, người sáng lập nhà đấu giá Goldin Auctions, cho biết. Theo ông Goldin, bài diễn văn dài 54 trang "đặc biệt quan trọng về mặt lịch sử" này có thể sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi thuộc Viện Smithsonian, hoặc công trình Thư viện Tổng thống trong tương lai của cựu Tổng Thống Obama ở Chicago.Bài diễn văn được một công nhân xây dựng có nhiệm vụ tháo dỡ sân khấu DNC tại Denver phát hiện. Người công nhân tìm cách trả lại bài diễn văn cho Sở Mật Vụ, nhưng được cho biết rằng ông có thể giữ lại số hồ sơ này. Thẻ an ninh tham gia DNC của ông Obama cũng sẽ được mang ra bán đấu giá cùng bài diễn văn. 10% số tiền thu về từ việc bán đấu giá sẽ được quyên góp cho Quỹ Jackie Robinson, tổ chức phi lợi nhuận trao học bổng 4 năm đại học cho thanh niên da màu có hoàn cảnh khó khăn.WASHINGTON DC - Hải quân Hoa Kỳ đang nghiên cứu đầu dò radar chủ động để trang bị cho hỏa tiễn Tomahawk, để giảm bớt sự phụ thuộc vào hệ thống dẫn đường vệ tinh. Hải quân Hoa Kỳ đang nỗ lực hiện đại hóa loại hỏa tiễn hành trình Tomahawk, trong đó có việc trang bị công nghệ đầu dò mới, cho phép nó tấn công tàu chiến đối phương.Hải quân đang đạt những bước tiến mới trong việc phát triển đầu dò radar chủ động (ARH) cho Tomahawk. Đầu dò ARH sẽ bổ sung những chế độ dẫn đường sẵn có, như cảm biến hồng ngoại, thông tin vô tuyến và định vị toàn cầu. Mục tiêu của Hải quân là tăng cường khả năng khóa mục tiêu nhiều lần cho Tomahawk, giúp nó tiêu diệt các mục tiêu khác nhau tùy thuộc vào tình hình, kể cả khi hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu và liên lạc bị đối phương phá hủy. Trong tình huống đó, Tomahawk sẽ không dựa vào hệ thống dẫn đường vệ tinh mà dùng ARH để xác định mục tiêu.Tomahawk từng trải qua nhiều lần nâng cấp kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 1983. Phiên bản Tomahawk hiện tại có khả năng bay vòng quanh mục tiêu, và chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công. Nó có thể sử dụng camera và đường truyền dữ liệu để thông báo trước khi tấn công.WASHINGTON DC - Thiên thạch dài 8 mét, mang tên 2017 FJ101, bay sượt qua Trái Đất ở khoảng cách 325,087 cây số, nhưng không gây ra mối đe dọa nào. Thiên thạch 2017 FJ101 được phát hiện lần đầu tiên bằng kính viễn vọng Pan-STARRS 1 trên đỉnh núi lửa Haleakal ở Maui, Hawaii, hôm 25 tháng 3. Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất ở khoảng cách 384,400 cây số, trong khi thiên thạch to cỡ chiếc xe bus này đến gần Trái Đất hơn 59,313 cây số so với Mặt Trăng vào tối 30 tháng 3.Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA đang thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm nhiệm vụ làm chệch hướng thiên thạch, trong đó một tàu vũ trụ do robot điều khiển sẽ đáp xuống một thiên thạch để tạo ra căn cứ quanh quỹ đạo cho các phi hành gia. Một đội chuyên gia của NASA cũng được lập ra để chuyên theo dõi những mối đe dọa tiềm ẩn trên bầu trời.